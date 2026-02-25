"Há nostalgia por Modric e Kroos": Quique Flores reflete sobre Real-Benfica, racismo, jogadores-artistas e cita Neruda

Nunca lhe tinha acontecido em 26 anos no futebol profissional: Quique Flores ouviu, em março de 2024, insultos por causa das suas raízes ciganas e confessa que foi "feio e humilhante". Em conversa com a Renascença, o antigo treinador do Benfica fala do caso Prestianni-Vinicius, recorda esse Getafe-Sevilha que o magoou e ainda como foi viver o drama e a violência racista que sofreu o seu companheiro Freddy Rincón no Real Madrid.

Em dia de Real Madrid-Benfica, o espanhol, de 61 anos, avalia ainda o adversário e os passos atrás do adversário dos lisboetas e, apesar de gostar do que vê da rapaziada de vermelho, nota que o "Bernabéu é o Bernabéu", ou seja, que será muito complicado para os jogadores de Mourinho, alguém "que está muito diferente" e defrontou em muitíssimas ocasiões como técnico do Valência e Atlético Madrid.

Como bónus, o treinador reflete também sobre a falta de artistas no futebol e, para manter a esperança ligada, cita Pablo Neruda, o poeta chileno.

Começo pelo tema de Prestianni e Vinicius. Como viu esta história?

Tenho uma mentalidade de tolerância zero ao racismo. Para mim, qualquer gesto ou situação que pode implicar isto, parece-me que tem de ter um castigo exemplar para o futuro. Para os que queremos um futebol limpo, para os que queremos um futebol com espectadores respeitosos, se queremos um ambiente que ajude à convivência, não há outro caminho. Para mim, há racismo, há castigo, há que penalizar um jogador que pode insultar outro nesses termos.

Mas é difícil quando não se pode provar, certo?

Todos entendemos que quando se tapa a boca não é para dizer algo que acrescente, mas ao contrário. O próprio agressor, neste caso, não fez uma grande defesa da sua posição. Entendo que a UEFA tem de atuar e que tem de haver castigo.

Surpreende-o esse castigo preventivo?

Pareceu-me bem, pareceu-me justo. O castigo deve ser preventivo porque há a presunção de inocência, mas, vamos lá, seria muito fácil a partir de agora os jogadores taparem a boca com a camisola para falarem, entendes? Seria feio. Estaríamos a ultrapassar uma linha vermelha, numa altura em que devemos dar para o futuro uma imagem de um espaço educativo, para além de desportivo. Não o vejo noutras modalidades.

O Quique sofreu-o na pele recentemente, quando era treinador do Sevilla contra o Getafe, falou com orgulho nas suas raízes ciganas. Como é viver isso, como é estar desse lado?

É desagradável. Nunca me tinha acontecido, foi a primeira vez num campo, depois de 23 anos como treinador e 13 como jogador. É desagradável. Por isso, posso imaginar quando os insultos são contínuos e fortes... não me estou a meter na pele do Vinicius, estou a meter-me na pele de qualquer jogador que por qualquer motivo possa ser insultado, de forma racista neste caso.

Parece-me feio, desagradável, humilhante. Não é o que queremos para o futuro. Imagino que dentro de cinco, 10, 15 e 20 anos os estádios de futebol só existam como um lugar onde as pessoas se reunem para ir a um evento desportivo, onde se manifesta a paixão e a educação também.