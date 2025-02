António Miguel Cardoso: "O Vitória já não vive todos os dias tão apertado"

Foi uma decisão da UEFA não permitir o investimento?

A UEFA disse que, dadas as contas negativas do Vitória, que qualquer financiamento da VSports poderia ser interpretado como uma capacidade de gerir a parte desportiva através da dívida. Estando nós e o Aston Villa a competir nas provas europeias, achavam que não fazia sentido até conseguirmos inverter. Nesse momento, poderá ser possível, mas sempre como investidor minoritário e não o Vitória como um clube satélite do Aston Villa.

Uma crítica que lhe é apontada são as sucessivas trocas de treinadores. Em reflexão, é um ponto a mudar?

Temos de ser conscientes com as decisões que tomamos. Ficaria preocupado se as trocas tivessem levado a maus resultados. Não foi o caso, estivemos sempre em crescimento na parte desportiva. Algo importante e quebrando um pouco o mito é que só chegámos a base de despedimento a dois treinadores. Temos visto muitos clubes à nossa volta constantemente em grandes mudanças, atiraram um pouco para cima de mim, mas não tem problema nenhum.

A verdade é que só despedimos dois treinadores. O Vitória tem uma estrutura forte e não tinha quando chegámos. Não abdicamos de certos pilares na relação com o treinador, é uma conversa feita atempadamente, se os pilares se quebrarem e a relação quebrar com a estrutura – seja staff, jogadores, toda a envolvência – tem de se mudar. Sentindo que as coisas não estão bem, como as relações não estarem boas e existir um ambiente, por exemplo, tóxico, não contem comigo para ficar a olhar por orgulho e não fazer nada. Queremos sempre crescer e ganhar. Tomam-se decisões quando têm de ser tomadas.

Foi nessa lógica a saída de Daniel Sousa? Pode dar mais alguns detalhes da saída?

Já disse. Há pilares na relação, com a equipa e staff, existe um período de instalações. As coisas não correram bem, o caminho não seria positivo. Achámos que era o que fazia mais sentido.

Luís Cirilo tem defendido um treinador de estilo Alex Ferguson, que fique muitos anos. Isto é realista num futebol moderno? Já perdeu treinadores por insucesso e outros por sucesso…

Na teoria, é o ideal. Agora, todos sabemos que não podemos viver na teoria e temos de nos adaptar. A gestão nunca pode ser estanque, temos de nos ir adaptando. Seria uma situação ideal, mas as coisas não são assim e não podemos ficar agarrados ao que prometemos. Temos de ter uma visão de poucas promessas, mas ser claro no que dizemos. Se está mal, mudamos, tem de ser.

Sempre assumiu a salvação financeira como uma prioridade do seu mandato. Qual é a situação do clube neste momento?

Era dramática e tinha poucos recursos. Tínhamos orçamentos na casa dos 28 milhões de euros e não tínhamos receitas porque estava tudo antecipado. Tínhamos receitas de dois ou três milhões. Com o passivo que tínhamos, esse défice no orçamento, sem receitas e ainda ter de pagar ao acionista Mário Ferreira, as coisas não estavam fáceis. A decisão foi clara e estratégica de nos irmos financiando, aos poucos, não cortar em tudo porque se fosse para cortar, cortar, cortar, o clube iria contrair, os resultados iam ser maus e nunca teríamos capacidade de ir atrás do passivo.

Tivemos uma política de contratação interessante e assertiva, fomos gerindo sem os direitos televisivos, porque foi um mandato inteiro assim. O clube estava em queda, para inverter não é de um dia para o outro. Estamos a virar lentamente, conquistámos um capital de confiança que é forte, é importante e somos reconhecidos por isso. As coisas começam a caminhar num sentido positivo.

Luís Cirilo diz que o passivo aumentou. Tem números que rebatam esta afirmação?

Quando estamos a pique, sem receitas, e com os custos que temos todos os meses, só por um passo de magia é que conseguimos inverter. Quem é empresário e gere empresas sabe que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Tivemos resultados desportivos muito bons, fizemos uma série de vendas em janeiro que já estavam antecipadas. Dissemos que iríamos apostar na Conference, assim foi. O passivo vai começar a reduzir, mas é impossível as coisas serem feitas de um dia para o outro.