"Em Portugal, não saía da cepa torta". Cláudio Braga, o goleador que lidera a luta pelo título na Escócia

12 nov, 2025 - 13:20 • Eduardo Soares da Silva
Cláudio Braga arriscou e isso compensou. Em 2022, o avançado sentia que "não saía da cepa torta", alternando entre clubes da quarta divisão portuguesa. Decidiu emigrar para jogar na Noruega e, três anos depois, é a cara dos escoceses do Hearts, que lideram o campeonato e querem quebrar a hegemonia de Celtic e Rangers.
O extremo de 26 anos é o segundo melhor marcador do campeonato com seis golos. Em todas as provas soma já nove golos e uma assistência em 17 jogos. À Renascença, assume que aterrou em Edimburgo otimista, mas a escala do sucesso tem surpreendido.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
"Sempre pensei que ia dar o meu máximo, mas o impacto que estamos a ter, individual e coletivamente, é algo que, mesmo sonhando, não esperava que acontecesse tão cedo. Ninguém espera que tudo corresse tão bem, tão rapidamente", reconhece.
O campeonato escocês é historicamente dominado pelos dois gigantes de Glasgow: Celtic e Rangers. Desde 1985 que não há outro campeão.
No entanto, os dois rivais estão em crise e o Hearts tem aproveitado. Ainda não perderam nas primeiras 12 jornadas e lideram com 30 pontos, mais sete do que o Celtic. O Rangers está afundado a 12 pontos do clube de Edimburgo.
O objetivo inicial do Hearts era lutar pelo apuramento europeu, mas Braga assume que é impossível o balneário não ficar contagiado pelo entusiasmo em torno de uma eventual luta pelo título.
"Tentamos levar jogo a jogo e não pensar no futuro. Manter os pés no chão, não pensar à frente, ter calma e não estar aqui a pensar se vamos ser campeões. Mas isso é difícil, há muito entusiasmo, até de adeptos de outros clubes, por não ser um dos clubes de Glasgow. Vemos comentários de adeptos a dizer que isto é bom para o futebol escocês", revela.
Futebol internacional
O registo de Russel Martin não foi famoso. Em sete(...)
Cláudio não está por dentro dos motivos que levam à quebra do Celtic e do Rangers, mas acredita que ambas continuam a ser equipas "muito fortes".
"Gastaram muito dinheiro em jogadores. Não é por falta de investimento, apesar do antigo treinador do Celtic ter-se queixado disso. Não faço ideia o que aconteceu, mas os jogadores deles têm todos qualidade acima da média. Podem ter-se habituado a ganhar demasiado e tiraram o pé do acelerador", supõe.
Os factos suportam, parcialmente, as afirmações de Cláudio Braga. O Rangers investiu mais de 30 milhões de euros em contratações, ao contrário do Celtic, que gastou menos de dois milhões.
Comparativamente, o Hearts até gastou mais: cerca de 2,5 milhões de euros foram investidos em mais de dez jogadores que remodelaram a equipa. O português foi um dos mais caros. Custou 500 mil euros.
O sucesso do clube da capital explica-se também pela mudança na administração. O Hearts foi comprado este verão por Tony Bloom, um empresário britânico que levou o Brighton à afirmação na Premier League e, mais recentemente, consagrou o Union St. Gilloise como campeão da Bélgica.
Os clubes de Bloom trabalham à base de uma observação mundial, com um programa que destaca jogadores à base da estatística. Foi assim que o Hearts descobriu Cláudio Braga na segunda divisão da Noruega.
"Eles olham no programa para desconhecidos com potencial. Todos os jogadores que foram contratados foi desta forma. O programa avalia os jogadores com mais de três mil minutos de todos os campeonatos do mundo. Não há contratações só porque o treinador quer", explica, em entrevista a Bola Branca, realçando que até o treinador foi escolhido pelo mesmo método.
O algoritmo seleciona uma lista mais reduzida de jogadores e, aí, entram os olheiros que observam localmente: "Não sei ao certo tudo o que avaliam, mas disseram-me que até viram uma entrevista minha de há cinco anos."
"Eles querem comprar barato, vender caro e, dessa forma, construir o clube. O objetivo é lutar pelo título daqui a uns anos", aponta.
O formato resultou na Bélgica. Tony Bloom comprou o histórico adormecido Union St. Gilloise, ainda na segunda divisão, e colocou-o a competir pelos lugares cimeiros três anos depois. Em 2025, foram campeões.
"Ele já provou que é possível fazer o mesmo na Escócia. Não quer dizer que vai correr bem, mas fica mais fácil. Ainda é cedo, mas está a dar certo", reconhece.
Até há poucos meses, Cláudio Braga era um total anónimo. Até mesmo em Portugal. O gaiense fez formação no Candal, Boavista, Paços de Ferreira e Rio Ave, onde a conclui sem estrear na equipa principal.
Seguiu-se uma roda viva de quatro clubes em dois anos: Valadares Gaia, Fátima, Ideal e Vila Meã. Cláudio sentia que "já tinha feito boas épocas, mas não saía da cepa torta."
"As coisas até me corriam bem em Portugal, ainda que sem muitos números, mas sentia que não tinha muitas oportunidades, não passava dali", lamenta.
No verão de 2021, surgiu uma primeira abordagem para rumar ao Moss, da terceira divisão da Noruega. O convite não convenceu.
"Foi uma loucura, o meu empresário chegou à minha beira e falou-me da oportunidade de ir para fora, que queriam um jogador como eu e que ia ser bom para mim. Toda aquela conversa de emprésario. Perguntei qual era o clube e disseram-me que era a terceira divisão da Noruega. Chamei-lhe de maluco, disse que nunca na vida", recorda, entre risos.
Para agravar, a abordagem não vinha acompanhada de proposta oficial. O avançado teria de voar para a Noruega, fazer testes, convencer que acrescentaria valor à equipa para depois ainda negociar um contrato: "Era impensável para mim arriscar tudo por um campeonato que eu não valorizava."
Rejeitou, mas o Moss não desistiu. Depois de meio ano a alternar na titularidade no Vila Meã, no Campeonato de Portugal, decidiu arriscar e aceitar o convite nórdico, onde a época estaria a arrancar.
"Convenceu-me dizerem que o máximo que aconteceria era não gostar e voltar para outro clube do Campeonato de Portugal. Fui à experiência, gostei imenso, tinha boas condições, as pessoas eram fantásticas e assinei. Fui sem saber quanto ia ganhar, se ia ter casa, se davam refeições. Fui de mãos a abanar e correu bem", recorda.
Os golos de Cláudio Braga ajudaram o Moss a subir à segunda divisão, onde se voltou a destacar. Mudou-se para outro clube do mesmo escalão, o Aalesund, que acabava de descer da primeira.
Os três anos e meio na Noruega transformaram o avançado. Foi de um jovem "imaturo" para um adulto preparado para outros voos: "Ganhei muito por estar sozinho e fiquei mais completo. Era um jogador que ficava feliz porque dava duas 'cuecas' e não marcava nenhum golo."
"Fui para a Noruega para focar-me a 100% no futebol, dar a vida por isto. Sempre fui disciplinado, mas é diferente estar com a família e os amigos à volta e estar fora do país só para jogar futebol", assume.
Está quase a completar um ano desde que Cláudio Braga soube do interesse do Hearts, em dezembro de 2024. Tentou até "forçar a saída", mas não aconteceu.
"A época estava a correr mal e decidiram esperar pelo verão. Quis logo vir para cá, comecei a seguir o clube, vi jogos, estava mesmo muito entusiasmado", conta.
A espera causou "nervosismo", mas o Hearts sempre o confortou: "Da forma que falavam comigo, senti que me queriam mesmo."
A transferência aconteceu e o impacto foi imediato. Conquistou os adeptos de tal forma que já há uma adaptação de uma música dos "Queen" para festejar as suas exibições.
Cláudio Braga esteve escondido em divisões inferiores durante muitos anos. Agora, é "mais fácil ter olhos postos" e até já é difícil colocar um travão na ambição.
"Sinto que daqui posso sair para os melhores sítios. Agora sonho com tudo: com Champions, até com a seleção nacional, ainda que sei que seja muito difícil, mas não impossível. Gostava que a próxima equipa tivesse os mesmos objetivos de lutar por títulos e estar nas provas europeias", assume.
No entanto, o português já não tem pressa para sair. Pela primeira vez na carreira, a estabilidade agrada: "Estou muito feliz e não penso sair. Não estou a pensar como na Noruega, em que jogava para sair."
A vida de Cláudio Braga mudou radicalmente nos últimos anos. Sentia-se preso nas divisões inferiores em Portugal e foi no frio da Noruega que se lançou para uma luta inesperada pelo campeonato da Escócia.
O imediatismo do futebol, o pensar no jogo seguinte e nos golos que ainda pode marcar levam a que Cláudio Braga tenha pouco tempo para refletir no passado e no quanto mudou a sua vida.
"Quando olho para trás, parece que caí aqui de paraquedas. Do nada, as coisas acontecem. É esquisito quando paro para pensar onde estava há quatro anos e onde estou agora. É muito surreal. Só me bate de vez em quando, mas quando bate é a sério", conclui, entre risos.