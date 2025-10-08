“Acho que os jogadores não têm noção do que estão a fazer”: Héldon está na Líbia e atendeu o telefone

08 out, 2025 - 07:15 • Hugo Tavares da Silva
Quando desenha no pensamento as notas do hino de Cabo Verde num Mundial a encher aquela massa invisível entre o relvado e o céu – dois céus no fundo –, Héldon arrepia-se. Antes de ser consciente dos cinismos e das impossibilidades da vida adulta, atreveu-se a querer ser jogador de futebol. “Dichinha” e “Pú”, dois futebolistas da Ilha do Sal, a sua terra, eram os seus heróis nos tempos da inocência e dos sonhos.
Não há nada mais alto do que jogar na seleção, garante em conversa com Bola Branca, na véspera do Lbia-Cabo Verde (esta quarta-feira, 14h), que pode meter os “Tubarões Azuis” pela primeira vez num Campeonato do Mundo. O antigo futebolista do Sporting levantou o telefone diretamente de Trípoli, onde acompanha a seleção como um “team manager próximo dos jogadores”, tal é a confiança e a amizade.
Até há pouco tempo foi o maior goleador do país. Esta história bela como as coisas mais belas tem um bocadinho do seu futebol também. Quando Héldon olha para o bilhete de identidade, reconhece que ainda podia estar do lado certo do cal. Mas as lesões e o sofrimento fizeram-me dizer que bastava, era tempo de voltar a casa. Agora, orgulhoso e surpreendido com esta geração de jogadores cabo-verdianos, sonha com os olhos abertos.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Chegaram bem à Líbia?
Sim, sim, o voo correu bem. Foi rápido, quatro horinhas.
O que faz o Héldon na federação?
Eu faço a ligação entre jogadores, direção e equipa técnica. Faço bom ambiente, estou disponível para os jogadores. Como fui colega de maioria deles, temos amizade e confiança para certas conversas. Sou um team manager mas mais próximo dos jogadores.
Estamos perante um momento histórico, como é que sente os rapazes?
Sinto o pessoal tranquilo. Acho que eles não têm noção daquilo que estão a fazer, da grandeza que é este momento. Estão relaxados, há muita brincadeira e alegria. Na hora do treino é sempre sério, são muito sérios e profissionais. Esta geração está a surpreender-me muito, sinceramente.
Então não teme que os nervos ou ansiedade tranquem os músculos dos atletas?
Não, nada disso. Já houve momentos e jogos em que pensei que isso ia acontecer, mas não aconteceu nada disso. Agora, estou mesmo tranquilo, porque tenho visto a forma como trabalham e estão no estágio, nos treinos e, muito sinceramente, acho que eles estão preparados e focados. Não há volta a dar, vamos ganhar e conseguir a qualificação de certeza.
Tubarões Azuis estão a um triunfo de um apuramento(...)
Olhando para a idade de alguns futebolistas que competiram e competem neste apuramento, o Héldon com 36 anos ainda podia dar uma perninha, ou não…?
Sim, sim, claro, ainda podia, mas tive algumas lesões na parte final da minha carreira que não me deixaram jogar, e tive de optar por parar e voltar a casa.
Nesse papel consegue viver um bocadinho por dentro esta emoção toda.
Verdade, verdade. Isto é um trabalho que vem de há muitos anos, sabe? É uma coisa que vem desde antes da minha geração, de técnicos, diretores, é um sonho de todos os cabo-verdianos. De todos os jogadores. É um privilégio ter lutado dentro de campo e agora estar deste lado. É com muito orgulho e mesma ambição, o mesmo objetivo.
É isso, a caminhada não começou ontem. O Héldon, se não estou enganado, é o melhor marcador da história da seleção, certo?
Era, era, agora o Ryan Mendes já me ultrapassou. Fui durante alguns anos, depois deixei a seleção. Agora, fui ultrapassado por um grande jogador, um ídolo nacional, capitão. Bem merece, fica-lhe bem o cargo.
Como é jogar pelo seu país e representá-lo pelo mundo? O que estão os jogadores a sentir debaixo da pele?
Para mim, é o máximo do futebol. É um sonho que se tornou realidade. Sempre sonhei em ser jogador profissional, sempre sonhei em representar o meu país e era uma alegria e orgulho enormes quando vinha à seleção, quando ouvia o hino nacional, quando vestia a camisola da seleção. Para mim, era um orgulho enorme e continua a ser.
Quando era menino já tinha esse sentimento pela seleção? Quem eram os seus heróis?
Sim, sim, tinha o "Dichinha" e o "Pú", são da minha ilha. Depois, tinha o Lito e o Bubista, que hoje é treinador. Tinha algumas referências de quem eu gostava muito e eu dizia que um dia ia estar lá, que ia ser jogador da seleção. Graças a Deus, consegui ser e hoje sou um ídolo para muitos. É com muito orgulho.
Como é andar nas ruas de Cabo Verde, pela Ilha do Sal onde nasceu e cresceu? Yannick Semedo disse na Renascença, há dias, que as pessoas estão ainda mais felizes do que vocês, jogadores e staff...
O jogo acaba e nós voltamos à nossa vida. Vivo em Cabo Verde agora, na Ilha do Sal, e só me lembro disso porque muita gente vem dizer "é desta, vamos conseguir", aquela euforia. As pessoas estão eufóricas e felizes na rua. Só falam da seleção, do jogo, quando é que vai ser, querem saber, perguntam quando é a próxima Data FIFA, contra quem vamos jogar. As pessoas estão curiosas, ansiosas, por este nosso histórico apuramento. Também estamos muito orgulhosos por estar prestes a consegui-lo. Ainda não conseguimos nada, faltam dois jogos, mas estamos quase. Acredito que seja agora a nossa hora.
Como é que imagina a festa em Cabo Verde?
Eh pá, nem imagino como vai ser. Na primeira vez que fomos ao CAN, em 2013, foi uma loucura. Foi uma loucura. E aí ainda jogava. Imagina um país como o nosso, pequenino, conseguir ir ao Mundial. Vai ser uma loucura, não consigo imaginar esse dia.
Quando fecha os olhos, já imagina Cabo Verde a subir ao relvado num Campeonato do Mundo?
Já nos estou a imaginar no Mundial, mas no jogo ainda não.
O hino...
Vai ser lindo. Só de imaginar, já me começo a arrepiar todo.
Lembra-se do primeiro Mundial que acompanhou? Há assim alguma memória...? Em 1998, tinha nove anos, não sei se será o primeiro.
Lembro-me bem, bem, bem de 2002. Ronaldo Fenómeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Oliver Kahn. Desses lembro-me bem.
Foi a final, dois golos de Ronaldo a Kahn.
Sim, sim, sim. Lembro-me bem do golo do Ronaldinho Gaúcho à Inglaterra.
Aquela chapelada.
Depois, lembras-te de ver mas ao longo dos anos vais vendo vídeos, é uma memória que não apaga. Há redes sociais e podcasts dos brasileiros, falam do assunto, estás sempre a rever aquele momento. É esse Mundial que me lembro bem.
Há algum jogo, golo ou momento que o marcaram especialmente? Ainda foram 52 jogos por Cabo Verde, não é coisa pouca.
Tenho alguns. Tenho o meu primeiro golo, contra Malta, de penálti. A primeira vez a gente nunca esquece. Depois, o mais especial mesmo foi contra os Camarões, histórico, na qualificação para o primeiro CAN. No CAN marquei contra Angola, passámos para os quartos de final. Foram três golos que me marcaram muito.
O que falta ao futebol cabo-verdiano para estes feitos serem mais regulares?
Falta mesmo é acreditarem no desporto cabo verdiano. Falo de futebol, andebol, basquetebol, voleibol, estou a falar de tudo.
O Governo?
Não, toda a gente. governo e pessoas. Temos muito a mania de passar a pasta para o governo, depende de nós, de cada um de nós, de ir ao estádio, ir aos campos e ver os jogos.
Cultura desportiva.
Sim, é uma cena mais cultural do que de governo. Eles fazem a parte deles, temos de fazer a nossa. A gente mandar para canto tudo para o governo fica fácil, isso é desculpa que não cola. Temos de fazer mais, para falar de outra pessoa tenho de olhar para mim, estou a fazer o quê? Não estou a fazer nada, porque vou falar do governo? Não vou ao estádios, se não faço isso porque vou falar do outro? Temos de ser nós a começar a fazer as coisas, a valorizar os nossos atletas, o que é nosso, os nossos miúdos, diretores, treinadores, para depois falarmos dos outros.
Se fizerem história na Líbia, para quem vai ser o primeiro telefonema?
Ahhh, o primeiro telefonema vai ser para a minha mãe, para a minha namorada, irmãos, os meus filhos. Vão ser essas pessoas que estão perto de mim, que me acompanham sempre, que gostam realmente de mim, do Héldon, do "Nhuck", da pessoa e não só do jogador. Será para as pessoas que estão ligadas à minha vida.