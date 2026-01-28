​Rafael Alkorta: “No Athletic não se joga só com a cabeça, joga-se com o coração”

28 jan, 2026 - 10:05 • Redação
E se FC Porto, Sporting e Benfica pudessem apenas contratar jogadores de uma certa área geográfia? É isso que acontece em Bilbau com o Athletic Club, equipa com uma das políticas mais particulares do mundo. Apenas pode jogar neste clube quem lá foi formado ou que, pelo menos, o foi no País Basco. Além do mais, estamos a falar de jogadores que nasceram em Euskal Herria (termo basco para denominar a região).
A partir daqui, há uma questão que se impõe. Como é possível manter-se na elite do futebol espanhol, a par com Real Madrid e Barcelona, mantendo esta restrição? Para ajudar-nos a decifrar os meandros dos rivais dos verdes e brancos desta jornada de Champions, falámos com Rafael Alkorta, ex-central do Athletic (1987-1993 e 1997-2002) e do Real Madrid (1993-1997), bem como antigo diretor desportivo dos Leones de San Mamés (2018-2022).
Que visão existe em Espanha de equipas como o Sporting e o Benfica?
Creio que aqui, em Espanha, para aqueles que gostam muito de futebol, seguimos o futebol europeu. Portugal é nosso vizinho e, logicamente, seguimos as equipas de toda a vida: o Benfica, o Sporting, o Porto. Estamos sempre informados sobre esses clubes. Também é verdade que sempre passaram jogadores espanhóis por essas equipas, por isso sabemos perfeitamente qual é a filosofia e a importância que esses dois clubes têm em Portugal.
Sobre os jogos da Champions desta jornada, em Espanha acredita-se que são complicados ou acessíveis?
Há ideia de que o Sporting está numa boa situação na liga. Está na luta com o Porto e sabemos do seu potencial. Conhecemos os jogadores portugueses e, obviamente, Luís Suárez. Têm boa equipa e estão bem classificados na Champions com 13 pontos. Depois o Benfica, evidentemente. Mourinho continua a ter muitos seguidores em Espanha e também acompanhamos o Benfica porque é um dos grandes de Portugal.
O facto de o Athletic jogar em casa na última jornada ajuda com a ansiedade? San Mamés é um dos estádios mais complicados de Espanha.
Nós acreditamos que, em casa, o Athletic é uma equipa muito forte e haverá um ambiente do outro mundo. O espetáculo que se gera em San Mamés é muito importante para eles, mas, ainda assim, sabemos que vai ser um jogo duro. O Athletic, se quiser estar entre o 9.º e o 24.º lugar, tem de ganhar, e muitas vezes a massa associativa dá a força necessária para este tipo de jogos.
Como se explica que uma equipa que nunca desceu à Segunda Divisão e que se mantém sempre nos primeiros lugares a disputar a Europa só contrate jogadores do seu território?
É muito fácil. Nós temos um território muito pequeno onde podemos contratar. Somos muito poucos naquilo que chamamos Euskadi e o que se fez sempre muito bem foi trabalhar na formação. Nós vivemos da formação, damos muita importância às equipas desde que as crianças entram com 10, 11 ou 12 anos em Lezama. Temos de fazer ver a essas crianças que o melhor do mundo é jogar no Athletic, porque não há nenhuma equipa no mundo com a nossa filosofia. É verdade que há épocas em que não saem tantos jogadores e outras épocas em que sim. Creio que agora estamos num bom momento, mas o mais importante é que os jovens sabem que têm uma oportunidade muito importante de jogar na Primeira Divisão. Aqui não se joga só com a cabeça, joga-se com o coração, e isso é o mais importante da nossa filosofia.
Casos como o de Nico Williams devem motivar ainda mais os jogadores da formação.
Claro, quando a equipa entra na Champions, por exemplo, como aconteceu no ano passado ao ficar em quarto lugar na Liga Espanhola, isso dá força a todas as crianças e aos pais para continuarem a acreditar que se pode jogar na elite com os jogadores da casa. É muito importante ter figuras como Nico, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer ou Unai Simón, para que os miúdos vejam que se pode chegar à La Liga e ser um profissional de futebol. Faz com que as crianças fiquem felizes por saberem que estão num sítio onde podem chegar a ser como o Nico.
O que muda no trabalho de um diretor desportivo do Athletic por ter esse limite geográfico?
Fui diretor desportivo do Athletic durante quase quatro temporadas. As pessoas acreditam que o nosso trabalho é mais fácil porque não tenho de andar meio mundo à procura de jogadores, mas tenho de tentar, acima de tudo, que os bons não saiam. É preciso trabalhar muito, negociar bem. É um trabalho difícil porque, aos jogadores bons que temos em Lezama, também os querem outras equipas de Espanha e até do estrangeiro. Aqui a sorte é que não é preciso viajar tanto para observar jogadores porque os temos quase todos aqui, mas é um trabalho que gera muito stress também.
A formação do Sporting é uma das mais conhecidas do mundo por ser a única que formou dois Bolas de Ouro, Figo e Cristiano Ronaldo. Inclusive, atualmente, dois dos capitães da equipa A são formados no clube.
Isso é o que há de bonito em ter uma formação potente e forte: que os miúdos saibam que o primeiro é a sua equipa, tanto os que jogam aqui no Athletic como os que jogam aí no Sporting. O importante é que nos escalões de formação se lhes dê a oportunidade e se lhes ensine a dar tudo pela equipa. No Sporting também fazem isso muito bem.
Falando da carreira como jogador, como foi voltar a Bilbau depois de jogar quatro temporadas no Real Madrid?
Foi muito importante voltar a ter um lugar em Bilbau porque, no primeiro ano de regresso (1997/1998), entrámos na Champions. Ficámos em segundo lugar na liga com o Luis Fernández como treinador e tínhamos uma equipa fantástica. Achei que já tinha acabado a minha etapa no Real Madrid, queria voltar a casa e tive a sorte de poder terminar a minha carreira no Athletic.
Sobre o Real Madrid atual, Vicente del Bosque deixou o Castilla para treinar a equipa principal e agora acontece algo parecido com Arbeloa. Como é que o balneário vive a chegada de um treinador do Castilla?
O mesmo que aconteceu ao Vicente aconteceu ao Zizou também. Zidane passou do Castilla para a equipa principal. Eu creio que Arbeloa é um treinador que conhece muito bem os jogadores. Eles parecem estar a entendê-lo melhor do que ao Xabi Alonso, além de que tem o clube todo com ele. Arbeloa tem muito apoio por parte da direção, a começar pelo presidente, e isso é sempre importante para um treinador. Os jogadores do Real Madrid são profissionais e têm de respeitar o que diz o novo técnico, mesmo que venha de uma categoria inferior como o Castilla. De momento, parece que lhes está a correr bem.