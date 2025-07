Inglaterra-Espanha. Final do Euro 2025 alimenta rivalidade com a história à espreita

A campeã em título Inglaterra e a campeã do mundo Espanha defrontam-se este domingo, a partir das 17h00, na final do Euro 2025.

As duas seleções voltam e encontrar-se, dois anos depois do Mundial 2023, agora para discutir o Campeonato da Europa. Na altura, ganhou a Espanha, pelo que repetir a dose em Basileia significaria juntar um inédito título europeu ao mundial. Só uma equipa na história conseguiu tal feito: a Alemanha, que deteve os dois troféus entre 2003 e 2011.

Já para a Inglaterra, vencer permitirá, por um lado, atingir o bicampeonato - mais uma vez, algo apenas alcançado pela Alemanha (recordista com oito troféus, no total) e em duas ocasiões: 1989 e 1991, a primeira como Alemanha Ocidental, e seis títulos seguidos de 1995 a 2013. A Noruega também já venceu duas vezes, mas não de forma consecutiva. Também seria a "vingança" pela final de há dois anos.

Para a selecionadora inglesa, seria a conquista do terceiro Europeu consecutivo, em três tentativas: a neerlandesa Sarina Wiegman venceu em 2017, com os "seus" Países Baixos, e em 2022, com a Inglaterra.

Ambas as seleções estão recheadas de estrelas, umas mais brilhantes.

Do lado de Espanha, dá três grandes destaques. Para começar, duas Bolas de Ouro: Alexia Putellas, "La Reina", que leva três golos e quatro assistências no Euro 2025, e a atual detentora do troféu, e com bis, Aitana Bonmatí; e Mariona Caldentey, talvez a grande estrela da temporada na Europa, a nível de clubes: foi eleita melhor jogadora da Liga inglesa e levou o Arsenal à conquista da Liga dos Campeões.

Quanto à Inglaterra, nota para o regresso de Jess Carter, que foi vítima de abuso racista nas redes sociais, e para três avançadas: a criativa Lauren James, que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento, e duas suplentes de luxo, Chloe Kelly e Michelle Agyemang, esta de apenas 19 anos, que já operaram duas reviravoltas para as "Lionesses" no "mata-mata", primeiro contra a Suécia e depois diante da Itália.

É uma final com todos os ingredientes para captar a atenção dos adeptos, com início marcado para as 17h00, no St. Jakob-Park, em Basileia.