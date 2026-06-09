Campeonato do Mundo de Futebol
Cães farejadores, interrogatórios e um árbitro expulso. Os problemas do Mundial com as fronteiras dos EUA
09 jun, 2026 - 14:10 • João Malheiro
São já vários os casos conhecidos de jogadores, árbitros e jornalistas que têm dificuldade em entrar nos Estados Unidos a propósito do Mundial.
Mundial 2026
Mundial 2026: quando joga Portugal, a que horas são os jogos e onde ver na TV e online
Para além dos relatos Bola Branca, os jogos da sel(...)
O Mundial de Futebol de 2026 só arranca oficialmente na quinta-feira, mas antes de começarem as emoções da competição dentro das quatro linhas, há outra linha a causar muita polémica: a fronteira dos Estados Unidos da América (EUA).
As políticas implementadas por Donald Trump desde que regressou à Casa Branca endureceram a postura do país face aos imigrantes e a todos os cidadãos estrangeiros que estejam de visita ao país, especialmente se forem de regiões do mundo fora da Aliança Atlântica.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Dividindo o papel de anfitrião com Canadá e México, os EUA são quem assume o papel mais proeminente deste trio, já que é o país onde se realizam mais jogos, onde está centralizada a operação da competição e onde se vai realizar a final, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.
A importância da organização norte-americana do Campeonato do Mundo, que recebe, de forma inédita, 48 nações em competição, em confronto com o endurecimento da ação das autoridades face a imigrantes provocou desde cedo preocupação. E, como se a polémica já não fosse grande suficiente, os EUA entraram em guerra com o Irão, uma das nações que vai jogar em solo norte-americano durante o Mundial.
Do lado da FIFA, Gianni Infantino procurou sempre desvalorizar, garantindo que todos os adeptos que pretendam assistir ao Mundial e apoiar o seu país terão a liberdade para o fazer.
No entanto, agora que as comitivas estão a aterrar nos EUA, vários episódios envolvendo a polícia de controlo fronteiriço dos EUA estão a causar incómodo à medida que vão surgindo. Já houve jogadores a serem revistados pela polícia à saída do autocarro, interrogatórios que duraram cerca de sete horas e até há um árbitro de África que ficou de fora da competição, apesar de estar perfilado para apitar no Mundial.
Nas vésperas do pontapé de saída do Campeonato do Mundo, resumimos os casos conhecidos, onde o desporto está a embater de frente com as políticas de imigração dos EUA.
Explicador Renascença
Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?
Há uma aparente contradição, porque estão prevista(...)
Uzbequistão revistado por polícia e cães farejadores
Antes de um jogo amigável com os Países Baixos, em Nova Iorque, a comitiva do Uzbequistão foi revistada pela polícia à saída do seu autocarro.
Num vídeo partilhado pelas redes sociais, é possível ver treinador e jogadores a serem revistados um a um, assim como o autocarro a ser inspecionado pelas autoridades, inclusive através do recurso a cães farejadores.
O Uzbequistão é o segundo adversário de Portugal no grupo K.
Jogadores do Senegal escrutinados na pista de aeroporto
No caso do Senegal, o controlo de segurança não aconteceu à saída de um autocarro, mas de um avião.
Um vídeo revela que, depois de aterrarem nos EUA, os jogadores do Senegal foram revistados pelas autoridades na própria pista de aterragem, antes mesmo de entrarem no aeroporto.
Tal como aconteceu com o Uzbequistão, os elementos da comitiva do Senegal foram escrutinados um a um.
Jogador iraquiano interrogado durante sete horas
Outra comitiva que teve problemas à chegada aos EUA foi a do Iraque, mais especificamente o ponta-de-lança Aymen Hussei que acabou por ser interrogado durante cerca de sete horas. As autoridades norte-americanas também terão investigado o seu telemóvel.
O jogador acabou por ser libertado pelas autoridades e pode reintegrar a sua comitiva.
A mesma sorte não teve o fotógrafo oficial da equipa, Talal Salah, que foi interrogado durante mais de 10 horas e acabou por ver a entrada em solo norte-americano negada, tendo de voltar para trás.
Irão sem vistos e sem bilhetes
O Irão está numa posição particularmente sensível, já que se encontra em conflito armado com os EUA, mas tem de disputar os seus três jogos da fase de grupos do Mundial em solo norte-americano.
Chegou-se a equacionar a saída de competição do país, mas a Federação do Irão acabou por confirmar que iria marcar presença. Não obstante, a guerra continua a pairar sobre a participação do país.
Apesar de os EUA terem concedido vistos de entrada aos jogadores da seleção, o mesmo não se aplicou a elementos fundamentais da equipa técnica e da comitiva iraniana. Sem uma solução aparente, o Irão acabou por optar por fazer o estágio da seleção no México, contra o que estava planeado.
Já esta terça-feira, a Federação de Futebol do Irão disse que a quota de bilhetes que lhe foi atribuída para vender aos adeptos através de canal oficial foram revogados pelos EUA. Ou seja, apesar de já haver adeptos iranianos com bilhetes comprados e planos de viagem feitos para assistir às três partidas da fase de grupos, tal já não será possível.
A Federação de Futebol do país pede à FIFA e aos restantes organizadores do Mundial que sigam os princípios de "imparcialidade e justiça", assim como os regulamentos aprovados e que não deixem questões externas ofuscarem a competição — numa referência ao conflito armado entre EUA e Israel e o Irão.
A FIFA ainda não comentou o caso.
Futebol
Mundial 2026. EUA retira bilhetes atribuídos ao Irão
Federação iraniana teria direito a vender 8% dos b(...)
Jornalistas com dificuldades a obter visas
Não são só os atletas que estão a ter dificuldades em entrar nos EUA. Os jornalistas, que chegam de todo o mundo, quer para cobrir os jogos do seu país, quer para cobrir o resto da competição, também estão a ter dificuldades em obter visas de entrada.
A Associação Internacional de Jornalismo Desportivo denunciou "restrições injustas" e considera "inaceitável" que vários profissionais do setor vejam a sua entrada negada nos EUA. Jornalistas iranianos e de nações africanas têm sido os mais visados.
Gianni Merlo, presidente da associação, enviou uma carta aberta à FIFA a pedir uma intervenção urgente.
A FIFA não se pronunciou publicamente sobre o tema.
Árbitro africano fica fora do Mundial
É, até ver, o único caso de um dos protagonistas do Mundial que vai ser obrigado a ficar de fora da competição.
O árbitro Omar Artan, da Somália, considerado um dos melhores do futebol de África, não vai participar no Mundial de 2026, depois de ter visto a sua entrada nos EUA barrada pelas autoridades no aeroporto de Miami.
O cidadão somali foi considerado "não admissível" pelas autoridades norte-americanas devido a preocupações relacionadas com os procedimentos de verificação de segurança, apesar de possuir um visto válido.
A FIFA disse que foi informada de que a situação não seria alterada e sublinhou que a decisão final cabe sempre ao governo anfitrião. E, portanto, este árbitro já não estará no torneio.
Mundial 2026: EUA impedem entrada de árbitro da Somália
Omar Artan foi considerado inadmissível pelas auto(...)
- Argentina nos quartos e Inglaterra nas meias? O possível caminho de Portugal até à final do Mundial 2026
- Mundial 2026. EUA retira bilhetes atribuídos ao Irão
- Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?
- Mundial 2026: EUA impedem entrada de árbitro da Somália
- Seguro lança o sonho: “Tragam para Portugal a taça que nos falta”
- Argentina nos quartos e Inglaterra nas meias? O possível caminho de Portugal até à final do Mundial 2026
- Mundial 2026. EUA retira bilhetes atribuídos ao Irão
- Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?
- Mundial 2026: EUA impedem entrada de árbitro da Somália
- Seguro lança o sonho: “Tragam para Portugal a taça que nos falta”