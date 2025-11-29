Palmeiras-Flamengo, uma guerra de estilos que pode valer a terceira Libertadores a Abel Ferreira

Mas é no país de Pelé e Garrincha que estão, ao dia de hoje, os principais tubarões do futebol sul-americano. Os últimos anos têm acentuado ainda mais o fosso entre os clubes do Brasil e restante continente.



Desde 2010, só quatro edições da Libertadores não foram para o Brasil. Os argentinos do San Lorenzo venceram em 2014, o River Plate em 2015 e 2018. Pelo meio, venceram ainda os colombianos do Atlético Nacional, em 2016.

"O Brasil tem dominado totalmente pelos investimentos que têm feito e estas são as duas melhores equipas atualmente na América do Sul. O Flamengo, pelo investimento, e o próprio Palmeiras também, mas até mais pelo projeto. As infraestruturas são cada vez melhores, ao nível do melhor na Europa. Hoje, os clubes já conseguem resgatar os jogadores da Europa, é um sinal", explica o treinador.

E depois de Abel?

De regresso à final, a continuidade de Abel Ferreira tem sido um tabu ao longo da temporada, mas as dúvidas ficaram dissipadas nas vésperas dao jogo decisivo.

O português anunciou que vai continuar e, segundo a imprensa local, assinará por mais três anos, até 2028. A presidente Leila Pereira defende que Abel deve ficar "enquanto quiser."

António Oliveira elogia o projeto vencedor do Palmeiras, da direção ao treinador, um oásis no faroeste do futebol brasileiro: "A presidente acreditou no caminho, nas ideias, no treinador, respaldou-o sempre que necessário e conseguiu sempre gerir de dentro para fora, ao contrário da maioria dos clubes brasileiros."

"Ele é uma lenda do Palmeiras, nenhum treinador fez melhor do que ele e, mesmo assim, continua a ser criticado. Deve criar um sentimento de injustiça que o move, mas o futebol é assim. O que ninguém lhe retira são os números e os títulos", considera.

O treinador, atualmente sem clube, convida o universo do Palmeiras a refletir sobre como poderá ser um futuro sem Abel: "O que pode assustar é pensarem o que será depois do Abel Ferreira. Deveria assustar e, por isso, deveriam tratar bem quem lhes deu muito".

"Conseguiu tudo isto num espaço como o Brasil, tiro-lhe o chapéu. Depois do Brasil, qualquer espaço é paz", conclui.

É no país que "desgasta, mas fascina" o treinador António Oliveira que Abel Ferreira vai continuar, pelo menos mais um ano, no Palmeiras e procurará juntar, este sábado, um terceiro troféu da Copa Libertadores. O jogo decisivo com o Palmeiras arranca este sábado, às 21h00.