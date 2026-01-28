Luis Milla: "O jogador do Real Madrid tem de ser um portento técnico e entender onde está. Há muita pressão"

Antes de Pep Guardiola, foi Luis Milla o primeiro ‘6’ de Johan Cruijff no Barcelona. Por lá, dizem ‘4’. Foi ali, naqueles terrenos recuados onde o cérebro substituiu a fúria, que o futebol espanhol mudou, influenciando multidões inteiras, clubes e países.

O enamoramento com Johan Cruijff, um treinador-manager com uma força tremenda no Barça, esbarrou numa negociação de renovação de contrato falhada. E Luis Milla mudou-se para o Real Madrid no verão de 1990. O centrocampista representou o gigante da capital durante sete temporadas.

Em entrevista à Renascença, em dia de Benfica-Real Madrid, o treinador e pai de Luis Milla do Getafe explica o ADN do Real Madrid, os assobios que as estrelas têm de saber ouvir e, sem qualquer mágoa no verbo, homenageou o antigo mister no Camp Nou. “As pessoas do futebol têm de estar agradecidas ao Johan Cruijff.”

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Fala-se muito do ADN Real Madrid. O que é isso?

Bom, o ADN do Madrid vem da história e da cultura de um grande clube, que desde que foi inaugurado compete sempre ao máximo nível. Tem um grandíssimo público à volta, o entorno pressiona muito e o futebolista é um 'escolhido' quando chega ao Real Madrid. Tem de saber que à parte de ser, tecnicamente, um portento, tem de entender onde está, há muita pressão, muita responsabilidade. Isso pressupõe ser um futebolista muito especial. São as virtudes ou o que precisa um futebolista para poder ter esse ADN e competir num clube como o Real Madrid.

Sobre Vinícius e os assobios, o Luis jogou muitos anos no Real Madrid, como é quando o Santiago Bernabéu olha para ti ou para um companheiro dessa forma?

Tem a ver com a pergunta anterior, com o que é suposto ter quando assinas por um clube tão grande como este. Quando o clube contrata um jogador, não o garante só futebolisticamente. garante também uma personalidade, o caráter de um jogador que sabe que vai poder aguentar jogar no Real Madrid, a pressão, o entorno, todas essas coisas.

Até Cristiano foi assobiado.

Sim, sim! Até o Cristiano foi assobiado.

Trocou-se Xabi Alonso por Arbeloa. Podemos esperar algo muito diferente, não?

A ver, temos de esperar algo diferente porque o que estava claro é que estavam a faltar coisas. Quando falas da excelência e dizes que o Madrid tem de estar no máximo nível e ambicionar tudo... as coisas não estavam a sair com o Xabi Alonso. Começou bem, começou com a sensação de que mudaram coisas, que ele estava a trabalhar num conceito e estilo com que teve êxito no Bayer, mas não correu bem. O feeling entre ele e o plantel não era o melhor.

Não temos muita informação para entender o despedimento, para entender os motivos, mas podemos intui-los porque são sempre os mesmos. O clube tomou a decisão, entendeu que tinha de ser Arbeloa, alguém da casa que conhece o balneário, o entorno, que sabe o que significa estar no Real Madrid muitos anos. Entenderam que era o homem que podia mudar a trajetória da equipa esta temporada.

