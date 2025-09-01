Menu
Reforços, saídas e um falhanço: recorde o último dia do mercado de transferências

01 set, 2025 - 09:15 • Inês Braga Sampaio , Carlos Calaveiras , Ricardo Vieira

Encerrou a janela de transferências de verão. O Sporting anunciou Ioannidis, mas não conseguiu inscrever Jota Silva; o Benfica garantiu Lukébakio; e o FC Porto apresentou Jakub Kiwior. Lá fora, o Liverpool abriu os cordões à bolsa por Alexander Isak, o sueco que se tornou na maior transferência de sempre em Inglaterra.

