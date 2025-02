Para um estádio pioneiro, um triunfo de gigante. Está inaugurada a nova casa da equipa feminina do Braga

Para um projeto pioneiro, um jogo de Liga dos Campeões. A equipa feminina do Sporting de Braga estreou a sua nova casa, esta terça-feira, com uma vitória sobre o Paris Saint-Germain, uma das melhores equipas da Europa, por 2-1. Uma bonita festa com os adeptos, que responderam à chamada e encheram as bancadas para a inauguração do Estádio Amélia Morais.

O nome foi escolhido pelos sócios, em homenagem a "Melinha", uma adepta que se celebrizou pela simpatia e por acompanhar a equipa do Braga a todo o lado. Morreu em 2022, aos 86 anos, e deixou saudades.

"Era muito simpática. Dava-me sempre um rebuçado", recorda António Lopes, um adepto que aproveita uma cadeira vazia na tribuna de imprensa, ao lado da Renascença, para assistir ao jogo em posição mais vantajosa.

É sócio há 70 anos, conta, e espera que este estádio motive a equipa do Braga a terminar bem a temporada: "É mais aconchegante."

Fez-se democracia: o nome foi escolhido por votação, em assembleia geral, e "Amélia Morais" venceu com 32% das preferências. A inauguração, esta terça-feira, começou com um discurso do presidente do Braga, António Salvador, que não escondeu a satisfação por fazer o que ninguém fizera, até agora, em Portugal - dar um estádio exclusivo à sua equipa feminina.

"É com grande alegria que vejo o SC Braga concretizar um projeto pioneiro. Não por vaidade ou prepotência, mas por missão e convicção. Eis o SC Braga: um clube que olha para todos, um clube que cuida do futuro. E cuidar do futuro não pode ignorar a crescente participação que as raparigas e a mulheres vão assumir no futebol e no desporto. É por isso que considero este Estádio Amélia Morais como a cereja no topo do bolo da nossa Cidade Desportiva", declarou.

No mesmo discurso, o presidente arsenalista salientou a importância de enviar "para as atletas do presente e para as atletas do futuro" a mensagem de que o Braga acredita no futuro da sua equipa feminina: "Este clube aposta e investe mais do que qualquer outro na promoção e no crescimento do desporto no feminino."

Embora a equipa B masculina do Braga também possa, de vez em quando, utilizar o recinto para jogos, as restantes infraestruturas do estádio serão para uso exclusivo da equipa masculina: ginásio, fisioterapia, departamento médico, banho quente e frio, sala de refeições, sala de estar, sala de imprensa, etc.

Também presente na cerimónia, e numa das suas últimas aparições públicas como presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes enalteceu o caráter pioneiro da nova sede do Braga.

"Existe um aforismo que nos diz que nunca se deve andar pelo caminho traçado, pois só conduz aos sítios onde os outros já foram. O SC Braga - esta obra comprova-o - escolheu semear de novo e, assim, garantir um futuro sem limites. Parabéns a todos os envolvidos nesta magnífica estrutura", realçou.

Como presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença não tem ligação ao futebol feminino, uma vez que só tem sob sua alçada o futebol profissional. Contudo, é também candidato à presidência da FPF, que controla a vertente, e aponta como destino inevitável a profissionalização.

"O crescimento exponencial do futebol feminino é, felizmente, hoje, uma realidade, tanto a nível nacional, como a nível mundial. E o caminho da profissionalização é, como tenho dito, absolutamente inevitável. (...) O futebol que nos une todos os dias tem de ser agregador, tem de ser inclusivo e só faz sentido com o futebol feminino a bordo", sublinha.