Martí Perarnau: "Quando Cruijff chegou a Barcelona havia ditadura. Ele continuou a comportar-se como um homem livre"

Muitas vezes pensa-se em atos do Cruijff, como a recusa de participar no Mundial de 78 ou o beijo na braçadeira com as cores da Catalunha, como atos políticos. Mas não será que tudo isto não se resumia mais à sua forma de estar?

Sim, eu diria que era um homem livre, vivia num país livre como era a Holanda. Sobretudo, era um homem de espírito livre porque as circunstâncias da vida o fizeram entender que o mais importante eram os seus próprios valores, os seus princípios, e que não estava disposto a ajoelhar-se diante de outros, nem por dinheiro nem por outras razões.

Quando chegou a Barcelona, encontrou um país onde ainda havia Franco, estávamos na ditadura franquista. Ele simplesmente continuou a comportar-se como era, mas o choque foi muito forte porque uma coisa é ser um homem livre na Holanda e outra em Espanha, naqueles anos. Na Holanda, ao comportar-se como um homem livre, evidentemente chocou com muitos no futebol: com o Ajax, com a seleção, com a Adidas... porque tinha os seus princípios e punha-os acima de outros, não estava disposto a vergar os seus critérios por mais que à frente estivesse o "Senhor Adidas" ou o "Senhor Ajax". Ao chegar a Espanha, isso multiplicou-se por muito, porque se encontrou num país que não era livre. Desde pôr "Jordi" ao filho num país onde não se podia pôr Jordi aos filhos. Isso multiplicou a sua imagem de rebeldia, mas ele não mudou; o contraste é que foi muito grande.

Na sua etapa como treinador, o choque continuou a notar-se?

Sem dúvida nenhuma. Aquela famosa frase como treinador do Barça, em que diz que os catalães ainda vivem atemorizados e que, por isso, teve de contratar jogadores bascos, que estão menos atemorizados e são mais valentes...

Mais do que o futebol, o que há aí é uma frase que reflete uma realidade social e política. E ele, portanto, continuou como treinador com o esse mesmo espírito. Desde defender os jogadores que se tinham manifestado contra o presidente Núñez, até à sua própria reação de quando se foi embora do Barça. Ele não mudou. A última vez que falei com ele, em 2009, falavas com ele e era igual a 1973. Tinha mudado o físico, mas não parecia ter mudado a sua mentalidade nem o seu espírito em absoluto.