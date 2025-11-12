Tim Krul odiava e amava Van Gaal, o homem que lhe deu o dia mais belo no futebol

12 nov, 2025 - 08:10 • Hugo Tavares da Silva
É invulgar que o lugar mais alto na vida de um futebolista tenha acontecido como suplente. Quando a Holanda não sabia desatar o nó contra a Costa Rica, nos quartos de final do Mundial 2014, Tim Krul foi aquecer durante o prolongamento. Os companheiros olharam-no e denunciaram a loucura. Só ele sabia que entraria se houvesse grandes penalidades.
E assim foi. Krul, que até tinha estudado os adversários optou pelo instinto, foi o herói daquele encontro. No dia seguinte, os três guarda-redes foram convocados para irem até à penthouse de Louis van Gaal, o selecionador. Ou seja, Jasper Cillessen, Michel Vorm e Tim Krul.
Cillessen era o titular e, quando se apercebeu que ia sair nos penáltis, chutou algumas garrafas de água como se fosse Nistelrooy. Van Gaal avisou-o que se repetisse a brincadeira nunca mais jogava com ele. Krul esfregava as mãos. “Aqui vamos nós, é o meu momento”, pensou. Mas Cillessen continuaria a ser titular.
No palco 10 da Web Summit, o guarda-redes neerlandês que se reformou há apenas dois meses e que tem em Edwin van der Sar o seu ídolo contou a história (e muitas outras), confessando o amor pelo futebol e pelas pessoas. Adora partilhar.
Parece um tipo impecável, realmente. Tem 37 anos, faz parte do sindicato dos jogadores em Inglaterra, está a estudar para ser dirigente no futebol ou pelo menos entender o outro lado da indústria. Já comenta jogos na televisão e na rádio. Jogou em Inglaterra durante 20 anos. Orgulha-se muito disso. Afinal, chegou ali com 17 anos, depois de seduzir num Europeu sub-17 os olheiros do Newcastle, onde conheceu a referência Shay Given, que o ajudou a manter os pés no chão.
Começou a ir à seleção depois da desilusão nacional em 2010, quando os holandeses perderam a final do Mundial da vuvuzela contra os espanhóis. O grupo tinha muitas fissuras, admite. Com Louis van Gaal, para 2014, foi diferente.
“Escolheu os jogadores que sabia que seriam uma equipa. Ele não tinha medo de deixar em casa os melhores jogadores e escolher jovens talentosos. O Louis van Gaal é um desses mestres. (...) Tínhamos uma relação de amor-ódio mas respeitava-o muito.” O treinador deu-lhe o melhor dia da sua vida. “Sendo dos Países Baixos, o sonho é jogar pelo teu país num Mundial…”
Lá está, estas partilhas normalmente derivam para o lado humano, para a ligação ao mundo empresarial, para os desafios, para a resiliência, para o que aprendeu, para o que ajudou a formar caráter. E a vulnerabilidade também faz parte do jogo. Krul confessou que, quando jogava pela seleção em Amesterdão, olhava para a família durante o hino e ficava mal-disposto. O nervosismo era atroz.
É curioso, Tim Krul revela que quando era jovem nunca sentiu pressão. Jogava e pronto. “Quando as pequenas lesões surgem, ficas mais velho, tens uma família, começas a pensar sobre coisas fora do campo. Aparecem as dúvidas e isso foi muito difícil.” É sempre refrescante termos a oportunidade de lembrar que os jogadores são pessoas normais, apesar de os clubes os tentarem afastar do povo e torná-los monstros sagrados de um qualquer livro de ficção científica.
Questionado sobre o melhor adversário que teve pela frente, não hesitou muito em dizer Kevin de Bruyne (também lembrou quando, no Norwich, parou tudo e mais alguma coisa até que Cristiano Ronaldo teve uma chance e deu cabo dele, “é doloroso para mim, é incrível jogar contra os melhores do mundo”). E companheiro? Enumerou alguns, como Robben, Sneijder, Van Persie, Van der Vaart… Mas o melhor, Tim? “Sneijder”. O onze de van Gaal no dia mais belo da vida de Tim Krul foi Jasper Cillessen, Ron Vlaar, Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Daley Blind, Wesley Sneijder, Gini Wijnaldum, Arjen Robben, Dirk Kuyt Memphis Depay e Van Persie.
A conversa foi até aos dados, não estivéssemos nós numa feira que flirta com o futuro e as soluções tecnológicas. Tim Krul não se mostra demasiado entusiasmado. “Os dados são ótimos, tens de os usar como complemento”, assegura. Menciona conversas com proprietários norte-americanos de clubes de futebol, que acham que chegam e aplicam a lógica money ball, assim sem mais nem menos.
Falta medir a pressão, amigos, lembra Tim Krul. Ou seja, se o pé treme ou não, se as decisões são boas no momento adequado. O que aparentemente irrita este agora ex-guarda-redes é o xG, ou “expected goals” vá. “Nunca gostei disso. Sendo guarda-redes, tens mau tempo, não diz quantos jogadores tens à tua frente, os desvios num deles, o tipo de remate. Não têm isso em consideração. Os dados são bons como complemento”, insiste.
O que, sim, aprecia nos dados e nas novas estruturas dos clubes é a forma como podem ajudar o atleta, sobretudo a garantir uma longevidade diferente no seu ofício, algo que Maria Sharapova já havia mencionado no primeiro dia da Web Summit, no palco principal, na segunda-feira. Também a saúde mental tem outro apoio agora. Antes, jogava-se e pronto, desabafa, como quem reconhece que se afundava nas suas coisas até sair delas e tentar outra vez com a cabeça limpa.
Como membro do sindicato, representando os jogadores das quatro principais divisões inglesas, garante que há muitas lutas pela frente. O calendário é uma delas. “Há cada vez mais torneios, temos de lutar como jogadores. Todos querem ver mais jogos, mas tem de ser controlado. O Mundial de Clubes foi duro, vês as lesões. É uma pena. É inevitável que venham as lesões. É fundamental os jogadores e o sindicato estarem na mesa onde as decisões são tomadas."