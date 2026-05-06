Gyökeres dos 65 aos 21. "Não é tão agradável aos olhos, mas faz todo o trabalho sujo"

O autor destas declarações é Wayne Rooney, lenda do Manchester United e da Premier League. Foi na Prime Sports Video, depois de o Arsenal se ter apurado para a final da Liga dos Campeões, 20 anos depois da primeira e última presença, com uma vitória, por 1-0, sobre o Atlético de Madrid, na segunda mão, em Londres.

Gyökeres não marcou. Até falhou um golo feito, aos 65 minutos, que podia ter arrumado com a eliminatória das meias-finais. No entanto, trabalhou muito pela equipa, deixou a defesa toda do Atlético sempre em sentido e participou na jogada do golo. Foi uma exibição de grande pujança, mesmo sem o golo para a estatística.

Além disso, o internacional sueco, de 27 anos, já fora importante na primeira mão, com o golo do empate em Madrid, que permitiu ao Arsenal partir do zero para o segundo jogo, em casa. Pelo meio, encaminhara os "gunners" para o título de campeão inglês com um bis e uma assistência diante do Fulham, no sábado.

Quando estava tudo empatado na Premier League, eis que o Manchester City deixou dois pontos no terreno do Everton e Gyökeres apareceu como herói no Emirates, para alargar a vantagem londrina para cinco pontos, com mais um jogo que o rival.

"O mais importante é o que está para vir neste mês e o trabalho que temos de fazer", alertou Gyökeres, em conferência de imprensa, na véspera da segunda mão com o Atlético, quando questionado sobre o facto de ter ultrapassado os 20 golos na época.

Quando o Arsenal foi buscar Gyökeres ao Sporting, por 65,76 milhões de euros — que podem chegar 76,02 milhões, consoante o cumprimento de objetivos individuais e coletivos —, os adeptos esperavam uma entrada triunfal. Impacto imediato, como acontecera aquando da chegada do homem da máscara a Alvalade, no verão de 2023, proveniente do Coventry City, por 24 milhões de euros. Isso não aconteceu.