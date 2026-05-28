Não se diz "não" a Boban, então Capellas foi revolucionar o Dínamo: “Quando ensinas um idioma novo, quanto antes melhor”

A posição dos jogadores e o que isso permite, havendo pés para corresponder à doutrina, é importante para Capellas. E para o presidente do Dínamo.

“O Boban é um grande fã de Cruijff e deste futebol, desta maneira de entender o jogo, deste futebol moderno. Ele jogou contra o Barcelona dessa época, sempre digo que o Boban merecia jogar no Barcelona, mas o que aconteceu é que o Milan era mais importante que o Barcelona.” Em 1994, o Milan de Capello decretou o fim do Barça de Johan. Boban, com a camisola 9, jogou os 90 minutos dessa final da Liga dos Campeões, em Atenas.

Sobre Johan e Pep, Capellas tirou da garganta mais um tesouro verbal: “Digo sempre que o Johan Cruijff se sentia muito cómodo com um 5-4… e que Guardiola se sente muito cómodo com um 5-0”, pausa. Gargalhada sonora.

E continua: “É verdade. O grande passo em frente do Guardiola no futebol moderno foi, para além de atacar bem, tinha a equipa muito bem organizada na defesa”.

Sem Johan não haveria Pep, sentencia Capellas. “Cruijff teve a grande ideia, o Guardiola perfeccionou-a. Sem Cruijff, teríamos uma versão diferente do Pep.”

É isso que Capellas e Boban querem para o Dínamo, que terá um novo estádio. E uma nova academia também, pois “na Croácia há muitos talentos” mas falta algo mais.

O quê? “Falta-lhes escola, escolherem melhor, posicionarem-se melhor em campo, tomarem melhores decisões”, revela. “Eu aprendi isso no futebol catalão, no Barcelona. Mas aqui encontras talentos que na Catalunha não encontras, porque viveram num futebol de liberdade, de criatividade, de expressão sem amarras dos treinadores, isso é outro tipo de jogador.”

Ou seja, “o meu grande desafio aqui é como implementar o ‘jogo de posição’ e essa maneira de entender o jogo sem perder essa criatividade, que te dá o futebol mais de rua. Esse é o meu grande desafio”, assume.

E reforça: “O futebolista croata é muito atrevido, em qualquer parte do campo. Há que ensinar que nestas zonas atreves-te, jogas e protegemos-te, mas nesta zona tens de jogar fácil. Para essas coisas há que encontrar esse equilíbrio”.