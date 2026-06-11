Se não tem tempo para estudar a lição, estas vão ser as seleções-surpresa do Mundial

Chegou o dia. A espera desaguou numa quinta-feira (estranho dia para se iniciar um Campeonato do Mundo, dirão os antigos), num dos palcos mais míticos do futebol mundial. O pontapé de saída para a 23ª edição do Mundial será dado num Azteca que já consagrou para a eternidade deuses omnipresentes como Pelé ou Maradona… e que tanto merecia receber nova final.

Como sempre antes destes torneios, é hora de fazer prognósticos. Nada de esotérico, mas sim puro e simples pragmatismo analítico, com base nos plantéis, rendimento, modelos de jogo, estruturas e passado recente nas maiores competições. Parece relativamente óbvio que a campeã mundial Argentina, a detentora do título europeu Espanha e outras gigantes como França e, num patamar ligeiramente mais baixo, equipas como Inglaterra, Portugal, Alemanha ou Brasil partem com fortes expectativas para o torneio intercontinental.

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Deixando de parte as seleções que andam lado a lado com a grandeza, quem são as grandes candidatas a “surpreender”? As aspas reforçam que, para o autor do texto, o termo possa parecer um tanto ou quanto exagerado.