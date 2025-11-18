Quais as 39 seleções já apuradas para o Mundial 2026 e o que falta decidir?

Já são conhecidas 39 das 48 seleções que vão disputar o Campeonato do Mundo 2026, no próximo verão, depois de ter ficado concluído o apuramento europeu.

O último dia de competição na UEFA confirmou as seleções da Escócia, Espanha, Bélgica, Suíça e Áustria. Juntam-se ainda Croácia, Inglaterra, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Portugal para completar as 12 seleções europeias apuradas diretamente.

A América do Sul estará representada por seis seleções: Argentina, que vai defender o troféu conquistado no Qatar em 2022, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Argélia, os estreantes de Cabo Verde, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul e Tunísia são os nove representantes do continente africano, e da Ásia há nove apurados diretos: Austrália, Irão, Japão, os estreantes Jordânia e Uzbequistão, Coreia do Sul, Qatar e a Arábia Saudita.

A Nova Zelândia está também de regresso ao Mundial como representante da Oceânia, sendo que a Austrália, o maior país do continente, está inscrita na confederação asiática.

Já o México, Estados Unidos e Canadá tiveram direito a apuramento direto por serem os organizadores do torneio.

As vagas que restam decidir

Faltam nove seleções para ficar completo o quadro de 48 equipas que vão disputar o Mundial. Quatro delas serão da Europa, de um lote de 16 seleções que vão disputar o "play-off" em março do próximo ano.

O apuramento da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) ficará decidido já na madrugada de quarta-feira, sendo que mais três seleções confirmarão o apuramento direto: Suriname, Panamá, Curaçau, Jamaica, Honduras, Haiti e Costa Rica ainda têm possibilidades matemáticas.

As duas vagas que restam serão discutidas num "play-off" inter-continental. Iraque, Congo, Bolívia, Nova Caledónia e ainda os dois melhores segundos classificados da CONCACAF vão disputá-lo.

As duas seleções com melhor posição no "ranking" que será divulgado na quarta-feira ficarão apuradas diretamente para a final. As restantes quatro entram antes em competição, numa meia-final a uma mão.