​Rafael Alkorta: “No Athletic não se joga só com a cabeça, joga-se com o coração”

O facto de o Athletic jogar em casa na última jornada ajuda com a ansiedade? San Mamés é um dos estádios mais complicados de Espanha.

Nós acreditamos que, em casa, o Athletic é uma equipa muito forte e haverá um ambiente do outro mundo. O espetáculo que se gera em San Mamés é muito importante para eles, mas, ainda assim, sabemos que vai ser um jogo duro. O Athletic, se quiser estar entre o 9.º e o 24.º lugar, tem de ganhar, e muitas vezes a massa associativa dá a força necessária para este tipo de jogos.

Como se explica que uma equipa que nunca desceu à Segunda Divisão e que se mantém sempre nos primeiros lugares a disputar a Europa só contrate jogadores do seu território?

É muito fácil. Nós temos um território muito pequeno onde podemos contratar. Somos muito poucos naquilo que chamamos Euskadi e o que se fez sempre muito bem foi trabalhar na formação. Nós vivemos da formação, damos muita importância às equipas desde que as crianças entram com 10, 11 ou 12 anos em Lezama. Temos de fazer ver a essas crianças que o melhor do mundo é jogar no Athletic, porque não há nenhuma equipa no mundo com a nossa filosofia. É verdade que há épocas em que não saem tantos jogadores e outras épocas em que sim. Creio que agora estamos num bom momento, mas o mais importante é que os jovens sabem que têm uma oportunidade muito importante de jogar na Primeira Divisão. Aqui não se joga só com a cabeça, joga-se com o coração, e isso é o mais importante da nossa filosofia.

Casos como o de Nico Williams devem motivar ainda mais os jogadores da formação.

Claro, quando a equipa entra na Champions, por exemplo, como aconteceu no ano passado ao ficar em quarto lugar na Liga Espanhola, isso dá força a todas as crianças e aos pais para continuarem a acreditar que se pode jogar na elite com os jogadores da casa. É muito importante ter figuras como Nico, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer ou Unai Simón, para que os miúdos vejam que se pode chegar à La Liga e ser um profissional de futebol. Faz com que as crianças fiquem felizes por saberem que estão num sítio onde podem chegar a ser como o Nico.

O que muda no trabalho de um diretor desportivo do Athletic por ter esse limite geográfico?

Fui diretor desportivo do Athletic durante quase quatro temporadas. As pessoas acreditam que o nosso trabalho é mais fácil porque não tenho de andar meio mundo à procura de jogadores, mas tenho de tentar, acima de tudo, que os bons não saiam. É preciso trabalhar muito, negociar bem. É um trabalho difícil porque, aos jogadores bons que temos em Lezama, também os querem outras equipas de Espanha e até do estrangeiro. Aqui a sorte é que não é preciso viajar tanto para observar jogadores porque os temos quase todos aqui, mas é um trabalho que gera muito stress também.