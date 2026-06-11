Quem vão ser as pérolas sub-21 do Mundial? Eu digo-lhe

Não podíamos falar em talento jovem sem destacar a tremenda geração marroquina, com a presença de um recente campeão mundial sub-20: o desequilibrador Gessime Yassine, extremo do Estrasburgo, que se faz acompanhar do cirúrgico médio e colega de equipa em França, Samir El Mourabet.

Já Talbi e Amaimouni também deixam água na boca, mas a grande novidade desta lista é mesmo Ayyoub Bouaddi, até há bem pouco tempo visto como uma das grandes promessas dos próximos anos para o meio-campo da seleção gaulesa, mas que acabou a optar pelo chamamento das raízes familiares. Aos 18 anos, já está cimentado no Lille, com uma leitura de jogo e técnica de passe acima da média, e que o ajudarão a chegar às melhores equipas do mundo em breve.

Encontramos também espalhados por outras seleções tecnicistas que têm tudo para chegar ao topo. Numa das equipas organizadoras da prova, Gilberto Mora ainda procura recuperar o espaço perdido depois de uma lesão recente e que teve de forma acentuada na Gold Cup do ano passado. Aos 17 anos, é a joia desta geração mexicana, com um descaramento nas ações com bola que o podem tornar relevante para Aguirre, nem que seja saindo do banco.

Também as seleções europeias apresentam jogadores que muito provavelmente darão o salto para um gigante depois deste Mundial. Johan Manzambi, da Suíça, é um box-to-box do mais categórico que se pode encontrar no futebol do ‘velho continente’ (o Braga que o diga…).