Palmeiras-Flamengo, uma guerra de estilos que pode valer a terceira Libertadores a Abel Ferreira

29 nov, 2025 - 09:30 • Eduardo Soares da Silva
O Palmeiras e o Flamengo decidem, na noite deste sábado, a final da Copa Libertadores, a mais importante competição de clubes sul-americanos. O treinador português Abel Ferreira poderá vencer o troféu pela terceira vez, mas terá de sair por cima numa "guerra de estilos".
Os dois clubes estão também na luta pelo título brasileiro, que ficou praticamente entregue aos cariocas depois da derrota do Palmeiras na última jornada. Restam dois jogos e o Flamengo lidera com cinco pontos de vantagem.
Tudo isso ficará em pausa para a decisão da Libertadores, no Monumental de Lima, no Peru.
O treinador António Oliveira tem já um longa história no futebol brasileiro. O português orientou o Athletico Paranaense, Cuiabá, Coritiba, Corinthians, Sport e Remo. Em entrevista à Renascença, Oliveira explica que, para além de uma final, o jogo deste sábado é um duelo entre formas de pensar o jogo.
"Ofensivamente, o Flamengo é muito associativo, constrói desde trás, tentam carregar sempre muitos jogadores na última linha do adversário, já o Palmeiras é muito mais prático e pragmático, procuram o jogo de ataque à profundidade do Vítor Roque e levam o jogo para a dimensão física, com muitos cruzamentos. As bolas paradas ensaidas são também uma valência das equipas do Abel e podem ser decisivas", considera.
No Flamengo, há ainda uma grande dúvida: jogará Pedro ou Bruno Henrique na frente de ataque? "É uma nuance que muda as características. O Pedro é um pivot, o melhor a jogar de costas para a baliza no Brasil. Tiraram vantagem disso no último jogo com o Palmeiras e deu golos. O Bruno é muito mais de ataque ao espaço. Sobressai ainda o de Arrascaeta, que é o que tem mais participação em golos."
O antigo internacional brasileiro Filipe Luís orienta um plantel recheado de talento e nomes conhecidos: Danilo e Alex Sandro, ambos ex-FC Porto, Emerson Royal, Saúl Ñíguez, Jorginho, Samuel Lino e Everton Cebolinha são alguns exemplos, muitos deles sem presença habitual no onze inicial.
Sem a posse de bola, António Oliveira deteta também muitas diferenças na forma de pensar o jogo: "O Flamengo é mais pressionante, olha para a relação numérica e tenta encaminhar o adversário a jogar muito por fora, já o Palmeiras há muitos anos que são de encaixe individual, jogam num um para um a campo inteiro."
Tudo isto leva o treinador português a considerar que são "dois estilos completamente distintos", mas ambos conquistadores: "Têm vencido muito ao longo dos anos."
O Flamengo conquistou a Libertadores em 2019, com Jorge Jesus a abrir caminho para uma enchente de técnicos portugueses no país. Venceriam novamente em 2022, já sem Jesus. Nesse mesmo período foi duas vezes campeão, em 2019 e 2020.
Já o Palmeiras venceu a Libertadores em 2020 e 2021, com Abel Ferreira, e campeão do Brasileirão nos dois anos seguintes.
As duas equipas mais dominantes do futebol sul-ame(...)
Esta temporada e com o aproximar da final, Abel Ferreira decidiu apostar na Libertadores e poupar os mais utilizados numa longa temporada com mais de 70 jogos disputados entre estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato do Mundo de Clubes e Série A.
"Acho que as duas equipas chegam num momento desgastante, são muitos jogos. O Palmeiras joga tudo nesta competição, abdicando claramente do campeonato e isso foi notório com as escolhas e resguardando os titulares", contextualiza, a Bola Branca, António Oliveira.
Mas nem esse fator leva o treinador a atribuir favoritismo ao "verdão": "O Flamengo sabe que venceu os dois jogos contra o Palmeiras na temporada e vão gastar os últimos 'nitros', não creio que o Palmeiras vá tirar grande vantagem de ter poupado."
Nesta fase da temporada, o português entende que o cansaço mental é mais limitador do que o cansaço das pernas. E, nesse aspeto, os rivais estão em igualdade: "Não são só os jogos, são as viagens, estágios, concentrações, palestras, os horários. É extramemente desgastante, mas fascinante também. É mais sobre o ponto de vista mental do que físico nesta altura, é isso que pesa."
António Oliveira já viveu a montanha russa do futebol brasileiro. Os treinadores raramente têm direito a segundas oportunidades e são despedidos com relativa facilidade e velocidade. O português orientou mais do que um clube no país nas últimas três temporadas consecutivas.
Conhecer o contexto leva-o a valorizar ainda mais os feitos de Abel, a cumprir a sexta época no clube de São Paulo: "Não é fácil estar tantos anos no Brasil. Ele tem esse grande mérito de estar tanto tempo num contexto complexo, triturante até, muito exigente emocionalmente."
"Temos de ter muito jogo de cintura, não é para todos. O Brasil não é para amadores", diz, entre risos.
Mas é no país de Pelé e Garrincha que estão, ao dia de hoje, os principais tubarões do futebol sul-americano. Os últimos anos têm acentuado ainda mais o fosso entre os clubes do Brasil e restante continente.
Desde 2010, só quatro edições da Libertadores não foram para o Brasil. Os argentinos do San Lorenzo venceram em 2014, o River Plate em 2015 e 2018. Pelo meio, venceram ainda os colombianos do Atlético Nacional, em 2016.
"O Brasil tem dominado totalmente pelos investimentos que têm feito e estas são as duas melhores equipas atualmente na América do Sul. O Flamengo, pelo investimento, e o próprio Palmeiras também, mas até mais pelo projeto. As infraestruturas são cada vez melhores, ao nível do melhor na Europa. Hoje, os clubes já conseguem resgatar os jogadores da Europa, é um sinal", explica o treinador.
De regresso à final, a continuidade de Abel Ferreira tem sido um tabu ao longo da temporada, mas as dúvidas ficaram dissipadas nas vésperas dao jogo decisivo.
O português anunciou que vai continuar e, segundo a imprensa local, assinará por mais três anos, até 2028. A presidente Leila Pereira defende que Abel deve ficar "enquanto quiser."
António Oliveira elogia o projeto vencedor do Palmeiras, da direção ao treinador, um oásis no faroeste do futebol brasileiro: "A presidente acreditou no caminho, nas ideias, no treinador, respaldou-o sempre que necessário e conseguiu sempre gerir de dentro para fora, ao contrário da maioria dos clubes brasileiros."
"Ele é uma lenda do Palmeiras, nenhum treinador fez melhor do que ele e, mesmo assim, continua a ser criticado. Deve criar um sentimento de injustiça que o move, mas o futebol é assim. O que ninguém lhe retira são os números e os títulos", considera.
O treinador, atualmente sem clube, convida o universo do Palmeiras a refletir sobre como poderá ser um futuro sem Abel: "O que pode assustar é pensarem o que será depois do Abel Ferreira. Deveria assustar e, por isso, deveriam tratar bem quem lhes deu muito".
"Conseguiu tudo isto num espaço como o Brasil, tiro-lhe o chapéu. Depois do Brasil, qualquer espaço é paz", conclui.
É no país que "desgasta, mas fascina" o treinador António Oliveira que Abel Ferreira vai continuar, pelo menos mais um ano, no Palmeiras e procurará juntar, este sábado, um terceiro troféu da Copa Libertadores. O jogo decisivo com o Palmeiras arranca este sábado, às 21h00.