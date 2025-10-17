Marrocos, entre a magia do futebol e as fissuras na sociedade: “Os estádios estão aqui, onde estão os hospitais?"

17 out, 2025 - 12:54 • Hugo Tavares da Silva
Carlos Bilardo avisou em 2000 que já tinha avisado em 1975. “Eu disse na altura que o futuro do futebol estava ali”. O antigo selecionador argentino e campeão do mundo em 1986 no mítico Azteca (para onde Portugal foi convidado para a reabertura) foi então jogar a Taça Mohammed, em Marrocos, enfiado na camisola do Estudiantes.
O ali correspondia a Marrocos e África.
A justificação era simples e profética. “As pessoas ainda jogam à bola na rua. Na capital da Argentina não se joga, no interior sim. Em Itália não se joga. Na Alemanha não há espaço. Em África, jogam em todo o lado. Têm países fortes como Camarões, Nigéria, África do Sul, Marrocos, Tunísia. Isso é bom porque têm técnica.”
Hassan Nader, antigo avançado de Farense e Benfica, revela que ainda é assim, mas que já existe outra camada na história. “Veem-se miúdos a jogar na rua e na praia. Noutras cidades há mais espaço. Só que há cada vez menos espaço em Marrocos. O que há agora são muitas associações, muitas academias, há muito interesse pelo futebol. Toda a gente está metida no futebol. Os resultados, claro, são mais importantes e cada vez mais…”
Esta conversa acontece dias depois do feito dos sub-20 do país, que alcançaram a final do Campeonato do Mundo, no Chile. O rival, ironicamente, é a Argentina.
Se o futebol vive uma era dourada – não esquecer a semifinal do Qatar 2022 graças a Portugal –, as ruas do país têm sido ocupadas por jovens da “Gen Z” insatisfeitos com as fissuras do regime e a aposta no futebol em detrimento de serviços sociais.
Outra ironia: os futebolistas que andam a encantar as 'canchas' do Chile pertencem a essa "Gen Z", claro. E não esqueçamos que Marrocos é o parceiro de Portugal para o Mundial 2030, juntamente com a Espanha.
"GenZ 212"
Manifestações convocadas através das redes sociais(...)
“Os estádios estão aqui, mas onde estão os hospitais?”, cantam. Um dos rastilhos terá sido a morte de oito grávidas, um capítulo que terá ocorrido dias depois da inauguração das obras de requalificação do estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat.
Os protestos têm subido de tom e alastram-se a outras geografias e latitudes, como Madagáscar, Indonésia, Nepal e Peru. Em Marrocos, registaram-se as primeiras mortes de protestantes no início do mês e os feridos e as detenções são às centenas. As manifestações violentas começaram em setembro.
O movimento online está definitivamente nas ruas e não desdenha a violência, pouco amolecido pelas façanhas e obras das suas seleções de futebol. A luta visa a corrupção no país e, entre outros, o melhoramento dos sistemas de saúde e educação, mas também na habitação e emprego. Há relatos, numa reportagem da BBC, que revelam que é necessário subornos a seguranças e enfermeiras para os doentes serem vistos por médicos.
“Invistam em cérebros, não apenas em jogos”, podia ler-se recentemente num cartaz, em Casablanca, em mais um ajuntamento do grupo “GenZ212”, uma referência ao indicativo telefónico do país.
Apesar de ter um parlamento, Marrocos é uma monarquia que belisca os princípios da liberdade individual. De acordo com a Freedom House, é "parcialmente livre" quanto a liberdade no dia a dia e na internet. Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, os jornalistas sofrem uma "pressão contínua" e o Estado tenta controlar a comunicação social.
Regressamos ao futebol. Hassan, que marcou um golo à Holanda no Mundial de 1994, considera que a sua seleção devia ter alcançado a final de Doha, pois foi “massacrada pela arbitragem”. Porém, agora o país está feliz com os sub-20, que bateram a França na meia-final, vingando o que se passou no Qatar.
Yassir Zabiri, do Famalicão, andou nas bocas do mundo por causa de uma panenkada. “O Famalicão vai ganhar muito dinheiro com aquele jogador. Agora todos os clubes estão atrás dele…”.
Hassan está bem-disposto. Ri-se muitíssimo quando este jornalista lhe conta que ficou com dores de cabeça no Estádio Al Thumama, em Doha, quando testemunhou a queda de Cristiano e companhia contra Azzedine Ounahi e tantos outros maravilhosos futebolistas. A energia dos jogadores e dos adeptos, que assobiavam como leões, foi especial.
“Então viste os adeptos… Agora tens de assistir um dia a um jogo do Wydad Casablanca. Vai haver dérbi agora com o Raja, no dia 29”, convida. Nader é dirigente do Wydad, que esteve no Mundial de Clubes, onde defrontou Juventus e Manchester City.
O ex-futebolista tira o chapéu ao trabalho da federação de futebol daquele país. Tem mudado a cultura de vitória, a mentalidade, tem apostado mais e mais. Exige troféus e finais e não apenas passar às segundas fases dos torneios. É assim que Hassan Nader coloca as coisas, com um entusiasmo evidentemente.
“Marrocos sempre teve muitos bons jogadores”, nota. “Mas quando perdia mudava-se tudo, treinador, grupos, etc, agora as coisas são diferentes. Há formação, há centros de estágio, temos um dos melhores centros do mundo. O talento existia… Há diplomas, formação de treinadores ajuda muito.”
O marroquino lembra também que a boa prestação no Qatar ajudou a convencer os filhos de emigrantes a jogarem pela seleção dos pais. A bola de neve é imparável, parece sugerir.
Vão-se ouvindo rezas nos altifalantes enquanto Hassan Nader vai elogiando o futebol do país, que se estende ao futebol feminino, no qual, segundo o próprio, vão surgindo os contratos profissionais.
Antes do Mundial 2022, Hassan deu entrevistas a dizer que Marrocos teria de pensar em ganhar e chegar longe, lembra agora, vaidoso. Já não lhe bastava a conversa do “vamos ver”. Afinal, “este é o nosso tempo”.
Para acabar, lembrámos o tal golo à Holanda em 1994. “O sonho de qualquer jogador era jogar um Mundial”, confessa.
“Fui convocado, estava no topo no SC Farense, era o melhor marcador do campeonato. Como avançado, queria marcar golos e queria marcar muitos mais, aconteceu aquele golo bonito à Holanda, mas infelizmente perdemos o jogo.”
A seguir, vieram os lamentos: “Devíamos ter passado aquele grupo. Jogámos bom futebol, criámos muitas oportunidades de golo. O Michel Preud’Homme é testemunha. Quando voltei ao Benfica, ele disse-me: ‘Ó Hassan, vocês é que mereceram passar à segunda fase’. Massacrámos a Bélgica e a Holanda e pronto… É assim. Foi bonito.”
E com um “e pronto… é assim”, tão português, a conversa terminou. O futebol marroquino parece ter tudo para continuar a dar que falar, mas as fissuras na sociedade também…