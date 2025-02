Luís Cirilo: "Não tenho memória de um clube que em três anos tenha tido nove treinadores"

O que o levou a candidatar-se este ano às eleições?

Desde logo, as eleições serem este ano. O que me levou a candidatar com estas pessoas que estão comigo foram duas questões: temos uma visão convergente do que o Vitória pode e deve ser; e uma visão crítica e negativa destes três anos de gestão de António Miguel Cardoso e dos seus órgãos sociais, ainda que uma boa parte desses órgãos já tenha saído.

Como acreditamos que a gestão financeira está a levar o Vitória por um caminho ruinoso, como entendemos que a gestão desportiva não percebeu o contexto e o atual momento do Vitória, como entendemos que em termos patrimoniais o clube está parado, e em termos associativos há muito para fazer e pouco está a ser feito, aparecemos, candidatámo-nos com as nossas ideias, o nosso projeto, e sujeitámo-nos ao veredito dos associados o Vitória.

Tem sido muito crítico, nos últimos três anos, da gestão do António Miguel Cardoso. Pode detalhar as suas críticas?

Eu tenho sido crítico à medida daquilo que entendo que devo criticar. Comecemos, se quiser, pela gestão financeira. O António Miguel Cardoso, quando conquistou a presidência da direção do Vitória, porque ele conquistou-a em eleições, como é normal e timbre no Vitória, e conquistou-as depois de fazer campanha eleitoral intensamente, coisa que desta vez não fez, porque fugiu dos sócios.

A verdade é que a situação financeira de Vitória degradou-se tremendamente. Ele herdou um passivo de 46 milhões de euros, pelas últimas contas que nos foram disponibilizadas a meio da passada semana, o passivo só da SAD já vai em 71 milhões de euros, o que, com o passivo do clube consolidado, dará um valor próximo dos 80 milhões de euros. É um valor aterrador, atendendo à dimensão do Vitória, que é um clube que, ao contrário de outros, não goza de perdões fiscais, nem perdões bancários, nem de outras benesses.

Hmm.

O valor dos empréstimos obtidos já vai nos 40 e tal milhões. Só no ano passado, no último exercício, pagámos quatro milhões de euros de juros, este ano vamos pagar mais. Logo se verá o que as contas a 30 de junho nos dirão. Entendemos que o Vitória está a caminhar para uma situação extremamente difícil que poderá levá-lo a perder a maioria do capital da SAD, porque é evidente que, se os credores não forem ressarcidos das dívidas, irão exercer sobre o património do clube, nomeadamente sobre as ações que o clube tem na SAD.

Para mim, é completamente inaceitável e inegociável o Vitória deixar de ter a maioria da sua SAD, porque todos os outros clubes portugueses que perderam ou que não tiveram a maioria do capital da SAD têm enfrentado problemas tremendos. Basta ver o que acontece hoje com o histórico Boavista. São também sinais de alerta que nos fizeram avançar neste momento.

António Miguel Cardoso fez da recuperação financeira do clube uma grande bandeira do seu mandato. Na entrevista à Renascença explicou que não há milagres. Era possível ter feito muito mais?

Claro que sim. Ele, de facto, vendeu muitos jogadores. Vendeu-os foi quase todos mal. E, mesmo vendendo mal, o Vitória faturou nestes três anos, em teoria, mais de 80 milhões de euros na compra dos jogadores. Se ele vendeu os jogadores, se reduziu aos orçamentos, como é que se explica um aumento tão substancial do passivo? Só através de má gestão. Não há outra forma de olhar para isto.

Não é que isto que tenha contribuído substancialmente para o aumento do passivo, mas como é que um clube com as dificuldades financeiras que o Vitória tem se dá ao luxo - e o luxo não é entre aspas - de fazer estágios de pré-temporada na Quinta do Lago, no Algarve, que é um dos resorts mais caros do país? É completamente incompreensível.

...

Como é que um clube que está com dificuldade vai fazer estágios ao Porto para jogar em Famalicão? É duplicar a distância, duplicar os gastos. É gastar dinheiro mal gasto. O que gostava que António Miguel Cardoso tivesse explicado é como é que um clube com dificuldades financeiras vê pela primeira vez, desde 2014 - altura em que a SAD foi constituída -, o seu Conselho de Administração da SAD receber substanciais aumentos salariais?

Numa empresa em dificuldade, o último a ser aumentado é o administrador, ou são os administradores. O aumento, nomeadamente do salário do presidente do Conselho de Administração, foi de quase 50%. Eu não sou contra aumentos salariais, mas que sejam enquadrados na realidade do clube e na realidade do país. Se me dissessem que foi aumentado em função da inflação, eu aceitaria. Passar para quase o dobro do salário, de facto, ajuda a explicar porque é que, com tantas vendas, com tanta redução de orçamentos, o passivo continuou a aumentar.