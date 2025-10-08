“Acho que os jogadores não têm noção do que estão a fazer”: Héldon está na Líbia e atendeu o telefone

Quando desenha no pensamento as notas do hino de Cabo Verde num Mundial a encher aquela massa invisível entre o relvado e o céu – dois céus no fundo –, Héldon arrepia-se. Antes de ser consciente dos cinismos e das impossibilidades da vida adulta, atreveu-se a querer ser jogador de futebol. “Dichinha” e “Pú”, dois futebolistas da Ilha do Sal, a sua terra, eram os seus heróis nos tempos da inocência e dos sonhos.

Não há nada mais alto do que jogar na seleção, garante em conversa com Bola Branca, na véspera do Lbia-Cabo Verde (esta quarta-feira, 14h), que pode meter os “Tubarões Azuis” pela primeira vez num Campeonato do Mundo. O antigo futebolista do Sporting levantou o telefone diretamente de Trípoli, onde acompanha a seleção como um “team manager próximo dos jogadores”, tal é a confiança e a amizade.

Até há pouco tempo foi o maior goleador do país. Esta história bela como as coisas mais belas tem um bocadinho do seu futebol também. Quando Héldon olha para o bilhete de identidade, reconhece que ainda podia estar do lado certo do cal. Mas as lesões e o sofrimento fizeram-me dizer que bastava, era tempo de voltar a casa. Agora, orgulhoso e surpreendido com esta geração de jogadores cabo-verdianos, sonha com os olhos abertos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Chegaram bem à Líbia?

Sim, sim, o voo correu bem. Foi rápido, quatro horinhas.

O que faz o Héldon na federação?

Eu faço a ligação entre jogadores, direção e equipa técnica. Faço bom ambiente, estou disponível para os jogadores. Como fui colega de maioria deles, temos amizade e confiança para certas conversas. Sou um team manager mas mais próximo dos jogadores.

Estamos perante um momento histórico, como é que sente os rapazes?

Sinto o pessoal tranquilo. Acho que eles não têm noção daquilo que estão a fazer, da grandeza que é este momento. Estão relaxados, há muita brincadeira e alegria. Na hora do treino é sempre sério, são muito sérios e profissionais. Esta geração está a surpreender-me muito, sinceramente.

Então não teme que os nervos ou ansiedade tranquem os músculos dos atletas?

Não, nada disso. Já houve momentos e jogos em que pensei que isso ia acontecer, mas não aconteceu nada disso. Agora, estou mesmo tranquilo, porque tenho visto a forma como trabalham e estão no estágio, nos treinos e, muito sinceramente, acho que eles estão preparados e focados. Não há volta a dar, vamos ganhar e conseguir a qualificação de certeza.