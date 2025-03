Jorge Fernandes reserva lugar para o Vitória nos "quartos". "Apoio dos adeptos vai dar medo ao Bétis"

O Vitória nas pré-eliminatórias e na fase de liga conseguiu dez vitórias e dois empates. Jorge Fernandes fazia parte da equipa, qual era a visão para a competição?

Sem dúvida que o percurso da temporada tem sido de excelência e toda a gente que está envolvida no clube está de parabéns por isso. Agora, claro que numa fase inicial do percurso, por exemplo, no primeiro jogo que fomos a Malta, jogar contra o Floriana, o objetivo era, claro, entrar na fase de grupos, era muito também o jogo a jogo, mostrar a nossa qualidade, ganhar e acabou por ser basicamente essa a mentalidade do grupo perante a competição.

Quando eu ainda estava lá, muitas vezes não conseguíamos dar a continuidade no campeonato e acabávamos por ter alguns desabamentos no campeonato, mas que eu acredito que agora consigam e que vão ter certamente uma alegria.

Depois, se calhar, o jogo em casa com a Fiorentina por ser o clube com mais nome e mais potencialidades europeias que nos apontámos nesta fase de grupos. Acredito que estes dois jogos tiveram estas características que os fizeram ser diferentes.

Agora na primeira mão dos oitavos de final o Vitória consegue um empate com o Bétis. Esperava este resultado e tanta competitividade como se viu? Como é óbvio, claro que esperava porque eu conheço os meus colegas e apesar de ter pouco tempo de trabalho com o mister Luís Freire também sentimos a capacidade dele. E para além de toda a estrutura do clube, quem está lá dentro sabe a qualidade e a competitividade que a equipa tem. Muita gente cá fora pode não ter essa noção ou essa ideia, mas o Vitória tem jogadores de um patamar muito alto, uma união de equipa que já acho que é falada e é uma das características que o clube tem: a união e o espírito de equipa que têm e eu já não me englobo, não é?

Depois, claro, o jogo é um jogo e podem acontecer várias coisas. Mas jogando os jogos de igual para igual, acredito sempre que o Vitória tem capacidade. E certamente vai fazer um jogo igual e vai passar a eliminatória e depois pensar no próximo e no próximo. Acho que a mentalidade continua igual e é jogo a jogo, passo a passo, sem grandes ilusões, que os pés estejam sempre na terra e tem sido assim.

Eu, como uma pessoa que estive lá, sei as pessoas que estão dentro do clube e conheço a equipa, tenho a certeza absoluta que iam fazer um jogo competitivo e que iam jogar para ganhar. E foi isso que aconteceu, lá está. A mim não me surpreendeu, pode ter surpreendido outras pessoas, mas é aquilo que eu digo porque dentro da equipa existe muita qualidade, existe muita competência e quando assim é, fica sempre tudo mais fácil.

O que pode ser decisivo no jogo? Sem dúvida que para a equipa vai ser totalmente diferente jogar com o estádio cheio de vitorianos do que cheio de adeptos do Bétis, apesar de ter sido uma excelente iniciativa por parte dos adeptos e de toda a gente que compareceu a Sevilha, mas é sempre totalmente diferente jogar em nossa casa. O apoio deles vai motivar a equipa e vai dar algum medo ao Bétis com certeza.

O que acredito que vai ser mais diferenciador do primeiro jogo para este vai ser mesmo isso porque lá está, as equipas conhecem-se, as equipas trabalham observação para saber quais são as características uma da outra. Mas já foi visto no primeiro jogo que, a nível de qualidade, nós temos jogadores tão bons como eles ou até melhores em algumas posições. Por isso a equipa só tem que mostrar outra vez a qualidade que tem. O fator desequilibrador podem ser os adeptos e as bancadas virarem o jogo para o nosso lado para ganharem o jogo e conquistarem a passagem.

É realista sonhar com umas “meias”?

Claramente pode ser realista. E eu, também como adepto do Vitória, tenho o direito a sonhar alto e a criar esta expectativa. Agora, como é óbvio, podemos sonhar e ter expectativa, mas ao mesmo tempo vamos ver jogo a jogo. Sabemos a qualidade que a equipa tem mostrado nesta competição e acho que mais importante do que sonhar, neste momento, é lá estar, é focar no jogo que é o mais importante, porque é o jogo que dita uma passagem ou uma eliminação. Depois tudo é possível porque existe competência, existe qualidade e quando assim é fica mais perto das coisas acontecer. Se vai acontecer ou não já não sabemos.