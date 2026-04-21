Pellegrino Matarazzo, o treinador que a IA disse que não era bom para a Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo tem nome de italiano, mas é norte-americano. E os "yankees" não têm fama de futeboleiros de bola redonda, mas este acaba de levar a Real Sociedad à conquista da Taça do Rei. Uma história que teria sido bem diferente, se o presidente do clube espanhol tivesse dado ouvidos à Inteligência Artificial.

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Era dezembro de 2025 e Jokin Aperribay estava à procura de treinador, depois de a aposta em Sergio Francisco, que viera da formação, não ter funcionado. Foi aí que o diretor desportivo, Erik Bretos, lhe sugeriu um nome.

"O Erik disse-me: 'Matarazzo'. E eu perguntei à IA se era um bom treinador para a Real Sociedad. Disse-me que não", confessa Aperribay, entre gargalhadas, aos microfones da rádio "Cadena Ser".

Ainda assim, Aperribay aceitou reunir-se com Matarazzo. Ficou encantado: "Não o conhecia e, na primeira reunião, marcou-me porque conhecia tudo de todos. Tinha uma análise da Real Sociedad impressionante."

Mas quem é Pellegrino Matarazzo, este norte-americano com nome de italiano que contrariou a lógica estabelecida e venceu a terceira Taça do Rei da história da Real Sociedad?

Um médio assim-assim

Nasceu há 49 anos em New Jersey, que segundo um censo de 2020 é o terceiro estado com maior percentagem de ítalo-americanos dos Estados Unidos: 15,23%. Os pais eram ambos transalpinos, que se conheceram nos EUA quando emigraram em busca de trabalho, e "Rino" aprendeu italiano com eles antes de aprender inglês na escola.

O amor pelo futebol nasceu dos pés de Diego Armando Maradona. Era o argentino que liderava o Nápoles enquanto o jovem Pellegrino crescia, vendo jogos da Serie A numa pequena televisão no quarto do pai.

Jogou futebol na Universidade de Columbia, uma das mais prestigiadas dos EUA (Ivy League), onde tirou a licenciatura de matemáticas aplicadas.

Com o diploma na mão, decidiu tornar-se jogador de futebol. Médio, concretamente.

Começou por tentar no Salernitana, da terra-natal da sua mãe, Salerna, mas não convenceu. Partiu, depois, à aventura no Eintracht Bad Zreuznach, da quarta divisão da Alemanha. Ao fim de seis temporadas nas divisões inferiores, ingressou no Nuremberga, embora nunca tenha ido além da equipa B. E foi aí que terminou a carreira, em 2010.

Bons pés para ser treinador

A paixão pelo bloco de notas levou-o a iniciar uma carreira nos bancos. Começou como adjunto da equipa secundária do Nuremberga, antes de assumir o comando dos sub-17 e, depois, dos sub-19. Em 2017, mudou-se para Hoffenheim, onde, ao fim de uma época à frente dos sub-17, subiu a adjunto da equipa principal.

Bateu-lhe, então, à porta o Estugarda. Foi a primeira oportunidade como treinador principal, entre 2019 e 2022, tendo coincidido com o português Tiago Tomás. Subiu os "scwaben" à Bundesliga e, na seguinte, conseguiu o top-10. Manteve sempre a equipa na primeira divisão. Repetiu o bom trabalho no Hoffenheim, tendo conseguido um sétimo lugar à segunda temporada.

Matarazzo deixou o Hoffenheim a meio do terceiro ano e iniciou 2025/26 sem clube. Até que chegou a Real Sociedad.

"Menos mal que confiei no Erik [diretor desportivo]", desabafa o presidente Jokin Aperribay.

Matarazzo, a vida sem Aguacil

A Real Sociedad estava órfã de treinador desde a saída de Imanol Aguacil, que passara a vida em Gipuzkoa: vários anos na equipa B e sete na equipa principal. Era um símbolo em San Sebastián.

Sergio Francisco, o modelo do sucessor, moldado pelo mesmo percurso, não tivera mão para a equipa. Os bascos estavam no 15.º lugar à 16ª jornada, um ponto apenas acima da linha de água. Uma derrota com o Girona, à altura um concorrente pela manutenção, a 12 de dezembro de 2025, ditou o destino do técnico.

Entrou Pellegrino Matarazzo, um treinador sem experiência no futebol espanhol, sem fama muito para lá das fronteiras alemãs. Estreou-se, com um golo decisivo do internacional português Gonçalo Guedes, com um empate (1-1) diante do Atlético de Madrid, precisamente o rival que derrotaria na final da Taça do Rei.

Atualmente, completadas 32 jornadas, a Real Sociedad ocupa a sétima posição. Está a dois pontos da Liga Conferência e a quatro da Liga Europa. A linha de água? Vai mais longe, a dez pontos.

Aperribay conta que, após a vitória (1-0) sobre o Athletic Bilbau no dérbi basco das meias-finais da Taça, ainda no início de março, voltou a perguntar à Inteligência Artificial se Pellegrino Matarazzo era um bom treinador para a Real Sociedad:

"Disse-me que era excelente."

