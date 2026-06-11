“A FIFA e o seu presidente têm um poder tão grande que os Estados não se atrevem a contrariá-los”

O ex-ministro Miguel Poiares Maduro não tem dúvidas. O presidente da FIFA “tem claramente problemas éticos” e a instituição está a levar a cabo um “processo muito significativo de captura da política”.

Numa entrevista sobre o contexto institucional do atual Campeonato do Mundo, que arranca esta quinta-feira, o antigo presidente do Comité de Governação da FIFA afirma que a competição será íntegra no plano das arbitragens, mas o poder das federações junto de quem decide a carreira internacional de um árbitro pode pesar nas próprias decisões arbitrais.

O Mundial de futebol, que agora começa, será uma competição íntegra?

Depende do tipo de integridade a que nos referimos. Em termos de arbitragens, de garantia de condições de isenção relativamente aos jogos, será íntegra. Se a confiança na integridade dos jogos fosse colocada em causa, isso teria um impacto económico e de credibilidade enorme para a FIFA.

Num sentido mais amplo da palavra “integridade”, aí é mais duvidoso. Houve interferências e uma mistura entre política e desporto à volta deste Campeonato do Mundo. Este Mundial tem um carácter cada vez mais elitista. Nunca os bilhetes foram tão caros. A FIFA adotou uma política de revenda de bilhetes e, em em vez de limitar a chamada ‘venda na candonga’, veio ela própria – FIFA - tirar benefício económico disso.

Acresce a dificuldade e as dúvidas em muitos países sobre o acesso livre e em canais abertos ao visionamento dos jogos. Em Portugal só há poucos dias tivemos a confirmação disso. Há países em que, pela primeira vez, os jogos não vão estar disponíveis em canal aberto.

Tudo isto são consequências de decisões da FIFA, que está a dar prioridade ao avolumar das receitas que obtém do Campeonato do Mundo, em vez de garantir que este desporto é acessível ao maior número de apoiantes. Nesse sentido mais amplo, podem ser suscitadas questões relativamente à integridade do futebol e do Campeonato do Mundo.

Não vê problemas, à partida, no Mundial, como também não vê na Liga dos Campeões ou nas competições nacionais?

Não vejo grandes problemas. Não posso garantir que certos clubes não são beneficiados. Falo de questões não só de arbitragem, mas outras que depois podem influenciar os árbitros. Há o caso conhecido de um comportamento inaceitável, que devia ter sido sancionado, em que o presidente do Paris Saint-Germain invadiu a cabina de um árbitro e partiu a bandeira do árbitro auxiliar. Devia ter sido claramente sancionado, e não o foi pelo órgão de disciplina.

Aí é criada uma suspeição sobre se não o foi devido à posição que tem no futebol europeu. Ele não é apenas o presidente do PSG, mas também o líder da única associação de clubes que a UEFA reconhece como representante de todos os clubes. É também membro do comité executivo da UEFA e CEO da empresa que detém boa parte dos direitos da própria Liga dos Campeões.

Esse estatuto dar-lhe-ia alegadamente algum benefício especial. No subconsciente dos árbitros, quando sabem que dirigentes de certos clubes ou federações têm um poder especial, isso também joga nas próprias decisões arbitrais.

Ao nível da concorrência, sabemos que o Manchester City e o PSG beneficiaram claramente de apoios ilegais ao abrigo das próprias regras da UEFA. E depois escaparam por decisões formais do Tribunal Arbitral de Desporto, onde o papel da administração da UEFA foi contrário ao exigido pelo seu órgão independente que pretendia sancionar.