Bernardo Tavares e a vida pelo mundo fora: "O meu novo clube é um cemitério de treinadores"

Depois do Benfica de Macau, Bernardo Tavares treinou o Churchill Brothers da Índia e o HIFK de Helsínquia, onde cedo percebeu que “não havia caminho para fazer”.



A caminho de Java Oriental e do Persebaya, um “cemitério de treinadores”

Dentro de poucos dias, Bernardo Tavares estará em Java Oriental, para assumir o comando técnico do Persebaya Surabaya, dando continuidade à caminhada na Indonésia, iniciada em 2021 no PSM Makassar.

“Saí em abril de 2022 da Finlândia e em maio já estava no PSM Makassar, que é o clube mais antigo da Indonésia, tem 110 anos. O clube já não ganhava o campeonato desde 2001 ou 2002. Ganhámos em 2022, portanto fizemos um feito extraordinário” considera.

Já o Persebaia, explica, “é um clube que vai fazer na próxima época 100 anos de existência, um clube com muitos adeptos e que, se estiver bem em termos desportivos, consegue facilmente pôr 35 mil, 40 mil pessoas no estádio. As coisas não têm estado a correr muito bem nos últimos anos, porque normalmente existe muita troca de treindores. Eu vou ser o quarto treinador nesta época!”, salienta.

E acrescenta: "Mas é um clube grande, com muita tradição, que conquistou um título pela última vez em 2004. Há 22 anos que não ganham, vamos ver se consigo fazer ali algumas mudanças. Vou pegar na equipa agora, o objetivo é arrumar a casa, como se costuma dizer, ou seja, olhar para as camadas jovens, ver quem é que se pode aproveitar, quem é que não se pode aproveitar, tentar fazer um bom ‘scouting ‘e tentar fazer a melhor classificação possível para esta época. Na próxima, já é tentar olhar os lugares cimeiros para conseguir algo de bom”, assume, sabendo que tem pela frente um contrato de dois anos e meio.

Mas será que vai conseguir levá-lo até ao fim?

“Sabe que no futebol isto muda muito rápido”, responde, sublinhando que “os projetos no futebol não existem, ainda mais neste país, que é um país que ainda consegue ser pior do que o Brasil. Eu não conheço nenhum país que mude tanto de treinador...”

Nem Portugal?, pergunto. "Nem Portugal, exatamente, exatamente! O clube para onde vou é apelidado de cemitério de treinadores, ou seja, não é um clube qualquer, é um clube com uma massa associativa muito exigente. Já passaram lá bons treinadores e não têm muito tempo para trabalhar”, assinala. Porquê, então, correr este risco? “Eu gosto de desafios”, responde. “Sei que, no que resta desta época, não vou ter muitos ovos para poder fazer uma boa omelete. É tentar rentabilizar os ovos que estão lá e selecionar os melhores para ver se conseguimos que fiquem para a próxima época para depois fazer um trabalho melhor."

O jogador indonésio: pequeno em altura, grande na entrega ao jogo

Nesta entrevista a Bola Branca, Bernardo Tavares descreve o perfil de jogador indonésio e acentua que, tal como acontece noutras latitudes, também aquele país asiático está a redesenhar o seu futebol, com base nos descendentes que atuam no estrangeiro, em especial nos Países Baixos, ou não fosse a Indonésia uma antiga colónia holandesa.

“O senhor Erick Thohir, que já foi presidente do Inter de Milão, é indonésio e agora é como o patrão do futebol na Indonésia. Apostou muito na seleção, e visto que eles são uma antiga colónia holandesa, estão a ir buscar muitos jogadores de primeira liga ou da ou segunda liga da Holanda, com passaporte indonésio. Neste momento o jogador da Indonésia está a ser um bocadinho ultrapassado pelo passaporte com origem nos Países Baixos, digamos. Mas se formos analisar o perfil do jogador indonésio, sem esse passaporte, é um jogador rápido, normalmente é nas transições ofensivas e defensivas que conseguem ter maior performance, porque têm muita velocidade”, explica.

"O problema está na tomada de decisão, aí não são muito fortes. Também não são jogadores muito altos, 1,75m para um jogador indonésio é uma boa altura, já é considerado um jogador alto, e nós sabemos que a altura no futebol é essencial, principalmente nos esquemas táticos, quer ofensivos, quer defensivos. Penso que está aí a grande lacuna em termos defensivos da seleção da Indonésia, que não é muito alta e, quando compete com outras seleções da Ásia, acaba por perder muitas vezes nesse estilo de jogo”, assinala. Em todo o caso, Bernardo Tavares reconhece em alguns jogadores indonésios qualidade suficiente para atuarem nas ligas profissionais em Portugal