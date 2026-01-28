Luis Milla: "O jogador do Real Madrid tem de ser um portento técnico e entender onde está. Há muita pressão"

28 jan, 2026 - 12:55 • Hugo Tavares da Silva
Antes de Pep Guardiola, foi Luis Milla o primeiro ‘6’ de Johan Cruijff no Barcelona. Por lá, dizem ‘4’. Foi ali, naqueles terrenos recuados onde o cérebro substituiu a fúria, que o futebol espanhol mudou, influenciando multidões inteiras, clubes e países.
O enamoramento com Johan Cruijff, um treinador-manager com uma força tremenda no Barça, esbarrou numa negociação de renovação de contrato falhada. E Luis Milla mudou-se para o Real Madrid no verão de 1990. O centrocampista representou o gigante da capital durante sete temporadas.
Em entrevista à Renascença, em dia de Benfica-Real Madrid, o treinador e pai de Luis Milla do Getafe explica o ADN do Real Madrid, os assobios que as estrelas têm de saber ouvir e, sem qualquer mágoa no verbo, homenageou o antigo mister no Camp Nou. “As pessoas do futebol têm de estar agradecidas ao Johan Cruijff.”
Fala-se muito do ADN Real Madrid. O que é isso?
Bom, o ADN do Madrid vem da história e da cultura de um grande clube, que desde que foi inaugurado compete sempre ao máximo nível. Tem um grandíssimo público à volta, o entorno pressiona muito e o futebolista é um 'escolhido' quando chega ao Real Madrid. Tem de saber que à parte de ser, tecnicamente, um portento, tem de entender onde está, há muita pressão, muita responsabilidade. Isso pressupõe ser um futebolista muito especial. São as virtudes ou o que precisa um futebolista para poder ter esse ADN e competir num clube como o Real Madrid.
Sobre Vinícius e os assobios, o Luis jogou muitos anos no Real Madrid, como é quando o Santiago Bernabéu olha para ti ou para um companheiro dessa forma?
Tem a ver com a pergunta anterior, com o que é suposto ter quando assinas por um clube tão grande como este. Quando o clube contrata um jogador, não o garante só futebolisticamente. garante também uma personalidade, o caráter de um jogador que sabe que vai poder aguentar jogar no Real Madrid, a pressão, o entorno, todas essas coisas.
Até Cristiano foi assobiado.
Sim, sim! Até o Cristiano foi assobiado.
Trocou-se Xabi Alonso por Arbeloa. Podemos esperar algo muito diferente, não?
A ver, temos de esperar algo diferente porque o que estava claro é que estavam a faltar coisas. Quando falas da excelência e dizes que o Madrid tem de estar no máximo nível e ambicionar tudo... as coisas não estavam a sair com o Xabi Alonso. Começou bem, começou com a sensação de que mudaram coisas, que ele estava a trabalhar num conceito e estilo com que teve êxito no Bayer, mas não correu bem. O feeling entre ele e o plantel não era o melhor.
Não temos muita informação para entender o despedimento, para entender os motivos, mas podemos intui-los porque são sempre os mesmos. O clube tomou a decisão, entendeu que tinha de ser Arbeloa, alguém da casa que conhece o balneário, o entorno, que sabe o que significa estar no Real Madrid muitos anos. Entenderam que era o homem que podia mudar a trajetória da equipa esta temporada.
Costuma dizer-se que no Madrid, se tocas nos jogadores, terás problemas. Quando um treinador quer ter muitas ideias e métodos pode ser perigoso para ele. É assim? As lideranças de Zidane e Ancelotti eram diferentes.
Sim, creio que o mais importante para um treinador, quando chega ao Real Madrid, é ganhar a vontade, o compromisso e a atitude de todos os jogadores. Isso para mim é o principal. Estive sete anos no Real Madrid, tive treinadores que não tinham muita mensagem mas que chegavam aos jogadores, e outros com mais mensagem e que não chegavam tanto. Os que chegavam aos jogadores e que entendiam o que necessitava a equipa é que tinham êxito.
Hmm hmm.
Tenho a sensação que acontece sempre o mesmo no Madrid, não? É uma pena que venha um treinador com muita mensagem e com um estilo definido e que depois não encaixe com os jogadores do Real Madrid. Havia a sensação de que o Xabi era alguém que conhecia o clube, que vinha bem preparado e que chegava depois de um êxito, mas esta experiência vai ser boa para ele. Com os fracassos também aprendes coisas.
Viveu algo semelhante com o que se passa agora: Vicente del Bosque subiu da Castilla para a equipa principal como Arbeloa.
Foi assim, sim. O Vicente era alguém da casa, era coordenador do futebol de formação. Tive-o em duas etapas, era um bocado o treinador interino, que ocupa o lugar entre o despedimento e o novo treinador. Era alguém que, sim, entendia o clube, que sabia o contexto, tinha sido jogador. Foi um grande treinador e selecionador.
E Mourinho, continua a ser uma figura em Espanha ou não se fala muito?
Sim, sim, sim! Mourinho é um nome especial aqui, fez grandes coisas, teve uma forma de treinar muito concreta. Têm-lhe muita estima no clube. Teve método, uma forma de funcionar. Tem-lhe estima. E, bom, a sua carreira foi sempre respeitada, acredito.
O Luis foi o primeiro '6' de Johan Cruijff, antes de Pep Guardiola. Como é olhar para trás e perceber que esteve na origem de algo distinto e que marcou o futebol espanhol? O pivô que pensa e define tantas coisas.
Bom, olho para trás com nostalgia. Foi uma etapa e uma época muito bonita, tive sorte de o viver. Estive no momento em que o Johan Cruijff chegou ao Barcelona e propôs uma forma de jogar, um estilo, que depois foi seguida pelo clube e pela maioria dos treinadores.
Certo.
E sim, é verdade, veio com uma aposta e uma filosofia para o número 6, o médio centro defensivo era importante. Em Espanha, não jogávamos assim. Havia que entender a posição, o estilo. Com melhores futebolistas é mais fácil. Pelas minhas condições, ele viu-me bem na posição. Eu fico orgulhoso e contente que as pessoas se lembrem disso.
Que homem foi esse, Johan Cruijff?
Foi alguém que deixou boas recordações, um legado fundamental para o futebol espanhol, para o Barcelona. Creio que a partir daí o futebol em Espanha tendeu a mover-se para essa forma de entender o jogo, para esse estilo. A seleção espanhola usou muito dessa forma de jogar do Barcelona. As pessoas do futebol têm de estar agradecidas ao Johan Cruijff.
Era difícil como pessoa, não? Tinha um ego grande.
Foi um grande jogador, tinha uma grande personalidade. Treinava como entendia que tinha de treinar um grupo. Naquela altura tinha muita força no Barcelona, praticamente era treinador e manager. Tudo o que falo dele é gratidão.
E negociou o seu contrato, não foi?
Sim, mas sobre isso não quero falar.
Mencionou há pouco os treinadores que teve, foi treinado por Capello e Valdano, por exemplo. Quem é que o marcou especialmente?
Tive bons treinadores, como esses dois que mencionaste. Eu tenho uma carreira como treinador e marcou-me muito a ideia do Johan e, sendo antagónica e diferente, marcou-me o tempo que estive com o Ranieri, foram dois anos [no Valência] também. Foram duas grandes personalidades, com dois conceitos de futebol diferentes, mas eram grandes gestores e sacavam o melhor dos jogadores.
Em Valência jogou com Zahovic e Aimar. Dois grandes por cá...
Sim, sim, joguei com eles, correto. Grandes jogadores. Naquele tempo foram importantes para o Valência fazer coisas bonitas e muito boas.
E a sua carreira agora, o que se segue?
Agora estou muito tranquilo. A minha última experiência foi na Indonésia, um pouco longe, o meu mercado está ali. Mas estou sempre aberto a treinar, foi sempre a minha vida, é onde me sinto bem. Mas também é verdade que, com o passar do tempo, custa mais sair de casa se não for um grande projeto que valha a pena e que eu conheça o contexto daquela zona. Teria de ser uma coisa muito boa. Estou bastante cómodo, tenho tempo para fazer coisas, faço televisão também. Aproveito para ver o meu filho a jogar, ele joga aqui no Getafe.