Cinco anos sem Diego

Dois anos no Barcelona, onde não foi especialmente feliz, empurraram-no para uma experiência que transformou a vida dos napolitanos, um período em que ainda arranjou maneira de inventar o segundo título mundial da história para a Argentina, com um magnífico e admirável México-86. Respira-se Diego quando se caminha em Nápoles. Os murais, um santuário no fundo, são o ponto de encontro de milhares e milhares de futeboleiros e de turistas não tão futeboleiros que querem compreender um bocadinho aquele fenómeno que obedece à mitologia. O estádio, antigamente Sao Paolo, ganhou outro nome: Stadio Diego Armando Maradona.

Em 1990 chegou à final contra a Alemanha e em 1994, já depois de representar o Sevilha, foi derrubado pela acusação de doping, levado pela mão de uma enfermeira num dos relvados dos Estados Unidos. Depois de 91 jogos pelo seu país, ficam na lembrança aquele golaço e o grito contra a Grécia... (como selecionador, em 2010, não foi muito feliz na África do Sul e caiu nos quartos de final)

O futebol para ele acabou onde foi mais amado, na Bombonera, no intervalo de um clássico contra o River Plate. Foi também ali que, já depois de castigar muitíssimo o corpo com os excessos e os venenos que talvez achasse que o fossem consolar ou amparar (ou ensinar a ser Diego sem ser Maradona), disse as palavras que nos transportam para outra dimensão: “La pelota no se mancha”. Era um homem cheio de contradições. Galeano resumiu assim: “Deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses”.

Era um errante generoso que jogava no barro como se fosse um menino feliz apenas com razões para ser feliz, e poucos saberão o que é não poder sair de casa por o amor alheio ser sufocante. Tinha o rosto de Che Guevara tatuado num braço, mas flertou com regimes autoritários. Reivindicou a luta dos pobres do sul de Itália contra o norte, salpicado por poderosos cheios de dinheiro no bolso e de desprezo na alma pelos mais vulneráveis. Sobre o tal golo com a mão à Inglaterra, em 1986, confessou a Kusturica que foi como roubar a carteira aos ingleses, tudo por causa da guerra das Malvinas, um tema que fazia ferver o peito daquele povo sul-americano.