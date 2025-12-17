O rei das subidas no Brasil é Guto: "A 2.ª divisão brasileira é muito forte, 8 a 10 equipas jogariam na 1.ª de Portugal"

E depois entrou o City Group.

Exato... Muitas vezes não é a parte financeira que decide a qualidade do trabalho ou a motivação, ou a valorização. O treinador tem de estar feliz, tem de ter respaldo e ferramentas que possam fazer com que esse trabalho seja exitoso. Qualquer tipo de problema que não seja pelo seu trabalho, que seja da estrutura, um construção não adequada, não vou ficar contente se não conseguir fazer um trabalho de qualidade e de manutenção em que está toda a dificuldade que há em jogar uma 1.ª liga no Brasil.

E a forma como dispensam treinadores com uma facilidade brutal.

[risos]

Têm de se defender, não é?

Aqui no Brasil é uma máquina de moer treinadores.

É uma trituradora. Guto, estava mexendo na sua história e não me lembrava da sua passagem por aqui. Como chegou ao Penafiel?

Comecei no futebol profissional no Internacional, em 2002., em que sou logo campeão gaúcho. Começo o campeonato brasileiro, faço cinco rodadas e saio. Aí, no meio de 2003, fui para Portugal para dirigir o Penafiel, levado pelo António Oliveira.

Como é que isso aconteceu?

Um português amigo que conheci num campo de futebol. Eu trabalhava nas arquibancadas da ilha do Retiro, em Recife. Eu era o cara que fazia todo o mapeamento do adversário na época. Não era por televisão, era ao vivo e a cores, viajando sempre. Conheci ali o Manuel, acho que ele gostou da minha conversa sobre futebol e conhecimento, e o António Oliveira vinha muito para o Recife, eram amigos, ficava na casa do Manuel. Numa dessas vindas, ele indicou-me ao António Oliveira, que achou interessante para aquele momento do Penafiel. Foi assim.

Teve três anos de contrato no Penafiel, não foi? Era uma grande aposta e o despedimento foi uma surpresa…

A gente estava a correr entre os cinco primeiros, era o objetivo durante dois terços do campeonato, para atacar a subida na última volta. Na realidade, mesmo tendo feito o contrato de três anos, eu era a segunda opção. A primeira era o Manuel Fernandes, que era muito amigo do António Oliveira. Foi levado na sequência da minha saída. Acho que foi uma experiência muito válida, tenho gratidão ao António Oliveira pela oportunidade, pelo quanto foi importante pela minha vida pessoal e para a minha carreira essa aprendizagem.

Vi num desportivo que a lesão do Folha deitou tudo por água abaixo. Tem essas memórias?

Sim, tinha o Folha, Vítor Vieira...

O Roberto, na frente.

Sim. Mas o grande jogador era o Wesley, que levei para aí, foi o destaque. Era um médio canhoto. Fazia muitos golos. Tinha muita qualidade. O Penafiel vendeu-o ao Alavés após a campanha na 1.ª Divisão. Hoje, um dos meus auxiliares é o Wellington, que chegou na mesma altura que eu ao Penafiel, depois jogou 10 anos na La Liga, no Málaga. Foi capitão inclusive. Defesa central.

Viu de perto o Mourinho a fazer-se no Porto.

Outra aprendizagem bastante grande. As entrevistas dele eram fantásticas, para além de ver a equipa dentro de campo, como estava colocada, como ele reagia psicologicamente com a equipa... mestre, não é? Nem era motivar, era jogar responsabilidades. Ele conhecia muito bem a equipa dele e através das entrevistas e no balneário sabia onde apertar e pegar a equipa dele, para a meter a jogar sempre num altíssimo nível.

Gostou disto ou não? Imagino que o Brasil estava acima...

A segunda liga no brasil é uma liga forte, muito competitiva, digamos que oito a 10 equipas jogariam tranquilamente a 1.ª liga de Portugal, com chances muito grandes.

Tivemos aí o Athletic a salvar-se com um jogador seu, o Rui Duarte.

Ah sim, estive com ele. Foi muito bom, estou feliz por ele e pelo sucesso dele. Fez partidas memoráveis, fez um trabalho muito bom.

Como vê a influência dos portugueses e dos estrangeiros recentemente? Acha que o treinador brasileiro está menos bem visto, não é tão defendido?

Acho que bons e maus treinadores há em qualquer lugar. O problema são as modas. Ter treinadores como Abel, Jorge Jesus e Artur Jorge, enfim, de alto calibre e que tiveram sucesso, é muito importante. Mas há muitos treinadores que não acrescentaram nada.

Chegaram a ser sete ou oito portugueses.

Muitos não acrescentaram nada. Tiveram muita dificuldade como têm os brasileiros. Não é o facto de estarem a virem para cá, é o facto de como a imprensa brasileira trata os treinadores brasileiros e como trata os estrangeiros, como se fossem de mais valia pelo simples facto de terem nascido numa outra terra que não seja o Brasil. Depois, querem que o futebol brasileiro continue crescendo e acompanhando uma série de situações.

Temos uma competição dificílima de jogar, num país continental, onde se joga mais de uma vez por semana, então o trabalho fica muito difícil. As longas viagens torna tudo mais difícil. Com campos que não são sempre nivelados, no próximo ano a primeira divisão vai ter cinco sintéticos, onde o futebol é completamente diferente e tendo que apresentar resultados a todo o instante, não importa se o seu investimento foi 10 contra outro que foi 10 milhões. Caiu lá dentro, tem de nivelar. Muitas vezes, o treinador, pela falta de tempo, acaba por se tornar num gestor.

Certo.

A imprensa bate no brasileiro e defende o estrangeiro, as reclamações do treinador brasileiro não é com a presença do estrangeiro, mas com a postura diferenciada da imprensa para connosco. E os estrangeiros conseguem ter uma multa rescisória muito mais alta e defendida pela FIFA. Ou seja, acabou e não pagou? A FIFA rapidamente faz o clube pagar, senão há transfer ban.

Aqui existe o tribunal brasileiro da CBF. Eu tenho ações contra clubes, uma de 2014 e outra de 2019, até hoje não houve efetivação do transfer ban. Não recebi notificação. Para trabalharmos, temos muita dificuldade, a não ser quando estamos numa condição muito boa de colocar uma multa decente, mas muitas vezes isso também não é recebido. O respaldo para o desenvolvimento do trabalho muitas e muitas vezes é dificílimo.