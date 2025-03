"Tínhamos reuniões por vídeochamada para matar saudades". Foi há cinco anos que a Covid-19 fez o futebol parar

"Na vida de um desportista, o facto de sair de casa e fazer exercício físico é uma coisa normal. Pessoalmente, e acho que no geral, os primeiros tempos foram complicados, ter de mudar o treino de campo para um treino diferente em casa. Foi complicado", assume o avançado.

Rúben tinha apenas 20 anos. Mais tarde, contrairia duas vezes o novo coronavírus, com poucos sintomas em ambas as ocasiões.

"Foi aquele choque normal. A liga já tinha voltado e eu tive de ficar uma semana ou dez dias em casa. Foram dias difíceis, claro que ninguém gosta de estar parado. Mas em termos de sintomas e assim, senti-me bem, por isso foi só a situação de estar em isolamento", conta o ponta de lança, que agora representa a Sanjoanense.

"Mais que presidente, era um amigo"

O presidente do Sindicato dos Jogadores (SJ) recorda que, com o agravar da situação no país, "começaram a haver vozes que ficaram cada vez mais com mais dúvidas, com mais medos, com mais fantasmas".

"Criou-se um clima de insegurança, de medo, de contágio. Acho que foi esse o risco maior, foi o medo de contágio", sustenta Joaquim Evangelista, em declarações a Bola Branca.

Na altura, o SJ criou três medidas para ajudar a combater as consequências negativas do confinamento.

O Fundo de Garantia Salarial, para ajudar a compensar o não pagamento do salário no tempo oportuno. Um protocolo com a Ordem dos Psicólogos, para garantir a oferta de mais de 400 profissionais em todo o país, com as primeiras quatro consultas pagas, um serviço a que "ainda hoje os jogadores continuam a recorrer".

"O futebol feminino também viveu este drama. Também acompanhei. Muitas jogadoras também recorreram ao apoio psicológico logo a seguir à Covid", destaca Evangelista.