O efeito "chiclete" de João Félix, a ex-promessa que aos 25 anos deixa a Europa

"E como tudo o que é coisa que promete, a gente vê como uma chiclete. Que se prova, mastiga e deita fora, sem demora." Quando os Táxi lançaram "Chiclete", uma crítica à "sociedade de consumo imediato", em 1981, ter-se-ão esquecido do porquê de se deitar fora a pastilha elástica: começa com uma explosão de sabor, mas cedo o perde e mascá-la torna-se um exercício fútil de repetição, na esperança de que volte a ser o que prometeu. A carreira de João Félix tem sido um pouco assim.



O tempo atingiu a maioridade entre 1981 e 1999, quando nasceu João Félix. O início da carreira do internacional português, hoje com 25 anos, é bem conhecido. Natural de Viseu, mudou-se para o Porto aos 11 anos, para integrar a formação do FC Porto.

"O meu pai deixou-me lá [no Porto] para dormir e treinar. Passado uma hora, ligo-lhe a chorar: 'Vem buscar-me, tira-me daqui. Tenho saudades do pai, da mãe e do irmão'. Ele disse-me, 'ok, vou buscar-te, mas depois não te levo mais. Se quiseres atingir o nível que pretendes, vai custar agora e vai custar daqui a uns tempos'. Eu respondi: 'Ok, não me venhas buscar. Eu fico bem, vai para Viseu com a mãe'. Desde esse dia, nunca mais senti que não conseguia", contou o avançado, em novembro de 2024, em entrevista ao podcast "Geração 90", do "Expresso".



Aos 15 anos, numa altura em que jogava pouco no FC Porto, mudou-se para o Benfica. Era o irmão, Hugo, que os encarnados queriam, mas João acabou por seguir a reboque. Três anos depois, aos 18, estreou-se pela equipa principal do Benfica, aos 87 minutos de um jogo diante do Boavista, na época 2018/19.

Foi a temporada em que tudo mudou. Começou com utilização irregular, entre titularidades, suplências e não utilizações, com Rui Vitória, até chegar Bruno Lage ao comando, em janeiro de 2019. Uma das decisões importantes do agora, novamente, treinador do Benfica foi entregar um lugar indiscutível no onze a João Félix. O avançado, já com 19 anos, respondeu com 17 golos e sete assistências que foram decisivos para a recuperação no campeonato e conquista do título.

Ao todo, com Vitória e Lage, Félix somou 20 golos nessa temporada, um número que nunca conseguiu igualar. Desde então, nunca marcou mais de dez golos numa época — fez nove em duas e dez nas outras quatro. Ficou sempre a meio.