Gilberto Mora, o adolescente que pode bater um recorde com 96 anos

A voz de Gilberto Mora está naquele limbo entre a infância e a idade adulta, em que se arrasta, como unhas em ardósia, sobre um meio tom que não sabe ainda o que quer ser. O seu futebol, contudo, já ganhou forma e coloca-o entre os mais crescidos. E é com o drible curto e a bola colada ao pé direito que "Morita", como também é conhecido, pode bater um recorde com 96 anos no Mundial 2026.

Já quebrou um recorde de Lamine Yamal. Em julho de 2025, tornou-se o jogador mais jovem de sempre a vencer uma final internacional, quando conquistou a Gold Cup com o México. Com 16 anos e 265 dias, superou não só o espanhol (venceu a Liga das Nações com 17 anos e um dia), como o brasileiro Pelé, que ganhou o Mundial 1958 com 17 anos e 249 dias.

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Agora, a jogar em casa, Morita tem a possibilidade de se tornar no mais jovem jogador de sempre a representar o México num Campeonato do Mundo.



O recorde atual pertence a Manuel Rosas, "El Chaquetas", que jogou no Mundial 1930 aos 18 anos. Gilberto Mora pode estrear-se aos 17 anos — o jovem ainda não era nascido quando Guillermo Ochoa, companheiro de equipa de "Morita" na seleção mexicana, participou pela primeira vez num Mundial.

Há mais: se Mora jogar logo na partida de abertura, tornar-se-á o sexto jogador mais jovem de sempre a pisar o relvado em Campeonatos do Mundo, apenas atrás de Pelé (Brasil), Salomon Olembé (Camarões), Femi Opabunmi (Nigéria), Samuel Eto'o (Camarões) e o detentor deste recorde, Norman Whiteside (Irlanda do Norte).



Até parece que 2008 foi há três dias

Voltemos ao início. Gilberto Mora nasceu a 14 de outubro de 2008 em Tuxtla Gutiérrez, no México.

Foi o ano em que Barack Obama ganhou as eleições para se tornar o primeiro Presidente afro-americano dos Estados Unidos. Os Jogos Olímpicos realizaram-se em Pequim, na China. A série "Breaking Bad" estreou-se na AMC. Kosovo declarou-se independente da Sérvia. Fidel Castro renunciou à presidência de Cuba, devido a doença, ao fim de 49 anos no poder. A Marvel estreou o primeiro filme do seu universo cinematográfico: "Homem de Ferro". Lady Gaga lançou o seu primeiro álbum. Os Seattle SuperSonics tornaram-se os Oklahoma City Thunder.

Tal como este ano, o FC Porto sagrou-se campeão nacional. Espanha venceu o Euro 2008, o segundo grande troféu da sua história, 44 anos depois da conquista do Europeu de 1964. Portugal ficou pelos quartos de final, eliminado pela Alemanha, e Luiz Felipe Scolari rumou ao Chelsea. José Mourinho assumiu o comando do Inter de Milão. Pep Guardiola tornou-se treinador principal do Barcelona. Então no Manchester United, Cristiano Ronaldo venceu a sua primeira Bola de Ouro.

Parece que foi há instantes, mas quase todos esses eventos já atingiram a maioridade. Gilberto, nascido em outubro, ainda vai demorar uns meses a lá chegar.