Irreverência, ambição e um teto "infinito". Mateus Fernandes, o jogador de 100 milhões que não teve espaço no Mundial

João Pedro Vargas, que orientou Mateus Fernandes nos sub-17 do Sporting, é mais cauteloso na análise, até porque o médio tinha apenas 15 anos na altura.

"Nós atribuíamos ao Mateus um nível que previa a chegada a um patamar elevado. Não podíamos afirmar que ele ia chegar a este nível, não. Até porque há muitos com tanto potencial quanto o Mateus e que não conseguiram chegar a um nível de excelência", sustenta o treinador, em declarações à Renascença.

Ainda assim, Vargas destaca as características que já indicavam que Fernandes poderia chegar longe: "Para além da relação com a bola, da capacidade técnica, da sua irreverência, da sua coragem, do foco e da humildade, o Mateus conseguiu agarrar em todas essas mais-valias e sustentar isso e desenvolver isso no trabalho do dia a dia, com um grande foco e com uma grande vontade de vencer. E eu acho que tudo isso culmina nesta transferência e nesta fase que o Mateus está a viver."

"Não é de todo uma surpresa"

Apesar da velocidade com que chegou a um clube de topo, Mateus Fernandes já teve de lidar com a deceção. Em concreto, a falta de oportunidades com Ruben Amorim, na equipa principal do Sporting. Até foi o antigo internacional português que lhe deu a estreia em Alvalade, no entanto, nunca houve aposta consistente.

Depois de um empréstimo de sucesso ao Estoril, em que foi orientado por Álvaro Pacheco, e sem afirmação à vista no Sporting, Fernandes rumou à Premier League no verão de 2024 e assinou pelo Southampton, a troco de 15 milhões de euros.

Após a despromoção dos "Saints", o médio mudou-se para o West Ham, por cerca de 44 milhões de euros. No entanto, voltou a não conseguir evitar a descida ao Championship. Não obstante, dá agora o salto para um dos maiores clubes da Premier League, em que será treinado pelo italiano Roberto De Zerbi.

"No Tottenham será um indiscutível, provavelmente não vai ter tantos médios da mesma categoria a rivalizar com ele dentro do próprio plantel", diz Francisco Sousa.

No entender do comentador de futebol da Renascença, esta é "uma excelente oportunidade" para Mateus Fernandes, pese embora o médio português "já pudesse ter dado o salto para uma equipa de nível Liga dos Campeões".