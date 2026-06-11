Televisão perdeu monopólio no Mundial. "Generalistas não terão dinheiro para transmitir estes eventos"

Pela primeira vez, a televisão não tem o monopólio da transmissão de uma grande competição de futebol masculino, em Portugal. A LiveModeTV transmite 34 jogos do Mundial 2026 no YouTube, de forma gratuita, incluindo todos os jogos da seleção e a final. É o futuro a chegar ao presente, com investimento de Cristiano Ronaldo, com ameaças para futuras transmissões em sinal aberto e para o jornalismo. Importa começar por fazer a ressalva de que todos os jogos da seleção nacional do Mundial terão, além do relato na Renascença, transmissão em sinal aberto na televisão, depois de os canais generalistas terem chegado a acordo com a FIFA para transmitir 20 partidas do torneio. A negociação teve intervenção da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), para que a lei se cumprisse, já que, todos os anos, o Governo define um conjunto de conteúdos de interesse generalizado do público, pela sua relevância social, que deve ter transmissão em sinal aberto. O Campeonato do Mundo de futebol está incluído. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o nº 2 do Artigo 32º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP), "em caso de aquisição, por operadores de televisão que emitam em regime de acesso condicionado ou sem cobertura nacional, de direitos exclusivos para a transmissão, integral ou parcial, direta ou em diferido, de outros acontecimentos que sejam objeto de interesse generalizado do público, os titulares dos direitos televisivos ficam obrigados a facultar, em termos não discriminatórios e de acordo com as condições normais do mercado, o seu acesso a outro ou outros operadores interessados na transmissão que emitam por via hertziana terrestre com cobertura nacional e acesso não condicionado". "Na falta de acordo entre o titular dos direitos televisivos e os demais operadores interessados na transmissão do evento, há lugar a arbitragem vinculativa da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, mediante requerimento de qualquer das partes", pode ler-se no nº 3.

Serão, então, 20 jogos a distribuir pelos três canais generalistas, da seleção nacional e não só, sendo já conhecido que a SIC vai passar o Portugal-RD Congo, a TVI terá o Portugal-Uzbequistão e a RTP irá transmitir o Portugal-Colômbia. A SportTV, um canal pago, vai transmitir todos os jogos do Mundial. A LiveModeTV, um canal de YouTube, tem direito a 34 jogos, incluindo todos os da equipa das quinas, as meias-finais e a final. Contas feitas, haverá mais 14 jogos em direto no YouTube, disponibilizados de forma gratuita, que na televisão em sinal aberto. "É um sinal do que vai ser o futuro", afirma Luís Marinho, antigo diretor de conteúdos da RTP e participante do podcast "Novas Crónicas da Idade Mídia", da Renascença.

Marinho admite que a LiveModeTV vai ser "uma concorrência forte" aos canais portugueses tradicionais. Contudo, entende que o grande ameaçado pela versão portuguesa da "CazéTV" até pode ser a SportTV. "Pode prejudicar mais a SportTV, que é um canal pago, que exige uma subscrição. Vai transmitir todos os jogos, mas é natural que sinta aqui alguma concorrência. Eles poderão ser os principais prejudicados, de certa forma, com estas transmissões abertas, através do YouTube, proporcionadas por esta LiveModeTV", sustenta. Afinal, o que é a LiveModeTV? Para perceber o que é a LiveModeTV, é preciso recuar às origens: à CazéTV. A CazéTV é um canal digital de conteúdos desportivos criado em 2022, pelo "streamer" brasileiro Casimiro Miguel, em parceria com a empresa de marketing desportivo LiveMode. Na altura, o objetivo era transmitir jogos do Mundial 2022, no Qatar. Desde então, o negócio proliferou-se e a CazéTV obteve os direitos de várias grandes competições, como o Mundial 2023 feminino, os Jogos Panamericanos 2023, os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Mundial de Clubes 2025 e o Brasileirão. Em janeiro de 2024, um ano e três meses depois da sua criação, a CazéTV tornou-se o maior canal de desporto do YouTube, no Brasil. Entretanto, a LiveMode comprou o canal por completo, passando de 51% do capital social para 100%, e em maio de 2026 Cristiano Ronaldo passou a ter "participação relevante" na plataforma, que na Europa se chama LiveModeTV.

Luís Marinho considera que, no futuro, vai haver "muito mais força a nível destes dispositivos, nomeadamente o YouTube, para este tipo de transmissões. "É uma entrada [no mercado português] para ser uma expansão mundial. Partem do Brasil, já estão em Portugal, Portugal poderá ser uma plataforma para a Europa, e eles vão querer ter uma presença mundial. Penso que não será muito longe", admite o antigo diretor de conteúdos da RTP, em entrevista a Bola Branca. A tendência, alerta Marinho, "é que corra bem", porque a plataforma chega a Portugal ancorada no universo de 27,9 milhões de subscritores da CazéTV. O canal da LiveModeTV, criado a 18 de novembro de 2025, já soma 137 mil subscritores. A audiência média da CazéTV "é um fenómeno que já ultrapassa muito tudo aquilo que podemos imaginar em relação a audiências das televisões tradicionais", assinala Luís Marinho. "O futuro vai passar muito por aqui. Ninguém imaginava, naturalmente, há meia dúzia de anos, que isto fosse possível. Porque estamos aqui a falar depois de muitos milhões de dólares para comprar direitos do Mundial de futebol, não é? Ou, pelo menos, uma boa parte desses direitos. A CazéTV praticamente os dividiu com a Globo no Brasil, portanto estamos a falar de uma realidade que, em Portugal, é completamente inatingível. E mesmo a nível da Europa não sei se é muito fácil de atingir", explica. "Não é boa notícia para o jornalismo" A LiveModeTV transmitiu alguns amigáveis de preparação para o Mundial 2026. Um dos aspetos que saltaram à vista foi o facto de a narração e os comentários terem sido assegurados por "influencers". Algo que, no entender de Luís Marinho, "para o jornalismo, não é uma boa notícia". "Tentando agarrar um público mais ligado a estas áreas dos 'influencers' e companhia, certamente serão 'influencers' conhecidos, com muita gente a segui-los, etc. Não é bom para o jornalismo, porque, de facto, eu continuo a achar que o desporto, e sobretudo a este nível, a nível mundial, precisa, obviamente, de ser acompanhado por jornalistas", assevera. Por outro lado, o antigo diretor de conteúdos da RTP acredita que a rádio pode sair relativamente incólume da entrada de "streamers" e influenciadores no negócio. "Eu não sei se a rádio vai sofrer muito com isto, para ser sincero. Apesar de tudo, dentro desta — vou exagerar um pouco — hecatombe que tem atingido o jornalismo, sobretudo os jornais de papel e as audiências das televisões tradicionais, a rádio tem sido aquela que se tem mantido estável e até a crescer em alguns segmentos. Já há muitos anos todos sabemos que 'ai, a rádio vai morrer', e felizmente não morreu, e até se encontra com excelente saúde. Portanto, não sei se a rádio vai ser muito, muito atingida com este fenómeno", salienta.