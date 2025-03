Jorge Fernandes reserva lugar para o Vitória nos "quartos". "Apoio dos adeptos vai dar medo ao Bétis"

Com o objetivo de conseguir um lugar nos "quartos", os "conquistadores" de Luís Freire recebem esta quinta-feira o Bétis, na segunda mão. Partida agendada para as 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques, com relato em direto e acompanhamento na app e no site da Renascença , em rr.pt .

Com as saídas no mercado de inverno e a mudança de treinador, Jorge Fernandes admite as diferenças, mas garante que a equipa não se deixa abalar e que tem dado "sempre uma resposta muito positiva”.

Jorge Fernandes foi jogador do Vitória durante quatro épocas e meia. Em janeiro, a vida profissional levou-o até à Arábia Saudita, onde “sempre foi um objetivo chegar” e joga, agora, no Al-Fateh. Ainda assim, a ligação ao Vitória não se perde. Com a segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência à porta, o defesa conta, em declarações a Bola Branca , que a esperança foi crescendo a cada jogo.

Mesmo longe, Jorge Fernandes não deixa de acompanhar o Vitória de Guimarães e, apesar do desafio que o Bétis apresenta, o central mostra-se confiante no futuro do antigo clube na Liga Conferência.

O Vitória nas pré-eliminatórias e na fase de liga conseguiu dez vitórias e dois empates. Jorge Fernandes fazia parte da equipa, qual era a visão para a competição?

Sem dúvida que o percurso da temporada tem sido de excelência e toda a gente que está envolvida no clube está de parabéns por isso. Claro que numa fase inicial do percurso, por exemplo, no primeiro jogo que fomos a Malta, jogar contra o Floriana, o objetivo era entrar na fase de grupos. Era também o jogo a jogo, mostrar a nossa qualidade, ganhar. E acabou por ser basicamente essa a mentalidade do grupo perante a competição.

Foram sempre objetivos a curto prazo, jogo a jogo. Na primeira fase entrar na fase de grupos, na fase de grupos lutar para ficar nos primeiros lugares e agora, como é óbvio, lutar pelas eliminatórias e tentar chegar o mais longe possível.

Os resultados foram aumentando a expectativa?

Sim, claro. O Vitória é um clube que tem essa particularidade e, não só pelas vitórias, mas também pelo futebol que a equipa apresentou. Principalmente na Liga Conferência perante os diferentes adversários, seja a Fiorentina ou até o Bétis, acho que sempre foi um futebol muito bom.

Quando eu ainda estava lá, muitas vezes não conseguíamos dar a continuidade no campeonato e acabávamos por ter alguns desabamentos. Mas que eu acredito que agora consigam e que vão ter certamente uma alegria.

Algum jogo que tenha marcado mais a equipa na fase de liga?

Tivemos diferentes jogos e jogos complicados. Se eu tivesse que apontar um diferente eu diria que, na altura, na fase de grupos... Existiram dois jogos: a viagem a Astana, porque acaba por ser uma viagem muito longa e que trouxe uma envolvência totalmente diferente daquilo que nós estávamos habituados para o jogo e o país em si.

Depois, o jogo em casa com a Fiorentina por ser o clube com mais nome e mais potencialidades europeias que nos apontámos nesta fase de grupos. Acredito que estes dois jogos tiveram estas características que os fizeram ser diferentes.

Agora na primeira mão dos oitavos de final o Vitória consegue um empate com o Bétis. Esperava este resultado e tanta competitividade como se viu?

Como é óbvio, claro que esperava. Eu conheço os meus colegas e, apesar de ter pouco tempo de trabalho com o mister Luís Freire, também sentimos a capacidade dele. E para além de toda a estrutura do clube, quem está lá dentro sabe a qualidade e a competitividade que a equipa tem. Muita gente cá fora pode não ter essa noção, mas o Vitória tem jogadores de um patamar muito alto. Uma das características que o clube tem é a união e o espírito de equipa.

Eu, como pessoa que estive lá, sei as pessoas que estão dentro do clube e conheço a equipa. Tenho a certeza absoluta que iam fazer um jogo competitivo e que iam jogar para ganhar. E foi isso que aconteceu. A mim não me surpreendeu, dentro da equipa existe muita qualidade, existe muita competência e quando assim é, fica sempre tudo mais fácil. Depois cada jogo é um jogo e podem acontecer várias coisas. Mas jogando os jogos de igual para igual, acredito sempre que o Vitória tem capacidade. E certamente vai fazer um jogo igual e vai passar a eliminatória. Acho que a mentalidade continua igual e é jogo a jogo, passo a passo, sem grandes ilusões.

O que pode ser decisivo no jogo?

Sem dúvida que para a equipa vai ser totalmente diferente jogar com o estádio cheio de vitorianos, apesar da excelente iniciativa por parte dos adeptos e de toda a gente que compareceu a Sevilha. Mas é sempre totalmente diferente jogar em nossa casa. O apoio deles vai motivar a equipa e vai dar algum medo ao Bétis com certeza.