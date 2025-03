Do líder ao sétimo da II Liga vão seis pontos, mas "é provável" que três deles "comecem a descolar"

Quarenta e cinco é o número de pontos que o líder Tondela soma, após a 25.ª jornada II Liga. Se, de dedo no papel ou no ecrã, descermos a tabela até ao sétimo classificado, o Torreense, verificamos que a diferença é de apenas seis pontos. Um equilíbrio que dificilmente se manterá até ao fim, realça Francisco Guimarães.

"O equilíbrio como está é difícil manter-se, porque há equipas que estão com uma envergadura do ponto de vista estrutural e financeiro, que construíram os seus projetos para a subida, que é provável que mais cedo ou mais tarde comecem a descolar. Falo especificamente do Tondela, do Penafiel, do Alverca e do Chaves, mas o Chaves um bocadinho atrás", explica o comentador da Renascença.

A dois pontos do Tondela está o Penafiel, na segunda posição, ainda na zona de subida direta. O Alverca, terceiro classificado, no lugar de play-off, tem menos três pontos que o líder da II Liga. Depois, vêm Chaves e Vizela, ambos a quatro pontos do topo. O Benfica B é sexto, com 40 pontos, e o Torreense sétimo, com 39.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui