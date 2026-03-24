Aloísio: "O Cruijff raramente ia para o meio nos meiinhos, ainda tinha uma técnica incrível"

A história de Aloísio no FC Porto é tão grande que às vezes é olvidada a sua proveniência: o Barcelona de Johan Cruijff. Foi o revolucionário holandês que foi buscar o central brasileiro, fino fino e que seria um mentor nas Antas para outros, ao Internacional de Porto Alegre, em 1988.

Numa conversa breve com Bola Branca, Aloísio recorda a convivência com Johan, que morreu há exatamente 10 anos, explica o momento exato em que captou a atenção do treinador que transformou o Barça e revela que o ‘holandês voador’ era tão bom que raramente ia para o meio nos famosos rondos…

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Quando me respondeu no WhatsApp, disse-me que era um prazer falar no melhor treinador do mundo...

Sim, sim. Na minha carreira tive grandes treinadores, tive essa felicidade, mas o Cruijff foi o melhor, apesar de ter trabalhado somente dois anos com ele [em 1988/89 e 1989/90]. Já o admirava pelo trabalho dele, tive essa felicidade.

Como é que chega ao Barcelona?

Eu estava na seleção olímpica, em Seul, e já era jogador do Barcelona. Já tinha sido vendido. Eu jogava no Internacional de Porto Alegre e fizemos uns jogos pela Europa, numa digressão. Num torneio na Escócia, estava o Ajax e na época era o Cruijff o treinador deles.

Ganhámos esse torneio e na final jogámos contra o Ajax e ganhámos 2-0. Passado um ano ou dois, o Cruijff foi contratado para o Barcelona e fez quase uma equipa nova. Como jogava com três centrais, lembrou-se de mim [risos]... Realmente, fiz um grande jogo. Ele lembrou-se do Aloísio, foi ele que pediu a minha contratação.