Pyatov: “O Trubin fez o golo ao Real e escrevi-lhe 'tu és maluco’. Dava-lhe dicas, ele aprende rápido. É um amigo”

17 fev, 2026 - 13:35 • Hugo Tavares da Silva
Andriy Pyatov teve uma infância feliz e não queria que os seus filhos soubessem o que era a guerra. Mas eles já sabem o que é, conhecem o cheiro da incerteza, tal como os mineiros da região quando descem muitos metros e "não sabem se voltam". Aos 41 anos, depois de uma gloriosa carreira no Shakhtar Donetsk, o antigo guarda-redes é o treinador daquela posição no clube.
Em dia de Benfica-Real Madrid, para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, Bola Branca interrompe a viagem de Pyatov de Kiev para Lviv, onde está sediado o clube, finalizado recentemente um longo estágio na Turquia. A lenda da região do Donbas, com 28 títulos e mais de 480 jogos pelo Shakhtar, esteve com os miúdos da formação na capital ucraniana, que continua de pé apesar das agressões da Rússia de Putin.
Por videochamada e graças à labuta de um gentil intérprete disponibilizado pelo clube, Pyatov lembra os primeiros tempos de Anatoliy Trubin na primeira equipa do Shakhtar. Fala num amigo, em alguém que sempre soube ouvir e que merece estar onde está, e dá conta da influência de Luís Castro e Roberto de Zerbi no jogo de pés. Quando fez aquele golo de cabeça ao Real Madrid, Pyatov escreveu-lhe uma mensagem: “Tu és maluco”. E gargalha.
Como foi a viagem de regresso à Ucrânia? Quão duro é?
Estamos habituados, não há outro jeito para nós. Agora estou a ir para Lviv, estive com os miúdos da formação em Kiev. É a nossa vida, tem sido assim nos últimos quatro anos. É difícil, mas não há outra escolha para nós. Temos de nos habituar.
O Andriy é uma grande lenda do Shakhtar, é o jogador com mais troféus na história do clube. Qual é o sentimento de representar Donetsk nestes tempos de mais uma agressão russa?
Estou muito orgulhoso por isso. Sabes, aqui na Ucrânia as pessoas dizem que há um caráter de Donetsk. A nossa equipa mostra-se especialmente muito bem nas taças, isso vem de há muito tempo, da época da União Soviética quando nós ganhámos taças da União Soviética. Representamos a região do Donbas, famosa por ter muitos mineiros, é um trabalho muito difícil. Apesar de todas dificuldades, eles acordam todos os dias, vão para debaixo da terra, muitos metros, sem saber se voltam hoje ou não. É um trabalho cheio de dificuldades, por isso sinto-me muito orgulhoso por poder representar a região com tanta honra.
Como é que foi lidando com a guerra desde que começou esta última agressão? O que é que a guerra lhe ensinou sobre as pessoas?
Digamos que a primeira guerra foi uma experiência, desse jeito amadurecemos. Antes sonhávamos mais, fazíamos mais planos para o futuro. Hoje em dia, habituámo-nos a viver um dia de cada vez. Não posso dizer uma coisa má ou boa, mas assim é a vida, temos de nos adaptar. Tentamos apoiar-nos uns aos outros, entendemos melhor como é importante o apoio para a outra pessoa. Posso dizer que, sim, a guerra é sempre uma coisa horrível, mas a coisa pior desta guerra é os meus filhos terem conhecido tantas dificuldades e todas as situações terríveis que aconteceram nestes quatro anos. Eu nunca quis que os meus filhos soubessem o que é uma guerra, mas infelizmente eles agora sabem o que é.
Há quase dois anos o Andriy decidiu terminar a carreira, foi difícil essa decisão?
Eu tinha 39 anos, o meu contrato expirou. É certo que eu sonhava com jogar mais um ou dois anos, mas nessa altura encontrei-me com o nosso diretor desportivo e ele transmitiu-me as palavras do nosso presidente. Ele estava muito interessado em que eu me tornasse em treinador dos nossos guarda-redes. Percebi que era uma possibilidade incrível ter um novo papel neste clube que amo, estou aqui há muitos anos. Era uma oportunidade maravilhosa para a minha vida, tinha de aproveitar.
Deixe-me perguntar sobre Anatoliy Trubin, o guarda-redes do Benfica que esta noite joga contra o Real Madrid. Lembra-se quando ele apareceu na primeira equipa?
Sim, lembro-me de todos os momentos. Continuamos a falar diariamente. Quando ele fez aquele golo contra o Real Madrid, eu mandei-lhe mensagem a dizer “tu és maluco” [gargalhada]. É um rapaz que aprende muito rápido, o mais importante é ele aceitar todas as dicas e correções que sugeres. Ele nunca rejeita a tua ajuda, por isso acredito que ele merece tudo o que tem hoje em dia. Ele merece jogar num clube tão grande como o Benfica por todo o caminho que fez até agora.
Na verdade, acredito que o Real Madrid é um adversário muito confortável para ele, porque ele sabe vencer contra os madridistas, seja na época do Benfica, seja na época do Shakhtar. Vou torcer pelo Benfica esta noite, vou torcer pela equipa de Lisboa, espero que vençam hoje.
Pois, lembro-me das duas vitórias contra o Real Madrid na altura de Luís Castro. Trubin jogou, Pyatov no banco. Já lhe dava alguns conselhos? Como é que ele lidava com o erro? Imagino que para o Anatoliy o Andriy seja uma lenda, uma figura paternal.
Sim, sim! Lembro-me bem daqueles momentos. Sentia que já naquela época, eu tinha 37 anos, os jovens mereciam aquela oportunidade. Também fui um jogador jovem, há muito tempo, então eu sabia que eles precisavam de apoio. Podem perguntar ao Anatoliy, conversávamos muito, especialmente depois de jogos terríveis. É nesse momento que precisas de apoio, mais do que tudo. Dava-lhe boleias, levei-o para minha casa, nós falávamos de várias coisas, eu dava-lhe dicas, por isso, sim, sinto-me muito bem com ele. Posso dizer que é um amigo.
Jogou algumas vezes contra o Real Madrid também, lembro-me até que Cristiano Ronaldo lhe deu alguns problemas...
... Que conselho se dá a um jogador mais jovem que vai jogar contra um Real Madrid, agora em Lisboa e depois no Santiago Bernabéu?
Tenho muitos guarda-redes novos aqui, eu digo-lhes sempre para desfrutarem do jogo. Passaram por tanto, começaram na infância, nas equipas jovens, até agora. Quando lhes toca fazer o primeiro jogo nas competições europeias, tanto na Liga Conferência como na Liga dos Campeões, digo-lhes para desfrutarem. Vivemos para esses momentos, fizemos o nosso caminho para poder desfrutar disso. A coisa principal é esquecer o medo e poder desfrutar dessa oportunidade que às vezes aparece uma vez na vida.
Que tipo de treinador é o que Andriy é, que tipo de treinador é que quer ser? E o que é que precisa um guarda-redes para ser um grande guarda-redes? Hoje há muita atenção nos pés... mas também tem de defender na baliza. Como é que vê esta revolução?
Hoje os guarda-redes têm de saber jogar com os pés. Estou em contacto com os nossos treinadores da formação, no dia a dia, a verificar como estão a crescer as nossas futuras estrelas. Posso dizer que colocamos foco nos jovens guarda-redes que sabem jogar com os pés. Porque ensinar um guarda-redes a jogar com as mãos não é tão difícil, é uma questão de meses, mas jogar com os pés é uma vantagem muito grande. É muito difícil ensinar a um guarda-redes como jogar bem com os pés. É uma coisa necessária hoje. Mas, sobretudo, o principal é a psicologia, para poderem superar a pressão, para reagirem depois de jogos difíceis, que acontecem e é normal. Não estou a falar da Ucrânia, porque a nossa situação é bem diferente, mas se falarmos das ligas da Europa, do top-5, é uma coisa básica, necessária.
Imagino que Roberto de Zerbi era um dos treinadores que dava mais importância aos pés, ele tinha aquela questão de pisar a bola com a sola. Ele era o mais preocupado com a posição de guarda-redes?
Crazy, maniac... [responde com uma gargalhada, nem é preciso tradutor nesta parte]. Ele teve muita influência no Trubin e na forma como ele joga com os pés. Por exemplo, passei muito tempo com o Paulo Fonseca e ele não teve tanto impacto no jogo com os pés. Mas o Trubin, quando começou a jogar na equipa principal, ele passou muito tempo nisso, primeiro com o Luís Castro e depois com o de Zerbi. Lembro-me muito bem quando o de Zerbi fez o Trubin correr para trabalhar sob pressão. Foi difícil nos primeiros tempos, mas acredito que aquela experiência o ajudou para agora jogar com tanta calma quando está com a bola nos pés, agora sabe sair da pressão como se fosse uma coisa básica.
Andriy, há pouco falou que não queria que os seus filhos soubessem como era a guerra. Queria perguntar-lhe como foi a sua infância, que memórias tem?
Com certeza, éramos mais livres na minha época. Não havia telemóveis, corríamos nas ruas, brincávamos o dia inteiro. Podias sair de manhã e só voltar para casa à tarde ou à noite. A geração de agora é diferente, mas as mudanças de vida são assim. Hoje podemos comunicar também por causa desses telemóveis. Temos de aceitar as mudanças. Mas, com certeza, a minha geração era bem diferente. Passávamos mais tempos na rua, a falar uns com os outros. Só posso dizer coisas boas, tenho lembranças incríveis da minha infância.