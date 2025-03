Pedro Amaral: "Gosto quando o mister fala escocês, entra naquele mood mais agressivo que precisamos"

Mas é um tema que acho que não se fala o suficiente, que é a violência que deve ser para o treinador sentir essa conversa de fora, de que vai sair ou ser despedido. Imagino que só pessoas do Governo é que sentem este tipo de coisas. Mas não se fala o suficiente, não sei se tem alguma opinião sobre isso, se acha violento ou não. Já tem 27 anos, já viu muita coisa, imagino que noutros grupos isso tenha acontecido muitas vezes.

Sim, eu hoje em dia vejo as coisas de forma diferente. Nós não escolhemos jogar mal, nós não escolhemos entrar para dentro do campo e falhar um passe. Obviamente, nós queremos acertar todos os passes, fazer o máximo de golos possível, mas também temos 11 jogadores do outro lado que querem fazer o mesmo. As críticas fazem parte do futebol, que tem a visibilidade que tem e toda a gente pode falar sobre o tema. Acho que nesta fase da minha vida também já relativizo muito mais isso, porque tenho consciência, neste caso individualmente, do que é que faço no clube, fora do clube, para no fim de semana, que é entre aspas o dia do exame, estar pronto para a prova.

O clique da época foi a mudança para três centrais?

Sim, está à vista. Foi um momento em que todo o grupo se sentiu confortável com a mudança, mas, lá está, agarrámos da mesma forma como agarrámos no início da época o processo que foi proposto. Portanto, eu acho que essa tática pode favorecer talvez individualmente mais cada atleta, mas o acreditar e o confiar no processo acho que é igual.

Hoje de manhã estive a rever uns jogos, pelo menos as primeiras partes, com Nacional, Arouca e Rio Ave. Jogou em três posições…

[risos]

Lateral-esquerdo com o Arouca, fez duas assistências até, para a Taça. Com o Nacional jogou a central e agora com o Rio Ave a ala. Onde é que se sente mais confortável?

Essa é uma pergunta que muita gente, por acaso, faz. Eu acho que é bom poder desempenhar várias funções na equipa e fico feliz por me darem essa oportunidade de também poder jogar em várias posições. É bom sinal. E foi uma ideia que surgiu já há alguns anos, na altura da minha passagem pelo Rio Ave…

Freire?

Com o mister Luís Freire. Até é curioso, ele sentou-se comigo e disse que eu ia começar a ser o terceiro central e eu disse que ele era maluco. Porque a minha vida toda sempre joguei colado à linha, junto da área e então não fazia muito sentido para mim. E a verdade é que foi uma mais-valia e hoje estou grato por isso, porque consigo desempenhar esse tipo de funções, seja terceiro central, seja a ala, seja lateral, e eu acho que isso favorece qualquer um.

Perguntava porque até podia ser um bocado egoísta para a sua carreira. Hoje em dia, os centrais pela esquerda canhotos parecem o ouro do futebol, não é? Podia pensar nisso, em especializar-se.

Estou preparado para jogar em qualquer uma das posições. Lá está, como eu disse, nós somos profissionais e se nos apresentam essa ideia de que podemos ser úteis nessa posição e ter mais do que uma, porque não? Eu penso dessa forma. Estou preparado para ajudar a equipa.

É um sossego correr para trás numa defesa a cinco, não é?

[risos] Não, não é, por acaso não é, porque o mister pede bastante intensidade, pede entreajuda também, para não deixar o meu central do meu lado desprotegido e até porque, quando eu jogo a terceiro central e quem quer que esteja a ala, eu também vou puxar pelo meu colega para me ajudar. Portanto, é não fazer ao outro o que não gostava que me fizessem a mim.

E joga por dentro muitas vezes, até para o João Carvalho receber com espaço na esquerda. Jogar de costas e, enfim, já sabemos que é um papel que tem também a ver com humildade e generosidade, que passa por fixar a defesa às vezes, mas sente-se bem a jogar por dentro?

Sinto-me confortável. Quando jogávamos com os quatro atrás, o mister também muitas vezes me pedia isso, inclusive nesse jogo que ainda há pouco falávamos do Arouca. A minha segunda assistência é um momento em que eu estou por dentro, uma transição que eu estou por dentro. Não sei, são dinâmicas, o grupo está entrosado, sinto-me confortável também a jogar por dentro. Portanto, é desfrutar.