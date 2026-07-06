Futebol Internacional
Irreverência, ambição e um teto "infinito". Mateus Fernandes, o jogador de 100 milhões que não teve espaço no Mundial
06 jul, 2026 - 09:48 • Inês Braga Sampaio
Dois treinadores que trabalharam com o novo médio do Tottenham e um comentador de futebol da Renascença analisam a transferência, descrevem as qualidades de Mateus Fernandes e projetam o quão longe pode chegar.
O céu é o limite para Mateus Fernandes, de acordo com quem o conhece. O terceiro jogador português mais caro de sempre, comprado pelo Tottenham ao West Ham por cerca de 99 milhões de euros, até nem foi convocado para o Mundial 2026, no entanto, a presença assídua na seleção nacional parece ser uma inevitabilidade, para um jovem médio que tem tudo para crescer nas mãos de Roberto De Zerbi.
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Os elogios diferem, contudo, vão todos desembocar na mesma linha de pensamento: Mateus Fernandes já mostrava grande potencial desde cedo, pelas características técnicas e, em especial, pela mentalidade. Assim recorda Álvaro Pacheco, que o treinou no Estoril Praia, em 2023/24, quando o médio tinha ainda 18 anos.
"Agora é fácil dizer que já adivinhávamos, mas, sinceramente, era um jogador em quem eu acreditava muito. Via nele um talento e um potencial enormes. Se me pergunta se eu via que ele chegaria a este patamar, já via", declara.
O treinador augurava grandes voos a Mateus Fernandes não só pelo rendimento de campo e pela maturidade "a nível da perceção e do entendimento do jogo", mas por ser um jogador "com uma mentalidade já muito bem vincada".
"Sabia o que queria, sabia para onde queria ir e sabia o que tinha de fazer no seu dia a dia para alcançar essas metas e esses sonhos", assinala, em entrevista a Bola Branca.
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João Pedro Vargas, que orientou Mateus Fernandes nos sub-17 do Sporting, é mais cauteloso na análise, até porque o médio tinha apenas 15 anos na altura.
"Nós atribuíamos ao Mateus um nível que previa a chegada a um patamar elevado. Não podíamos afirmar que ele ia chegar a este nível, não. Até porque há muitos com tanto potencial quanto o Mateus e que não conseguiram chegar a um nível de excelência", sustenta o treinador, em declarações à Renascença.
Ainda assim, Vargas destaca as características que já indicavam que Fernandes poderia chegar longe: "Para além da relação com a bola, da capacidade técnica, da sua irreverência, da sua coragem, do foco e da humildade, o Mateus conseguiu agarrar em todas essas mais-valias e sustentar isso e desenvolver isso no trabalho do dia a dia, com um grande foco e com uma grande vontade de vencer. E eu acho que tudo isso culmina nesta transferência e nesta fase que o Mateus está a viver."
"Não é de todo uma surpresa"
Apesar da velocidade com que chegou a um clube de topo, Mateus Fernandes já teve de lidar com a deceção. Em concreto, a falta de oportunidades com Ruben Amorim, na equipa principal do Sporting. Até foi o antigo internacional português que lhe deu a estreia em Alvalade, no entanto, nunca houve aposta consistente.
Depois de um empréstimo de sucesso ao Estoril, em que foi orientado por Álvaro Pacheco, e sem afirmação à vista no Sporting, Fernandes rumou à Premier League no verão de 2024 e assinou pelo Southampton, a troco de 15 milhões de euros.
Após a despromoção dos "Saints", o médio mudou-se para o West Ham, por cerca de 44 milhões de euros. No entanto, voltou a não conseguir evitar a descida ao Championship. Não obstante, dá agora o salto para um dos maiores clubes da Premier League, em que será treinado pelo italiano Roberto De Zerbi.
"No Tottenham será um indiscutível, provavelmente não vai ter tantos médios da mesma categoria a rivalizar com ele dentro do próprio plantel", diz Francisco Sousa.
No entender do comentador de futebol da Renascença, esta é "uma excelente oportunidade" para Mateus Fernandes, pese embora o médio português "já pudesse ter dado o salto para uma equipa de nível Liga dos Campeões".
Álvaro Pacheco ficou "feliz" ao saber da transferência do médio, que treinou há apenas dois anos, para o Tottenham: "Conheço-o, partilhei algum tempo com ele e vi um bocadinho do seu crescimento, das suas ambições, e fico feliz por ele estar, passo a passo, a conquistar as metas e os sonhos que tinha proposto para ele próprio."
"Quando somos treinadores e vemos jogadores nossos a subir a patamares que são as suas metas, ficamos sempre satisfeitos, orgulhosos e muito contentes", refere.
Para João Pedro Vargas, este salto "não é de todo uma surpresa".
"É verdade que chegar a este patamar ou não tem a ver com determinados fatores, obviamente. Mas atendendo ao que conhecemos do Mateus e a todo o seu percurso, quem estiver atento percebe que ele foi sempre de uma forma ascendente, que foi sempre a evoluir e sempre a superar os desafios e, sem grande surpresa, atinge um nível elevadíssimo", salienta quem ajudou a formá-lo há apenas seis anos.
As ideias certas para continuar a evoluir
Todos concordam que este é um passo acertado na carreira de Mateus Fernandes, que mais não seja, assinala Vargas, pela possibilidade de ser treinado por De Zerbi.
"Conhecendo relativamente bem a ideia do De Zerbi, acho que o Mateus se enquadra perfeitamente naquele jogo que o treinador pretende e gosta de praticar. Acredito honestamente que o Mateus, sendo um jogador inteligente, vai enquadrar-se perfeitamente na ideia do treinador", afirma o treinador.
Francisco Sousa acredita, até, que esta é uma boa oportunidade para Fernandes "evoluir alguns patamares dentro das suas próprias categorias".
Álvaro Pacheco destaca a importância de o médio continuar na Premier League e vê com bons olhos o ingresso num clube "adormecido, que quer voltar também ao patamar que é o seu estatuto" na Liga inglesa: "Penso que é um passo acertado."
"Ele é um jogador que facilmente se adapta a qualquer sistema. Porquê? Porque além das características inatas que ele tem, ele é um jogador muito versátil, que se adapta em qualquer posição, é muito inteligente na percepção do jogo e no entendimento do jogo, do jogo coletivo. Os treinadores cada vez mais valorizam isso, os jogadores que têm uma interpretação do jogo coletivo e do seu rendimento para o coletivo. E o Mateus tem essas aptidões, essa inteligência", avalia o treinador.
Rasgo individual e "alta intensidade"
Quasi são, então, as características que podem fazer de Mateus Fernandes um jogador de topo? Álvaro Pacheco explica que o médio "é um jogador do coletivo e também é um jogador que é capaz de pôr a sua fantasia".
"É um jogador também que tem definição, tem finalização, tem rasgos individuais que desequilibram. É um jogador atual no futebol moderno. Aliado a isso, também é um jogador com capacidade física, é um médio 'box-to-box' que faz 90 minutos a alta intensidade e alto andamento, num foco e numa concentração sempre permanentes. Eu acho que o Mateus é um jogador de elite, é um jogador claramente para jogar ao mais alto nível", destaca o antigo treinador do Estoril.
João Pedro Vargas realça três características do jovem que orientou ainda na formação: "Irreverente, mas ao mesmo tempo muito humilde e muito ambicioso."
O treinador também fala da intuição e "inteligência prática acima da média" do internacional português, além da boa relação com bola e "facilidade em aprender".
Lugar na seleção é "questão de tempo"
São várias as características que tornaram Mateus Fernandes um dos destaques da Premier League, apesar da descida do West Ham, e que levaram o Tottenham a desembolsar praticamente 100 milhões de euros para o contratar.
Apesar disso, não houve espaço para o médio nas escolhas de Roberto Martínez para o Mundial 2026. Para Francisco Sousa, podia estar Mateus no lugar de Samu Costa.
"Poderia perfeitamente estar na convocatória da seleção nacional. Até me parece que, para o papel que Roberto Martínez concebe para Samu Costa, Mateus Fernandes seria muito mais o jogador ideal. Desde logo, na vertente ofensiva, dando muito também à equipa em termos de recuperação", argumenta.
João Pedro Vargas também acredita que Mateus Fernandes poderia estar entre os 26 de Portugal no Campeonato do Mundo. Contudo, lembra que "não é fácil entrar na seleção portuguesa, uma equipa recheada de talento e de grandes jogadores, muitos já com vasta experiência nos campeonatos do mais alto nível da Europa".
Ainda assim, Vargas confia que o novo jogador do Tottenham, "a curto e médio prazo, poderá certamente fazer parte das escolhas" do selecionador nacional.
Álvaro Pacheco também pensa assim. O técnico elogia a "época brilhante" de Mateus, todavia, rejeita intrometer-se nas escolhas de Roberto Martínez.
No futuro, no entanto, a seleção não escapa: "Vai ser uma questão de tempo até chegar à seleção. Não chegou agora, vai chegar num futuro próximo."
"Desde cedo que vi que o Mateus era um jogador que ia ter um futuro brilhante. Costumo dizer que ele vai acabar por chegar à seleção nacional. Pela qualidade que ele tem, pelo profissionalismo e pelo rendimento, e pela carreira que está a ter, não tenho dúvidas nenhumas: vai acabar por chegar à nossa seleção", afiança.
"O teto é infinito"
A seleção é apenas um dos patamares a que Mateus Fernandes é apontado por Álvaro Pacheco, João Pedro Vargas e Francisco Sousa.
Pacheco não gosta de colocar teto aos jogadores, mas salienta a capacidade de superação do médio, "os passos que foi dando e os desafios que foi tendo", aos quais "tem sido capaz de se impor". Pela capacidade que tem demonstrado para se adaptar, o jovem português "ainda tem uma margem muito grande para continuar a crescer".
Uma análise validada por Vargas, que confia que Mateus "terá capacidade de se manter no alto nível, numa Premier League, durante alguns anos".
"É um jogador que trabalha muito, que é muito sério no dia a dia, no seu trabalho. Ao nível das qualidades físicas, também tem ainda algum potencial. E tem todas as qualidades para se manter ao mais alto nível. E depois, aliado a isso, julgo também que esta experiência com este treinador [De Zerbi] e no novo clube vai fazer o Mateus crescer mais, melhorar os aspetos que ainda tem para melhorar. E julgo que se vai manter ao mais alto nível durante bastante tempo", antecipa.
Pacheco ressalva que o patamar exato a que Mateus Fernandes pode chegar dependerá muito do seu crescimento e de como se continuará a impor.
"Agora aquilo que eu não tenho dúvidas nenhumas e acredito muito, por aquilo que eu conheço, que ele vai continuar a ter muito sucesso", augura o treinador do médio no Estoril, que vai ainda mais longe na sua crença: "O teto é infinito."
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