O rei das subidas no Brasil é Guto: "A 2.ª divisão brasileira é muito forte, 8 a 10 equipas jogariam na 1.ª de Portugal"

17 dez, 2025 - 11:40 • Hugo Tavares da Silva
Augusto Sérgio Ferreira já subiu de divisão seis vezes, cinco para o Brasileirão e uma para a Série B. Chamam-lhe o “rei do acesso” no Brasil. Guto tem outra alcunha: “Gordiola”, uma mistura entre Guardiola e os quilos a mais que exibe. Certa vez, numa entrevista, até agradeceu ao jornalista que lhe colou esse nome insultuoso, pois o humanizou.
Aos 60 anos, depois de uma ponta final cinematográfica, levou o Remo à primeira divisão mais de 30 anos depois, uma façanha que já tinha feito com Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Internacional (2017) e Sport (2019). Não renovou contrato com o Remo e está sem clube – a conversa com a Renascença aconteceu antes dessa decisão.
Guto Ferreira também andou por cá. Em 2003/04, depois de conhecer António Oliveira no Recife, foi contratado para levar o Penafiel para a I Liga. Montou o elenco, trouxe o mago Wesley e acabou por sair surpreendentemente, segundo a imprensa desportiva da altura, que até responsabiliza a lesão de António Folha pela quebra. O Penafiel, com Manuel Fernandes, acabaria mesmo por subir de divisão. Seguiu-se uma experiência breve na Naval, onde praticamente apenas construiu o plantel que também subiria de divisão. O brasileiro, natural de Piracicaba, ficava encantado com as conferências de imprensa de José Mourinho.
O que faz um treinador quando entra num vestiário que está desconfiando?
A gente conhecia a equipa do Remo, alguns tinham trabalhado comigo noutros clubes, tendo sucesso até. A primeira coisa foi trabalhar a cabeça deles, elevar o nível de confiança e fazê-los perceber que eles tinham qualidade. Se não tivessem, não tinham estado muitas rodadas entre os primeiros na primeira volta. O que estava acontecendo naquele momento não era aquela equipa na essência. Estava com autoestima baixa.
Hm, hm.
Segundo, algumas características tinham-se perdido, um dos pontos mais fortes era a transição ofensiva. Estava vulnerável, tinha perdido a força, recuperámos isso através da entrada de alguns jogadores. Com isso, lógico, melhoria de posicionamento defensivo, de construção, mas não podia perder a sua característica mais forte. E trabalhar jogo a jogo. Se quiséssemos ganhar os oitos jogos que precisávamos para subir, o peso seria muito grande mentalmente. Vamos trabalhar para ganhar o primeiro. Conseguimos. A autoestima cresce, aí vamos trabalhar no segundo. Deu certo também. Depois do terceiro jogo, a equipa estava com a moral alta, as informações fluíam de forma muito fácil na cabeça de cada um.
Houve mudanças de atitude também. Era uma equipa que perdia a bola e não lutava para a recuperar, passou a brigar por cada centímetro do campo. Isso vai compensando determinadas deficiências, de conjunto, de técnica, porque entregaram no aspeto físico para compensar aí. Com os resultados a chegarem, tudo vai crescendo. O que era fraco para baixo passa a ser forte para cima. Fazem coisas que as pessoas achavam que eles não conseguiam. Até eles achavam que não conseguiam fazer nada. Jogámos sempre por um único resultado: vencer. No último jogo também o fizemos, o que acontece lá fora não controlamos. Temos de fazer a nossa parte e esperar que corra bem, foi o que aconteceu.
Juntaram sete vitórias e dois empates em 10 jornadas. Somou a quinta subida de divisão, chamam-lhe o "rei do acesso".
[risos] Graças a deus, temos cinco acessos da B para a A, um da C para a B e temos alguns trabalhos que começámos no Brasil, que não chegámos a terminar, por exemplo no Bahia. Saímos da equipa mais por questões políticas, estávamos em terceiro lugar com 14 rodadas, nunca saímos do G4. A equipa subiu graças ao percentual de 62% [pontos ganhos] que eu tinha feito na fase inicial.
Certo.
E aí em Portugal, em 2003, montámos o Penafiel que subiu e montámos a Naval, em 2004, que também subiu. Não terminámos nenhum dos campeonatos, mas a montagem da equipa começou connosco.
Já lá íamos. Por cá também tivemos um senhor chamado Vítor Oliveira...
Ouvi falar, não conheci pessoalmente.
Conseguiu 11 subidas de divisão.
O que é isso!
Ele chegou a explicar que preferia lutar para ganhar e andar lá em cima, e assim ganhar mais dinheiro com melhores contratos, do que andar a sofrer na 1a divisão. Entende essa visão, Guto?
Às vezes é mais confortável, viu? Um cara competitivo é sempre muito importante trabalhar para as vitórias. Muitas vezes é mais valorizado isso, mas, atenção, o meu trabalho é exitoso mas nunca tive a oportunidade de trabalhar na 1.ª liga em grandes clubes. Os grandes que eu trabalhei foi na 2.ª liga. Quando trabalhei em clubes médios na primeira, tive resultados médios e bons. Tenho uma descida de divisão, uma única. Peguei na equipa para a tentar salvar e não consegui, foi o Bahia em 2021. Cheguei como agora, para fazer os últimos jogos. Houve interferências, mas não serve como desculpa, o que fica é o resultado, que não foi concretizado. Na sequência, montámos o Bahia que subiu.
E depois entrou o City Group.
Exato... Muitas vezes não é a parte financeira que decide a qualidade do trabalho ou a motivação, ou a valorização. O treinador tem de estar feliz, tem de ter respaldo e ferramentas que possam fazer com que esse trabalho seja exitoso. Qualquer tipo de problema que não seja pelo seu trabalho, que seja da estrutura, um construção não adequada, não vou ficar contente se não conseguir fazer um trabalho de qualidade e de manutenção em que está toda a dificuldade que há em jogar uma 1.ª liga no Brasil.
E a forma como dispensam treinadores com uma facilidade brutal.
[risos]
Têm de se defender, não é?
Aqui no Brasil é uma máquina de moer treinadores.
É uma trituradora. Guto, estava mexendo na sua história e não me lembrava da sua passagem por aqui. Como chegou ao Penafiel?
Comecei no futebol profissional no Internacional, em 2002., em que sou logo campeão gaúcho. Começo o campeonato brasileiro, faço cinco rodadas e saio. Aí, no meio de 2003, fui para Portugal para dirigir o Penafiel, levado pelo António Oliveira.
Como é que isso aconteceu?
Um português amigo que conheci num campo de futebol. Eu trabalhava nas arquibancadas da ilha do Retiro, em Recife. Eu era o cara que fazia todo o mapeamento do adversário na época. Não era por televisão, era ao vivo e a cores, viajando sempre. Conheci ali o Manuel, acho que ele gostou da minha conversa sobre futebol e conhecimento, e o António Oliveira vinha muito para o Recife, eram amigos, ficava na casa do Manuel. Numa dessas vindas, ele indicou-me ao António Oliveira, que achou interessante para aquele momento do Penafiel. Foi assim.
Teve três anos de contrato no Penafiel, não foi? Era uma grande aposta e o despedimento foi uma surpresa…
A gente estava a correr entre os cinco primeiros, era o objetivo durante dois terços do campeonato, para atacar a subida na última volta. Na realidade, mesmo tendo feito o contrato de três anos, eu era a segunda opção. A primeira era o Manuel Fernandes, que era muito amigo do António Oliveira. Foi levado na sequência da minha saída. Acho que foi uma experiência muito válida, tenho gratidão ao António Oliveira pela oportunidade, pelo quanto foi importante pela minha vida pessoal e para a minha carreira essa aprendizagem.
Vi num desportivo que a lesão do Folha deitou tudo por água abaixo. Tem essas memórias?
Sim, tinha o Folha, Vítor Vieira...
O Roberto, na frente.
Sim. Mas o grande jogador era o Wesley, que levei para aí, foi o destaque. Era um médio canhoto. Fazia muitos golos. Tinha muita qualidade. O Penafiel vendeu-o ao Alavés após a campanha na 1.ª Divisão. Hoje, um dos meus auxiliares é o Wellington, que chegou na mesma altura que eu ao Penafiel, depois jogou 10 anos na La Liga, no Málaga. Foi capitão inclusive. Defesa central.
Viu de perto o Mourinho a fazer-se no Porto.
Outra aprendizagem bastante grande. As entrevistas dele eram fantásticas, para além de ver a equipa dentro de campo, como estava colocada, como ele reagia psicologicamente com a equipa... mestre, não é? Nem era motivar, era jogar responsabilidades. Ele conhecia muito bem a equipa dele e através das entrevistas e no balneário sabia onde apertar e pegar a equipa dele, para a meter a jogar sempre num altíssimo nível.
Gostou disto ou não? Imagino que o Brasil estava acima...
A segunda liga no brasil é uma liga forte, muito competitiva, digamos que oito a 10 equipas jogariam tranquilamente a 1.ª liga de Portugal, com chances muito grandes.
Tivemos aí o Athletic a salvar-se com um jogador seu, o Rui Duarte.
Ah sim, estive com ele. Foi muito bom, estou feliz por ele e pelo sucesso dele. Fez partidas memoráveis, fez um trabalho muito bom.
Como vê a influência dos portugueses e dos estrangeiros recentemente? Acha que o treinador brasileiro está menos bem visto, não é tão defendido?
Acho que bons e maus treinadores há em qualquer lugar. O problema são as modas. Ter treinadores como Abel, Jorge Jesus e Artur Jorge, enfim, de alto calibre e que tiveram sucesso, é muito importante. Mas há muitos treinadores que não acrescentaram nada.
Chegaram a ser sete ou oito portugueses.
Muitos não acrescentaram nada. Tiveram muita dificuldade como têm os brasileiros. Não é o facto de estarem a virem para cá, é o facto de como a imprensa brasileira trata os treinadores brasileiros e como trata os estrangeiros, como se fossem de mais valia pelo simples facto de terem nascido numa outra terra que não seja o Brasil. Depois, querem que o futebol brasileiro continue crescendo e acompanhando uma série de situações.
Temos uma competição dificílima de jogar, num país continental, onde se joga mais de uma vez por semana, então o trabalho fica muito difícil. As longas viagens torna tudo mais difícil. Com campos que não são sempre nivelados, no próximo ano a primeira divisão vai ter cinco sintéticos, onde o futebol é completamente diferente e tendo que apresentar resultados a todo o instante, não importa se o seu investimento foi 10 contra outro que foi 10 milhões. Caiu lá dentro, tem de nivelar. Muitas vezes, o treinador, pela falta de tempo, acaba por se tornar num gestor.
Certo.
A imprensa bate no brasileiro e defende o estrangeiro, as reclamações do treinador brasileiro não é com a presença do estrangeiro, mas com a postura diferenciada da imprensa para connosco. E os estrangeiros conseguem ter uma multa rescisória muito mais alta e defendida pela FIFA. Ou seja, acabou e não pagou? A FIFA rapidamente faz o clube pagar, senão há transfer ban.
Aqui existe o tribunal brasileiro da CBF. Eu tenho ações contra clubes, uma de 2014 e outra de 2019, até hoje não houve efetivação do transfer ban. Não recebi notificação. Para trabalharmos, temos muita dificuldade, a não ser quando estamos numa condição muito boa de colocar uma multa decente, mas muitas vezes isso também não é recebido. O respaldo para o desenvolvimento do trabalho muitas e muitas vezes é dificílimo.
Depois, têm de aceitar clubes que nem queriam, mas têm de trabalhar.
Têm de trabalhar. Quando não tem algo que o respalde, quando vai intervir em questões disciplinares e de ideias, você tem de ser um gestor muito mais habilidoso, criterioso, do que aquele impositivo. E às vezes precisa de ser impositivo para que a coisa flua, mas você não tem o respaldo para o impor a tua linha de trabalho, então as coisas não andam.
Imagino se fosse um Renato Gaúcho ou o Mano Meneses a perder 6-0 com o Fluminense como aconteceu com o Crespo (São Paulo).
Exatamente, estaria demitido automaticamente. É sem conversa.
Até os dirigentes têm mais paciência com os estrangeiros, não é?
Muito mais. Até porque as multas rescisórias, para o Brasil, giram em torno de 1000, para os estrangeiros são milhões.
O país do futebol não trata bem os seus.
É mais fácil ter um culpado. O Brasil tem por política, sempre, ter um herói e um vilão. O futebol não é assim, não é individual, não é coletivo, é sempre o nós para qualquer situação, vitoriosa ou não. Mas não é gerido assim, não é vendida essa ideia para o torcedor, os grandes media para venderem o seu material criam essas vias, estão no direito deles, mas são instaladores de cultura. São canais de desenvolvimento de cultura, que não protegem o futebol e as pessoas ligadas a ele, os que fazem o show, o espetáculo. Quando isso acontece, a tendência é decrescer a qualidade.
Com quem tem as melhores conversas de futebol?
Há muita gente. Tive a felicidade de, em 2018, visitar o Braga e criar uma amizade com o Abel. Sempre que posso converso alguns detalhes com ele. O Abel Braga, Paulo Autuori, muitos treinadores... trabalhei a dar apoio ao Parreira, ao Muricy. A gente tem essa ala jovem, eu fui coordenador da formação do Internacional durante dois anos. É sempre importante estar trocando ideias e dialogar. Fora isso, é busca, Internet, Instagram, de materiais que são editados ali, jogos e cortes de jogos, nessa observação retiramos a opinião, ver como se desenvolvem, entender o processo.
Falou na base. Os garotos estão a sair demasiado cedo?
Muito.
Nem amadurecem, nem ajudam o campeonato a melhorar.
Acho que há alguns problemas muito sérios no Brasil, porque esses meninos que se começam a destacar são o provedor da casa e da família no aspeto financeiro. Há vários meninos que com 15, 16 anos já são o provedor da casa. Se ele não tiver na condução da sua carreira um cara íntegro, com grande visão e com cunho educador, esse cara para manter esse atleta sob o vínculo dele vai fazer sempre o que o menino quer. E vai favorecer muito mais o bom para menino do que o bem.
O que quero dizer com isso? O bom é o que vai educar, o que vai dizer as verdades quando ele tem de ouvir, vai trazer situações positivas que ele tem feito mas também vai dizer as negativas e de maneira a botar o dedo na ferida. Há outros que levam o menino para festa, para isto e para aquilo, criando esse vínculo o jogador não vai sair do contacto dele. No processo educativo é um talento que se pode perder. Muitos talentos brasileiros são perdidos desta maneira. Há jogadores nos grandes clubes, com 16 anos, que ganham muito mais do que jogadores com algum destaque na Série B.
Tem ídolos?
Tenho alguns treinadores como referência. Tive o privilégio de trabalhar na base do São Paulo próximo do senhor Telê [Santana]. Ele levava, pelo menos uma vez por semana ou no mínimo a cada 15 dias, a minha equipa sub-17 para ser sparring dos treinos da equipa profissional. Vendo os treinos, aprendi muito. Foi assim trabalhando próximo do Muricy, do Abel Braga, do Parreira, do Felipão, enfim, grandes treinadores.
E treinadores de outras nacionalidades também, estamos sempre à procura, para ver como é o processo de um Mourinho, de um Klopp, Guardiola, de Zerbi, enfim, treinadores com que nos identificamos um pouco com algumas coisas. O Maresca está em ascensão. Sempre que surge um treinador que está fazendo algum tipo de trabalho diferenciado, a gente busca informações e estuda o porquê disso tudo.
Agora fiquei a pensar na parte do Telê Santana.
Ele valorizava muito, muito a parte técnica. Ele dizia que não adianta tanta tática se não existe a técnica para botá-la em funcionamento.
Abençoado.
Ele cobrava muito, muito, muito a qualificação da técnica.
Li que ele pegava em jogadores como Cafu e dizia que tinham de cruzar bem, então ficavam horas naquilo.
Exatamente. Inclusive com exercícios que muitas vezes são questionados, os exercícios analíticos.
O que gostaria ainda de viver no futebol?
Eu tenho objetivos pessoais, um título brasileiro. Bati na trave três vezes na segunda liga. Procuro campanhas para classificar equipas medianas a uma pré-Libertadores. Porque não chegar numa grande equipa e fazer um trabalho de ponta a nível de título nacional, sul-americano e até quem sabe o Mundial?
Se a gente não tiver objetivos, a gente estaciona e não é para estar aqui. O crescimento é diário, a busca pela informação é diária, o conhecimento é meu e ninguém o vai roubar, tenho de o colocar em prática sempre. As minhas experiências não podem morrer comigo, tudo bem que são a minha verdade, mas se é uma verdade que venceu alguma coisa pode acrescentar aos treinadores que virão.