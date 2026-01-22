Darijo Srna e a guerra na Ucrânia: "Tivemos alguns jogadores que dormiram nos carros por causa dos ataques"

A última vez que falei com Darijo Srna foi em 2019. A primeira fase da invasão da Rússia já começara, expulsando o Shakhtar de Donetsk, onde o ex-futebolista tem casa e não vai desde 2014. O croata, sempre positivo e com a bússola moral inatacável, já escapara à Guerra dos Balcãs. Foi por isso que foi vender vegetais e fruta na rua, saía de casa às três ou quatro da manhã. Entretanto o mundo viveu uma pandemia e a Ucrânia sofreu e vai sofrendo uma invasão ainda mais musculada com a ideia de derrubar Kiev.

Depois de tanto, queria apenas olhar-se ao espelho e sentir que era boa pessoa. Pouco mais de seis anos depois da nossa conversa, enfiado numa camisola laranja do clube com o n.º33, o diretor desportivo do Shakhtar mantém aquela energia positiva, quase incompreensível, mas já baixa os olhos quando fala em momentos difíceis. Tem a família em Londres e faz muitas horas para a ver. Já escapou para abrigos durante jogos, os jogadores já dormiram nos carros por causa de ataques noturnos e vários elementos do clube já perderam familiares. O antigo lateral, que como jogador ganhou 10 campeonatos em 15 anos de Shakhtar, está orgulhoso do povo e sente-se ucraniano. São já 23 anos por ali. Ele tem 43.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A última vez que falámos foi em 2019, o mundo mudou um pouco...

Claro.

Como vai vivendo tudo?

Estou bem, estamos bem. Estamos fortes, estamos habituados a esta situação. É uma altura muito dura para a Ucrânia. Tem sido difícil desde o início, é o momento mais difícil, porque não há eletricidade, não há luz. As pessoas estão a sofrer, temos alguns jogadores que estavam em casa em dezembro, em Kiev, e dormiram nos carros por causa dos ataques. Mas está tudo bem, estamos fortes. Não sei durante quanto tempo isto vai continuar, mas esperamos que acabe tudo o mais rápido possível.

Como é que os jogadores conseguem jogar futebol? O Darijo também viveu demasiadas coisas, como uma guerra.

Eles estão a jogar pelo país deles. Estou orgulhoso deles, estou orgulhoso dos brasileiros e de todos os meus jogadores. Sabes, não é fácil viajar assim, ir para os abrigos, vais dormir às sete ou oito da manhã e depois vais jogar à noite. Não é fácil. Mas o que podemos fazer? Podemos lutar e jogar pela nossa equipa e pela Ucrânia e tentamos fazer o nosso melhor. Isto é o nosso trabalho.