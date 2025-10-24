Há um clube em Espanha a transformar a vida de milhares de pessoas: "Eu quero mudar o mundo"

Também mulheres em posição vulnerável, seja por doença, maus-tratos ou até por terem chegado ao país depois de fraudes ou enganos têm o apoio do clube, através de ONG. Os filhos passam a integrar a academia e a fundação ajuda-as a encontrar emprego e a reorganizar a vida. “Temos resultados fantásticos”, comenta César. Já Sebastián vê a bola de futebol como um veículo de olvido, como se aquelas sofridas mulheres esquecessem todos os dramas enquanto dão pontapés e riem.

O dono do Racing, um licenciado em matemáticas aplicadas que fala diretamente de Madrid, vai sorrindo e filosofando vagarosamente como um mui digno argentino. As conversas são tidas em dias diferentes. “Penso que não só temos que apreciar a vida e tentar ser felizes, mas também temos uma responsabilidade, e temos uma responsabilidade com os próximos, com os que não foram tão fortes como nós, e com essas pessoas que não veem um futuro alentador, porque vivem uma realidade difícil, porque tiveram má sorte, porque a vida não lhes sorriu, e nós podemos fazer algo para fazê-las felizes, e eu penso que essa é a minha ideia de mudar o mundo, é tentar dar felicidade, e penso que o futebol é uma boa ferramenta para dar felicidade.”

O pensamento de Ceria, que foi professor na Columbia Business School, é simples: sim, o futebol é resultadista e quando se ganha andam todos felizes, mas, quando não se ganha, o que sobra? “Tens de dar algo mais, tens de dar esse orgulho às pessoas de pertencerem ao clube, que é especial, que faz coisas pelos outros”, que utiliza a força do futebol para tentar mudar a realidade de uns e de outros.

“Então eu diria que sim, a resposta à sua pergunta é que eu quero mudar o mundo”, confessa.