“O Sunderland investiu 100 milhões, quem subiu em Espanha não gastou mais de 4”: Domingos Duarte e o regresso da La Liga

Tem mais de 150 jogos na La Liga e arranca a sétima temporada consecutiva no campeonato espanhol. Aos 30 anos, Domingos Duarte é um central feliz no país vizinho, mas ao entrar no último ano de contrato, não recusaria um regresso para se provar em Portugal.

"Um dos meus objetivos, não sei se já, seria voltar a Portugal. Gostaria de voltar ainda a um bom nível e demonstrar o que tenho mostrado estes anos em Espanha", diz.

O internacional português foi formado no Estoril Praia e no Sporting, mas a nível sénior só jogou no Belenenses e Desportivo de Chaves antes de rumar a Espanha, onde jogou no Deportivo, Granada e Getafe.



Entre avaliações sobre o ex-colega de equipa Luis Suárez e o alvo dos leões Yeremay, Domingos Duarte avalia o estado atual do futebol espanhol, as críticas ao seu treinador José Bordalás e as perspetivas de regressar à seleção para o Mundial.

O Getafe arranca a La Liga este domingo na Galiza, com a visita ao Celta de Vigo. O português cumpre castigo e não poderá ser utilizado, começa a temporada apenas na semana seguinte, numa visita ao Sevilha.

Começam esta temporada com um calendário inicial bem complicado: Celta, Sevilha, Valência, Oviedo e Barcelona. Não é o mais simpático...



Não podemos escolher contra quem jogamos, foi sorteio. São três jogos fora, são jogos sempre muito complicados. De certeza que vamos começar bem já este domingo. Temos muita vontade de começar e fazer um bom resultado, depois começaremos nos seguintes. Mantemos agora o foco no jogo em Vigo este domingo.

Que objetivos tem o Getafe esta época? Manutenção ou tentar algo mais?

Vamos jogo a jogo. Vamos ver se depois dá para lutar por alguma coisa, mas o mais importante é a manutenção, é o foco. Quando conseguirmos os pontos que nos garantam isso matematicamente, podemos pensar noutras coisas. Vamos com calma e lá iremos, de certeza.

São já várias épocas com o José Bordalás aí no Getafe. Ele é muitas criticado por ser muito defensivo. Concordas com isso? Como é trabalhar com ele?

É muito bom trabalhar com ele. É um treinador que dizem que é muito defensivo e a verdade é que tivemos números de uma das melhores defesas da Europa, não sei se eram top-3, ou algo assim. É uma equipa que trabalha bem a parte defensiva, se calhar era porque tínhamos algumas carências no capítulo de fazer golos e tivemos de aproveitar estas boas características de defendermos juntos. Ele é bastante exigente, pede-nos que estejamos sempre fisicamente bem, dá-nos liberdade para jogar e criar no terço ofensivo. Depende das opiniões, foi um rótulo que lhe colaram e acaba por ser discriminatório, digamos assim.