"Quem me dera ter nascido 20 anos mais tarde". Anabela Cazuza e a história de uma carreira "feliz" mas que ficou a meio

"O futebol foi, e é, uma grande paixão. Costumo dizer muitas vezes 'quem me dera ter nascido 20 ou 30 anos mais tarde, para poder desfrutar do futebol como ele é hoje'." Anabela Guerra "Cazuza" foi feliz no futebol, nos pelados e longe das câmaras, num tempo da história em que cada jogadora era "mais uma", mas fazia história a cada jogo. Contudo, não é imune a uma ou outra dor, sintomas de uma época do futebol feminino de que os arquivos pouco ou nada guardaram.

Corria o ano de 1993 quando Carlos Queiroz, então selecionador masculino, deu a ideia de reavivar a seleção feminina, que estava em "pausa" há cerca de dez anos. António Simões ficou encarregado de escolher as primeiras 23 jogadoras da segunda vida da equipa nacional. Anabela, então no Sporting, foi uma delas.

"Para nós, foi maravilhoso. Tudo era", recorda, em entrevista à Renascença.

"Muitas de nós, eu inclusive, estávamos a pisar relvados pela primeira vez, porque jogávamos em pelados. Se havia amor à camisola, era naqueles tempos. Não quer dizer que hoje não haja, mas jogava-se muito por amor ao desporto, com condições de treino que hoje seriam inaceitáveis. Mas foi tudo com muita felicidade, com muito deslumbramento, foi fantástico tudo aquilo que se fez com as dificuldades todas que houve. E ver onde se está a chegar hoje é um motivo de orgulho", vinca.



Guerra é apelido, "Cazuza" é alcunha. Foi-lhe atribuído quando começou a jogar no Odivelas. A RTP passava, na altura, uma novela brasileira chamada "Vereda Tropical" e, em redor de Anabela, cismaram que havia uma personagem, de nome "Cazuza", que era parecida com ela. O epíteto ficou.

Cazuza chegou ao Sporting pouco tempo depois, em 1991/92, e rapidamente ganhou um lugar no centro da defesa. São memórias que guarda: "Foi uma honra enorme ter jogado no Sporting. Sou benfiquista, nunca o escondi, mas tive um prazer enorme em ter jogado no Sporting. Aqueles anos em que fui capitã de equipa... Só tive pena de não ter sido campeã no Sporting, na altura."