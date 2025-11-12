"Em Portugal, não saía da cepa torta". Cláudio Braga, o goleador que lidera a luta pelo título na Escócia

Cláudio Braga arriscou e isso compensou. Em 2022, o avançado sentia que "não saía da cepa torta", alternando entre clubes da quarta divisão portuguesa. Decidiu emigrar para jogar na Noruega e, três anos depois, é a cara dos escoceses do Hearts, que lideram o campeonato e querem quebrar a hegemonia de Celtic e Rangers.

O extremo de 26 anos é o segundo melhor marcador do campeonato com seis golos. Em todas as provas soma já nove golos e uma assistência em 17 jogos. À Renascença, assume que aterrou em Edimburgo otimista, mas a escala do sucesso tem surpreendido.

"Sempre pensei que ia dar o meu máximo, mas o impacto que estamos a ter, individual e coletivamente, é algo que, mesmo sonhando, não esperava que acontecesse tão cedo. Ninguém espera que tudo corresse tão bem, tão rapidamente", reconhece.

O campeonato escocês é historicamente dominado pelos dois gigantes de Glasgow: Celtic e Rangers. Desde 1985 que não há outro campeão.

No entanto, os dois rivais estão em crise e o Hearts tem aproveitado. Ainda não perderam nas primeiras 12 jornadas e lideram com 30 pontos, mais sete do que o Celtic. O Rangers está afundado a 12 pontos do clube de Edimburgo.

O objetivo inicial do Hearts era lutar pelo apuramento europeu, mas Braga assume que é impossível o balneário não ficar contagiado pelo entusiasmo em torno de uma eventual luta pelo título.

"Tentamos levar jogo a jogo e não pensar no futuro. Manter os pés no chão, não pensar à frente, ter calma e não estar aqui a pensar se vamos ser campeões. Mas isso é difícil, há muito entusiasmo, até de adeptos de outros clubes, por não ser um dos clubes de Glasgow. Vemos comentários de adeptos a dizer que isto é bom para o futebol escocês", revela.