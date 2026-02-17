Pyatov: “O Trubin fez o golo ao Real e escrevi-lhe 'tu és maluco’. Dava-lhe dicas, ele aprende rápido. É um amigo”

Hmm.

Na verdade, acredito que o Real Madrid é um adversário muito confortável para ele, porque ele sabe vencer contra os madridistas, seja na época do Benfica, seja na época do Shakhtar. Vou torcer pelo Benfica esta noite, vou torcer pela equipa de Lisboa, espero que vençam hoje.



Pois, lembro-me das duas vitórias contra o Real Madrid na altura de Luís Castro. Trubin jogou, Pyatov no banco. Já lhe dava alguns conselhos? Como é que ele lidava com o erro? Imagino que para o Anatoliy o Andriy seja uma lenda, uma figura paternal.



Sim, sim! Lembro-me bem daqueles momentos. Sentia que já naquela época, eu tinha 37 anos, os jovens mereciam aquela oportunidade. Também fui um jogador jovem, há muito tempo, então eu sabia que eles precisavam de apoio. Podem perguntar ao Anatoliy, conversávamos muito, especialmente depois de jogos terríveis. É nesse momento que precisas de apoio, mais do que tudo. Dava-lhe boleias, levei-o para minha casa, nós falávamos de várias coisas, eu dava-lhe dicas, por isso, sim, sinto-me muito bem com ele. Posso dizer que é um amigo.



Jogou algumas vezes contra o Real Madrid também, lembro-me até que Cristiano Ronaldo lhe deu alguns problemas...

[sorrisos]

... Que conselho se dá a um jogador mais jovem que vai jogar contra um Real Madrid, agora em Lisboa e depois no Santiago Bernabéu?



Tenho muitos guarda-redes novos aqui, eu digo-lhes sempre para desfrutarem do jogo. Passaram por tanto, começaram na infância, nas equipas jovens, até agora. Quando lhes toca fazer o primeiro jogo nas competições europeias, tanto na Liga Conferência como na Liga dos Campeões, digo-lhes para desfrutarem. Vivemos para esses momentos, fizemos o nosso caminho para poder desfrutar disso. A coisa principal é esquecer o medo e poder desfrutar dessa oportunidade que às vezes aparece uma vez na vida.



Que tipo de treinador é o que Andriy é, que tipo de treinador é que quer ser? E o que é que precisa um guarda-redes para ser um grande guarda-redes? Hoje há muita atenção nos pés... mas também tem de defender na baliza. Como é que vê esta revolução?



Hoje os guarda-redes têm de saber jogar com os pés. Estou em contacto com os nossos treinadores da formação, no dia a dia, a verificar como estão a crescer as nossas futuras estrelas. Posso dizer que colocamos foco nos jovens guarda-redes que sabem jogar com os pés. Porque ensinar um guarda-redes a jogar com as mãos não é tão difícil, é uma questão de meses, mas jogar com os pés é uma vantagem muito grande. É muito difícil ensinar a um guarda-redes como jogar bem com os pés. É uma coisa necessária hoje. Mas, sobretudo, o principal é a psicologia, para poderem superar a pressão, para reagirem depois de jogos difíceis, que acontecem e é normal. Não estou a falar da Ucrânia, porque a nossa situação é bem diferente, mas se falarmos das ligas da Europa, do top-5, é uma coisa básica, necessária.



Imagino que Roberto de Zerbi era um dos treinadores que dava mais importância aos pés, ele tinha aquela questão de pisar a bola com a sola. Ele era o mais preocupado com a posição de guarda-redes?



Crazy, maniac... [responde com uma gargalhada, nem é preciso tradutor nesta parte]. Ele teve muita influência no Trubin e na forma como ele joga com os pés. Por exemplo, passei muito tempo com o Paulo Fonseca e ele não teve tanto impacto no jogo com os pés. Mas o Trubin, quando começou a jogar na equipa principal, ele passou muito tempo nisso, primeiro com o Luís Castro e depois com o de Zerbi. Lembro-me muito bem quando o de Zerbi fez o Trubin correr para trabalhar sob pressão. Foi difícil nos primeiros tempos, mas acredito que aquela experiência o ajudou para agora jogar com tanta calma quando está com a bola nos pés, agora sabe sair da pressão como se fosse uma coisa básica.



Andriy, há pouco falou que não queria que os seus filhos soubessem como era a guerra. Queria perguntar-lhe como foi a sua infância, que memórias tem?



Com certeza, éramos mais livres na minha época. Não havia telemóveis, corríamos nas ruas, brincávamos o dia inteiro. Podias sair de manhã e só voltar para casa à tarde ou à noite. A geração de agora é diferente, mas as mudanças de vida são assim. Hoje podemos comunicar também por causa desses telemóveis. Temos de aceitar as mudanças. Mas, com certeza, a minha geração era bem diferente. Passávamos mais tempos na rua, a falar uns com os outros. Só posso dizer coisas boas, tenho lembranças incríveis da minha infância.