A obra admirável de Manuel Pellegrini

Os criativos têm sempre espaço nas suas equipas. A recuperação de Antony é notável, a aposta em Fornals também, a cristalização de Lo Celso idem. Isco talvez seja a obra maior do treinador chileno, no que toca a individualidades, pela recuperação do homem e do futebolista. Contratou-o para o Málaga, tinha tudo certo para o levar para o Manchester City mas o jogador preferiu o Real Madrid. Depois de calcar terrenos pantanosos no Sevilha, Pellegrini voltou a chamá-lo para junto de si e do cinzentismo embrutecido brotou uma flor.

“Há muitas formas de um jogador fazer-se notar no balneário. Com qualidade, com personalidade, com a maneira de ser, com a forma de treinar… o Isco exerce a sua liderança a partir da qualidade”, reconheceu numa entrevista ao “El País”, em 2024.

Também o treinador está exposto no dia a dia, por isso este chileno nunca larga da mão a exigência, a preparação e a aprendizagem. Talvez possamos incluir decência na mesma gaveta. “O jogador tem que ver que à frente dele há uma pessoa muito preparada”, resume a ligação treinador-futebolista.

Na ressaca da qualificação para a Champions, Pellegrini reconheceu a angústia após a eliminação da Liga Europa, cortesia do SC Braga. “Soubemos levantar-nos em momentos muito duros. Fizemos uma grande temporada apesar das críticas, que entendo.”

O futebol mudou muito desde 1988, quando começou como treinador, reconheceu noutra entrevista. Mas há uma coisa que nunca mudou: os bons metem a bola dentro da baliza, os maus chutam para fora. Assim, simplesmente, explicou o futebol. Depois há a liderança e o como chegar ao grupo, a cada um dos atletas à sua frente que o ouvem como filhos, uns mais rebeldes, outros obedientes. “Tive muitas lutas com jogadores, não podes lutar com um e nunca mais o meter a jogar. O treinador tem bastantes mais anos que o jogador. O jogador é primeiro eu, depois eu e em terceiro eu”, refletiu na mesma entrevista ao “El País”, assinada por Rafael Pineda.