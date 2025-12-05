Campanha pró-Palestina tenta convencer UEFA a votar suspensão de Israel. "Se houvesse votação, nós ganharíamos"

O diretor da campanha "Game Over Israel", Ashish Prashar, está convicto de que se a UEFA realizasse uma votação para decidir a suspensão de Israel das suas competições, o "sim" ganharia

Em entrevista à Renascença, Prashar rejeita desistir até que isso aconteça e apela a que Aleksander Ceferin, presidente do organismo que rege o futebol europeu, seja "um líder".

A campanha "Game Over Israel" foi lançada a 15 de setembro, um dia antes de uma comissão de inquérito da Organização das Nações Unidas (ONU) ter declarado, pela primeira vez, que Israel está a cometer genocídio contra os palestinianos em Gaza. No dia 16, colocou um cartaz publicitário na Times Square, em Nova Iorque, a apelar ao boicote ao futebol israelita. Desde então, 70 futebolistas e atletas juntaram-se à causa, incluindo Paul Pogba, Hakim Ziyech e Adama Traoré.

A missão é o boicote ao futebol israelita. Nesdta entrevista à Renascença, Ashish Prashar explica que os líderes da campanha se têm reunido com membros do Comité Executivo da UEFA, eles próprios dirigentes de federações nacionais e oficiais do organismo, com três objetivos: forçar o voto para uma eventual expulsão de Israel do futebol europeu, amealhar votos favoráveis e garantir que a UEFA toma ação disciplinar.

"Temos explicado por que razão devem votar para suspender Israel. Queremos ter a certeza que estão do nosso lado, assegurarmo-nos de que temos aliados dentro da UEFA que façam força para a realização de uma votação e criem as condições para que isso seja possível. E posso dizer com segurança que, se houvesse um voto, nós ganharíamos. Israel seria suspenso", afiança.

UEFA pode estar a violar lei internacional

Entre as reuniões, conversas, negociações e investigações, a campanha encontrou argumentos para forçar a mão de Ceferin.

"O Tribunal Internacional de Justiça determinou que Israel tem de abandonar território ocupado, por isso neste momento a UEFA está a violar esse acórdão, ao manter a Liga israelita sob a sua tutela enquanto estão em território ocupado. Além disso, o estatuto especial da UEFA, que lhe garante isenção de impostos na Suíça, é-lhe conferido porque, como organismo, tem como objetivo promover a paz. Agora, se tem entre os seus campeonatos o de um país que está a roubar as terras de outro povo, pode dizer-se que a UEFA está a quebrar o seu próprio estatuto financeiro", assinala Prashar.

No dia 9 de outubro, o governo israelita e o Hamas chegaram a acordo para um cessar-fogo, o primeiro passo de um plano de paz proposto pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.