Cinco anos sem Diego

25 nov, 2025 - 11:35 • Hugo Tavares da Silva
Em mais uma corrida como tantas outras, de mais um treino do Nápoles como tantos outros, Diego Maradona corria com flores nas meias. Pouco antes, a filha Dalma, vestida de um amarelo solar e enternecedor, enfiou no tecido que tapava a ausência das caneleiras algumas margaridas. Diego, babado, abraçou-a, deu-lhe um beijo ou outro e sorriu para ela.
O episódio aconteceu em 1989. Dalma tinha apenas dois anos. Em 2022, naquele que seria o dia do 62.º aniversário do pai, 30 de outubro, Dalma Maradona compôs a canção “Margaridas”, inspirada naquele momento terno numa qualquer pausa de um treino do Nápoles. “Durante um par de noites sonhei com a frase ‘espera-me, levo-te margaridas’, com a melodia e tudo. E um dia acordei e senti que tinha de fazer algo com isso”, explicou Dalma na altura que compôs a canção.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O verso completo diz o seguinte: “Peço-te que me esperes que te levo margaridas e o tesouro que é o meu orgulho por ser igual a ti”. Dalma, que viveu muitos jogos com o pai no famoso camarote da Bombonera, teve a ajuda de Piru Sáez, cantautor e compositor.
Há cinco anos, Dalma e o mundo maradoniano perderam Diego. O genial canhoto, o ‘barrilete cósmico’, caiu numa trama em que terá sido afastado da família e terá tido um final pouco digno, um desfecho que ainda será descortinado pela justiça argentina, que vai repetir o julgamento para apurar os contornos da sua morte e os responsáveis.
Diego Armando Maradona, o homem que devolveu o título mundial à Argentina em 1986 com um futebol que pertence aos deuses, dominador e impossível, partiu em 2020, dois anos antes de Lionel Messi fazer o mesmo que ele fizera tantos anos antes. No Qatar, nas ruas e ruelas de Doha, havia um tema que era cantado pelos argentinos, em homenagem ao mago, e que chegou ao mundo inteiro.
En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel
de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré
No te lo puedo explicar
porque no vas a entender
las finales que perdimos, cuantos años las lloré
Pero eso se terminó, porqué en el Maracaná
la final con los brazucas la volvió a ganar Papá
Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar
Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial
Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver
con Don Diego y con La Tota, alentándolo a Lionel
É um povo com queda para o verbo.
Maradona nasceu na Villa Fiorito, em 1960, na rua Azamor n.º 523, no bairro Lomas de Zamora. Que tenha “amor” na rua onde tudo começou parece um acaso muito feliz. O que fez na vida foi tão grande que aquela casa onde aprendeu a caminhar, a rir e a falar transformou-se em “lugar histórico nacional”.
A história da sua vida no futebol pode resumir-se mais ou menos assim. Começou no Cebollitas, estreou-se no futebol profissional com 15 anos nos Argentinos Juniors. O treinador da altura, Juan Carlos Montes, perguntou-lhe “te animas nene?” e ele lá se animou e acabou por dar uma cueca na primeira intervenção a Juan Cabrera, um jogador do Talleres. A certa altura, o guarda-redes histórico Hugo Gatti terá chamado “gordito” a Diego e o esquerdino respondeu com quatro golos num jogo contra o Boca.
Claro, seguiu-se a Bombonera. Com a camisola do Boca Juniors encheu o coração dos 'bosteros', foi campeão e colecionou mais uma infindável quantidade de fotografias belas, belas como as coisas mais belas. Por esta altura já teria perdoado César Menotti pela não convocação para o Mundial de 1978. Um ano depois, Diego foi campeão do mundo na categoria de sub-20, também com Menotti.
Dois anos no Barcelona, onde não foi especialmente feliz, empurraram-no para uma experiência que transformou a vida dos napolitanos, um período em que ainda arranjou maneira de inventar o segundo título mundial da história para a Argentina, com um magnífico e admirável México-86. Respira-se Diego quando se caminha em Nápoles. Os murais, um santuário no fundo, são o ponto de encontro de milhares e milhares de futeboleiros e de turistas não tão futeboleiros que querem compreender um bocadinho aquele fenómeno que obedece à mitologia. O estádio, antigamente Sao Paolo, ganhou outro nome: Stadio Diego Armando Maradona.
Em 1990 chegou à final contra a Alemanha e em 1994, já depois de representar o Sevilha, foi derrubado pela acusação de doping, levado pela mão de uma enfermeira num dos relvados dos Estados Unidos. Depois de 91 jogos pelo seu país, ficam na lembrança aquele golaço e o grito contra a Grécia... (como selecionador, em 2010, não foi muito feliz na África do Sul e caiu nos quartos de final)
O futebol para ele acabou onde foi mais amado, na Bombonera, no intervalo de um clássico contra o River Plate. Foi também ali que, já depois de castigar muitíssimo o corpo com os excessos e os venenos que talvez achasse que o fossem consolar ou amparar (ou ensinar a ser Diego sem ser Maradona), disse as palavras que nos transportam para outra dimensão: “La pelota no se mancha”. Era um homem cheio de contradições. Galeano resumiu assim: “Deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses”.
Era um errante generoso que jogava no barro como se fosse um menino feliz apenas com razões para ser feliz, e poucos saberão o que é não poder sair de casa por o amor alheio ser sufocante. Tinha o rosto de Che Guevara tatuado num braço, mas flertou com regimes autoritários. Reivindicou a luta dos pobres do sul de Itália contra o norte, salpicado por poderosos cheios de dinheiro no bolso e de desprezo na alma pelos mais vulneráveis. Sobre o tal golo com a mão à Inglaterra, em 1986, confessou a Kusturica que foi como roubar a carteira aos ingleses, tudo por causa da guerra das Malvinas, um tema que fazia ferver o peito daquele povo sul-americano.
Jorge Valdano, numa entrevista à Renascença em abril de 2024, explicou as virtudes do antigo companheiro. "Foi o mais feliz que vi dentro de uma ‘cancha'. O facto de ter pisado esses 100 por 70 metros justificou a sua vida. Aí sentia-se pleno e, como se sentia pleno, sentia-se livre, sentia-se generoso, valente, havia lá dentro um grande tipo para além do grande jogador. E com a noção de espetáculo de um cantor de rock. Ele sabia que o que fazia mobilizava as pessoas. Se, a meio do jogo, olhasse para a bancada e fizesse assim [faz gesto com a mão], punham-se 20 mil de pé. Era um manejar do espetáculo que o convertia num tipo especial."
E acrescentou: "Fomos perdendo o gosto pelo estilo. O Maradona era o que melhor refletia o estilo argentino, o amor à bola, o virtuosismo com a bola. O argentino quase sente mais amor pela bola do que pelo futebol. E Maradona transmitia isso melhor do que ninguém".
Agora que o quinto aniversário da sua morte chegou, o Boca Juniors homenageou o seu herói com um vídeo especial. Os órfãos daquele amor interminável colocaram margaridas na estátua de Diego Armando Maradona junto ao templo sagrado. Tal e qual como Dalma.