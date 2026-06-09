Cães farejadores, interrogatórios e um árbitro expulso. Os problemas do Mundial com as fronteiras dos EUA

O Mundial de Futebol de 2026 só arranca oficialmente na quinta-feira, mas antes de começarem as emoções da competição dentro das quatro linhas, há outra linha a causar muita polémica: a fronteira dos Estados Unidos da América (EUA).

As políticas implementadas por Donald Trump desde que regressou à Casa Branca endureceram a postura do país face aos imigrantes e a todos os cidadãos estrangeiros que estejam de visita ao país, especialmente se forem de regiões do mundo fora da Aliança Atlântica.

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Dividindo o papel de anfitrião com Canadá e México, os EUA são quem assume o papel mais proeminente deste trio, já que é o país onde se realizam mais jogos, onde está centralizada a operação da competição e onde se vai realizar a final, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.

A importância da organização norte-americana do Campeonato do Mundo, que recebe, de forma inédita, 48 nações em competição, em confronto com o endurecimento da ação das autoridades face a imigrantes provocou desde cedo preocupação. E, como se a polémica já não fosse grande suficiente, os EUA entraram em guerra com o Irão, uma das nações que vai jogar em solo norte-americano durante o Mundial.

Do lado da FIFA, Gianni Infantino procurou sempre desvalorizar, garantindo que todos os adeptos que pretendam assistir ao Mundial e apoiar o seu país terão a liberdade para o fazer.

No entanto, agora que as comitivas estão a aterrar nos EUA, vários episódios envolvendo a polícia de controlo fronteiriço dos EUA estão a causar incómodo à medida que vão surgindo. Já houve jogadores a serem revistados pela polícia à saída do autocarro, interrogatórios que duraram cerca de sete horas e até há um árbitro de África que ficou de fora da competição, apesar de estar perfilado para apitar no Mundial.

Nas vésperas do pontapé de saída do Campeonato do Mundo, resumimos os casos conhecidos, onde o desporto está a embater de frente com as políticas de imigração dos EUA.