Reforços, saídas e um falhanço: recorde o último dia do mercado de transferências

Encerrou a janela de transferências de verão. O Sporting anunciou Ioannidis, mas não conseguiu inscrever Jota Silva; o Benfica garantiu Lukébakio; e o FC Porto apresentou Jakub Kiwior. Lá fora, o Liverpool abriu os cordões à bolsa por Alexander Isak, o sueco que se tornou na maior transferência de sempre em Inglaterra.
