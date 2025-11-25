Diego Maradona

Cinco anos sem Diego

25 nov, 2025 - 11:35 • Hugo Tavares da Silva

Diego Armando Maradona morreu a 25 de novembro de 2020. A Renascença lembra alguns capítulos da sua vida e conta a história da fotografia com Dalma, a filha, que originou uma canção escrita por ela em homenagem ao pai.

Em mais uma corrida como tantas outras, de mais um treino do Nápoles como tantos outros, Diego Maradona corria com flores nas meias. Pouco antes, a filha Dalma, vestida de um amarelo solar e enternecedor, enfiou no tecido que tapava a ausência das caneleiras algumas margaridas. Diego, babado, abraçou-a, deu-lhe um beijo ou outro e sorriu para ela.

O episódio aconteceu em 1989. Dalma tinha apenas dois anos. Em 2022, naquele que seria o dia do 62.º aniversário do pai, 30 de outubro, Dalma Maradona compôs a canção “Margaridas”, inspirada naquele momento terno numa qualquer pausa de um treino do Nápoles. “Durante um par de noites sonhei com a frase ‘espera-me, levo-te margaridas’, com a melodia e tudo. E um dia acordei e senti que tinha de fazer algo com isso”, explicou Dalma na altura que compôs a canção.

O verso completo diz o seguinte: “Peço-te que me esperes que te levo margaridas e o tesouro que é o meu orgulho por ser igual a ti”. Dalma, que viveu muitos jogos com o pai no famoso camarote da Bombonera, teve a ajuda de Piru Sáez, cantautor e compositor.

Há cinco anos, Dalma e o mundo maradoniano perderam Diego. O genial canhoto, o ‘barrilete cósmico’, caiu numa trama em que terá sido afastado da família e terá tido um final pouco digno, um desfecho que ainda será descortinado pela justiça argentina, que vai repetir o julgamento para apurar os contornos da sua morte e os responsáveis.

Diego Armando Maradona, o homem que devolveu o título mundial à Argentina em 1986 com um futebol que pertence aos deuses, dominador e impossível, partiu em 2020, dois anos antes de Lionel Messi fazer o mesmo que ele fizera tantos anos antes. No Qatar, nas ruas e ruelas de Doha, havia um tema que era cantado pelos argentinos, em homenagem ao mago, e que chegou ao mundo inteiro.

En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel
de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré
No te lo puedo explicar
porque no vas a entender
las finales que perdimos, cuantos años las lloré
Pero eso se terminó, porqué en el Maracaná
la final con los brazucas la volvió a ganar Papá
Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar
Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial
Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver
con Don Diego y con La Tota, alentándolo a Lionel

É um povo com queda para o verbo.

Maradona nasceu na Villa Fiorito, em 1960, na rua Azamor n.º 523, no bairro Lomas de Zamora. Que tenha “amor” na rua onde tudo começou parece um acaso muito feliz. O que fez na vida foi tão grande que aquela casa onde aprendeu a caminhar, a rir e a falar transformou-se em “lugar histórico nacional”.

A história da sua vida no futebol pode resumir-se mais ou menos assim. Começou no Cebollitas, estreou-se no futebol profissional com 15 anos nos Argentinos Juniors. O treinador da altura, Juan Carlos Montes, perguntou-lhe “te animas nene?” e ele lá se animou e acabou por dar uma cueca na primeira intervenção a Juan Cabrera, um jogador do Talleres. A certa altura, o guarda-redes histórico Hugo Gatti terá chamado “gordito” a Diego e o esquerdino respondeu com quatro golos num jogo contra o Boca.

Claro, seguiu-se a Bombonera. Com a camisola do Boca Juniors encheu o coração dos 'bosteros', foi campeão e colecionou mais uma infindável quantidade de fotografias belas, belas como as coisas mais belas. Por esta altura já teria perdoado César Menotti pela não convocação para o Mundial de 1978. Um ano depois, Diego foi campeão do mundo na categoria de sub-20, também com Menotti.

Dois anos no Barcelona, onde não foi especialmente feliz, empurraram-no para uma experiência que transformou a vida dos napolitanos, um período em que ainda arranjou maneira de inventar o segundo título mundial da história para a Argentina, com um magnífico e admirável México-86. Respira-se Diego quando se caminha em Nápoles. Os murais, um santuário no fundo, são o ponto de encontro de milhares e milhares de futeboleiros e de turistas não tão futeboleiros que querem compreender um bocadinho aquele fenómeno que obedece à mitologia. O estádio, antigamente Sao Paolo, ganhou outro nome: Stadio Diego Armando Maradona.

Em 1990 chegou à final contra a Alemanha e em 1994, já depois de representar o Sevilha, foi derrubado pela acusação de doping, levado pela mão de uma enfermeira num dos relvados dos Estados Unidos. Depois de 91 jogos pelo seu país, ficam na lembrança aquele golaço e o grito contra a Grécia... (como selecionador, em 2010, não foi muito feliz na África do Sul e caiu nos quartos de final)

O futebol para ele acabou onde foi mais amado, na Bombonera, no intervalo de um clássico contra o River Plate. Foi também ali que, já depois de castigar muitíssimo o corpo com os excessos e os venenos que talvez achasse que o fossem consolar ou amparar (ou ensinar a ser Diego sem ser Maradona), disse as palavras que nos transportam para outra dimensão: “La pelota no se mancha”. Era um homem cheio de contradições. Galeano resumiu assim: “Deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses”.

Era um errante generoso que jogava no barro como se fosse um menino feliz apenas com razões para ser feliz, e poucos saberão o que é não poder sair de casa por o amor alheio ser sufocante. Tinha o rosto de Che Guevara tatuado num braço, mas flertou com regimes autoritários. Reivindicou a luta dos pobres do sul de Itália contra o norte, salpicado por poderosos cheios de dinheiro no bolso e de desprezo na alma pelos mais vulneráveis. Sobre o tal golo com a mão à Inglaterra, em 1986, confessou a Kusturica que foi como roubar a carteira aos ingleses, tudo por causa da guerra das Malvinas, um tema que fazia ferver o peito daquele povo sul-americano.

Jorge Valdano, numa entrevista à Renascença em abril de 2024, explicou as virtudes do antigo companheiro. "Foi o mais feliz que vi dentro de uma ‘cancha'. O facto de ter pisado esses 100 por 70 metros justificou a sua vida. Aí sentia-se pleno e, como se sentia pleno, sentia-se livre, sentia-se generoso, valente, havia lá dentro um grande tipo para além do grande jogador. E com a noção de espetáculo de um cantor de rock. Ele sabia que o que fazia mobilizava as pessoas. Se, a meio do jogo, olhasse para a bancada e fizesse assim [faz gesto com a mão], punham-se 20 mil de pé. Era um manejar do espetáculo que o convertia num tipo especial."

E acrescentou: "Fomos perdendo o gosto pelo estilo. O Maradona era o que melhor refletia o estilo argentino, o amor à bola, o virtuosismo com a bola. O argentino quase sente mais amor pela bola do que pelo futebol. E Maradona transmitia isso melhor do que ninguém".

Agora que o quinto aniversário da sua morte chegou, o Boca Juniors homenageou o seu herói com um vídeo especial. Os órfãos daquele amor interminável colocaram margaridas na estátua de Diego Armando Maradona junto ao templo sagrado. Tal e qual como Dalma.

