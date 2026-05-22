Esta portuguesa afina o cérebro dos jogadores do Aston Villa. Como e porque se treina a visão no futebol?

O Aston Villa já era realeza antes de o príncipe William aparecer e decidir apoiar o clube. O futuro rei de Inglaterra nasceu menos de um mês depois do triunfo dos ‘villans’ na Taça dos Campeões Europeus em 1982, na final de Roterdão contra o Bayern Munique.

Volvidos 44 anos, o Aston Villa voltou a agigantar-se na Europa, desta vez com Unai Emery no banco, um ‘serial winner’. O espanhol que aceitou enfiar-se nos sapatos de Arsène Wenger no Arsenal, ridicularizado por tentar falar num idioma que não era o seu, já conquistou cinco edições da Liga Europa. Cinco.

Os méritos notáveis do cidadão de Hondarribia, uma cidade mui pitoresca no País Basco, contaram com a contribuição de uma portuguesa. Foi por isso que, a seis dias da 4ª Conferência Bola Branca, com o tema “Excelência no Futebol”, a Renascença conversou com Patrícia Rodrigues, optometrista desportiva, sobre aquele homem de obra excelsa e também sobre a sua atividade.

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“O Unai Emery volta a demonstrar uma enorme capacidade de liderança de gestão emocional e preparação estratégica para este tipo de competição”, elogia. “O que mais impressiona no Unai não é só o treinador, é a pessoa. Toda a gente fala do detalhe e da obsessão dele pelo trabalho, que é verdade, mas ao mesmo tempo ele transmite muita humildade e muita confiança aos jogadores e ao staff. Sente-se que todo o detalhe importa e tem sentido, todos ficamos unidos enquanto grupo.”