Zé Pedro, com Luís Figo e uma "boa coletânea" à disposição, quer ver o futebol de Timor dar "um passo gigante"

Estão na Austrália agora, é assim?

Agora sim. Estivemos ali um mês e uma semana em Timor, em Díli, e agora para competir, como em Darwin há uma comunidade timorense e em Timor não há grandes condições para estas provas da AFC, o presidente estipulou que os jogos em casa seriam aqui. Estamos em Darwin, jogamos quinta-feira o meu primeiro jogo como selecionador de Timor. Jogamos aqui contra as Filipinas.

Já vamos ao futebol. Como foram essas semanas em Díli? Como foi recebido?

Fui muito bem recebido. Há um mês e meio, sensivelmente, que estou aqui e estou a gostar bastante. Tenho todas as condições. É um país difícil e complicado, com pouca evolução ainda em muitas coisas. Mas fui muito bem recebido. Cheguei na última jornada do competição do campeonato, ainda tive oportunidade de ver os dois últimos jogos, ou seja, vi quatro equipas. Deu para ver alguns jogadores que estão comigo neste momento.

Hmm, hmm.

Tive um mês em que o campeonato parou e pude selecionar, durante esse período, jogadores que tinha referenciados e outros que a própria federação me solicitou para serem opções para a seleção nacional. Foi quase um treino à experiência [risos].

Umas captações.

Exato. Não tinha conhecimento do campeonato de Timor e também não acompanhava a seleção, então este mês foi investigar através de plataformas os jogos da seleção de Timor e os sub-23 também, porque muitos desses jogadores fazem parte do plantel da seleção A. Fiz um grande trabalho de análise e depois também tive a oportunidade, por um lado boa, de ter os jogadores a trabalharem comigo diariamente quase como se fosse num clube profissional.

Certo.

Mas o outro lado menos positivo é não terem competição e isso condiciona a preparação.

Até ao nível de pernas, andamento.

Tentei agora, mais próximo do jogo com as Filipinas na quinta-feira, fazer dois, três jogos para dar competitividade e também minutos nas pernas para poderem dar uma boa resposta, mas não é a mesma coisa do que competir semanalmente.

Sendo o campeonato tão curto, como funciona a base de recrutamento? É tudo a nível local ou há jogadores fora?

Sim, os jogadores com maior qualidade e potencial estão fora do país, entre Singapura, Indonésia e Filipinas. Jogam aqui nas redondezas. Praticamente, o plantel é recheado por jogadores que jogam na liga de Timor. Seis meses estão a competir e depois estão seis meses parados, voltam a ter mais seis meses a competir e eu apanhei o fim desse período.

Vem aí a estreia com as Filipinas, e em dose dupla. Qual é o projeto? O que podemos esperar da seleção e do mandato de Zé Pedro?

Para já, é o mandato do presidente que entrou neste desafio. Uma das coisas que quis fazer foi mudar de treinador, achou que não correspondia possivelmente ao que ele pretendia. Depois, acho que quis seguir um modelo de trabalho europeu, com um modelo de treino português, com regras, ideias e alguma organização. No fundo, é um bocadinho esse o meu papel.

