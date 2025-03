"Faz-me sentir nostalgia". Tomás Tavares recorda os tempos de Benfica, dois meses após o regresso a Portugal

O ala rescindiu com os russos e assinou contrato até ao final da temporada com o clube da Vila das Aves. O objetivo é manter o clube na I Liga e, depois, decidir o seu futuro.

Sem espaço com Jorge Jesus na época seguinte, deixou o clube, primeiro por empréstimo no Alavés, Farense e Basileia e, mais tarde, em definitivo para o Spartak de Moscovo. Pelo meio, sofreu duas lesões graves e regressou aos relvados este ano, cedido ao LASK Linz da Áustria, onde pouco jogou.

Tavares estreou-se na I Liga em 2019/20, lançado na equipa principal do Benfica por Bruno Lage. O regresso do técnico às águias e a luta encarnada pelo título causa nostalgia no lateral formado no Seixal, segundo assume o próprio em entrevista à Renascença .

O futuro está em aberto para Tomás Tavares. O lateral-direito rescindiu com o Spartak de Moscovo e voltou a Portugal para reforçar o objetivo de manutenção do Aves na I Liga. Tudo depois de uma segunda grave lesão na ainda curta carreira do defesa de 24 anos.

O que o fez voltar a Portugal nesta fase da carreira?

Foi a oportunidade de voltar à melhor forma, ter minutos e jogar. A confiança que me foi passada pela parte do clube fez-me acreditar que seria um bom projeto e uma boa altura para voltar a Portugal. Estou contente com a decisão.

Foram três anos e meio no estrangeiro: um no Basileia, dois no Spartak de Moscovo e meia época na Áustria, no LASK Linz. O plano era ficar fora ou o regresso esteve sempre em equação?

Não sei, muitas coisas aconteceram. Como as lesões. E na Áustria não foi o que estava à espera. Aceito sempre a ideia de voltar a Portugal, é a minha casa, o meu país e é sempre bom voltar para Portugal.

Como tem sido a adaptação no Aves? O treinador trocou pouco depois da chegada [Daniel Ramos por Rui Ferreira], deixando logo em pé de igualdade com todos os outros...

Sim, mas não me agarro muito a isso. Não tinha jogado muito na primeira metade da época, tinha de voltar à forma física, mas com a mudança de treinador, óbvio que as ideias mudam. Tento trabalhar sempre no máximo para que, em qualquer lado, nunca facilite e tente ajudar a equipa da melhor forma possível com as minhas características.

O objetivo é a manutenção. Seguem confiantes?

Sim, muito confiantes no nosso grupo, na nossa ética de trabalho e nas nossas ideias. Temos todas as condições para, no final da época, chegar ao nosso objetivo. De jogo para jogo, sentimo-nos mais preparados e confiantes entre todos para chegar ao objetivo final.

Chega em definitivo após rescindir com o Spartak. Porquê a rescisão?

Tive de pensar em voltar a jogar. Era o mais importante para mim. O que quer que acontecesse, [o objetivo era] ter a oportunidade de jogar. Foquei-me nisso para tomar uma decisão na altura e foi o que aconteceu.