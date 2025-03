Rui Abreu, de líder da claque a presidente do Paços de Ferreira

"Arrumar a casa" é a prioridade de um clube que vive momentos difíceis na luta pela manutenção na II Liga. Rui Abreu anunciou aos sócios o objetivo de uma criação de SAD com um grupo brasileiro para que, "sem vender sonhos", seja possível pensar "daqui a uma, duas, três épocas que temos todas as condições para tentar devolver o Paços à I Liga".

Nos últimos meses, aceitou o convite para ser diretor de marketing do Rio Ave, cargo que abandonou quando foi sensibilizado por vários sócios a candidatar-se à presidência. Entregou a lista no último dia e acabaria por ser candidato único, após a lista do seu adversário ter sido recusada .

Rui Abreu não se consegue lembrar do dia em que surgiu a ideia, mas já sabia desde pequeno que um dia iria ser candidato à presidência do Paços de Ferreira. Só não sabia que iria ser tão cedo.

Talvez, talvez. Todos no Rio Ave sabiam a minha ligação emocional ao Paços. Obviamente que não me passava pela cabeça abandonar o projeto ao fim de seis ou sete meses para tentar ser presidente de outro clube, mas potenciou-se assim [risos] e acabei por ser eleito.

Quando era mesmo muito novo. Obviamente que neste processo, ela surgiu tarde para o desejável em termos de campanha eleitoral e formação de lista, mas foi tudo muito rápido. Estava muito bem no Rio Ave, era muito bem tratado, com um excelente projeto, mas fui sensível aos contactos que comecei a receber de muitos quadrantes de associados do Paços e cometi esta loucura de antecipar o que tinha pensado para daqui a 15 ou 20 anos. Realizou-se mais cedo.

Preparado para noites mal dormidas, então?

Sim, espero que sejam mais as alegrias do que as tristezas, mais as soluções do que os problemas, mas o momento é delicado, o cenário é altamente desfavorável, obriga-me a muitas noites mal dormidas nos primeiros tempos, mas nada com que não estivesse a contar e disposto a aceitar para exercer esta função.

Puxando a fita atrás, o Rui chegou até a ser líder da claque do Paços. É mais um dado deste percurso curioso...

O meu caminho não começa como líder de claque. Começa como um puto que ia à bola com o avô e que começou a nutrir um sentimento muito grande pelo Paços. Eu dizia ao meu avô que um dia iria ser presidente. Fiz o meu percurso, sempre fui um sócio muito ativo, quer nas assembleias gerais, quer na bancada. Realizei o sonho de fazer parte dos órgãos sociais e trabalhar para o clube. Nos últimos sete anos fui diretor de marketing e comunicação. Achei que este dia iria chegar, mas não contava que fosse tão cedo.

Muitos poderão não acreditar nas capacidades de quem vem do marketing, mas o Rui esteve na direção de Paulo Meneses muito tempo. Daí vêm muitas aprendizagens?

Sim, tive a felicidade do Paulo me ir confidenciando muito da vida do clube, as decisões e os problemas. Discutíamos mais a minha área, mas eu ia estando por dentro das decisões ao nível do futebol profissional. Aliás, foi uma dessas decisões que me fez demitir da direção por não concordar com o que estava a ser decidido.

Essa vivência próxima com o futebol profissional, da gestão das modalidades e formação foram-me dando as "skills" que se calhar nenhuma formação ou curso me dariam. Eu nunca exerci esta função, mas atrevo-me a dizer que não devem ser muitos os presidentes que tenham exercido a mesma função noutro clube qualquer. Acredito que estou preparado.

Há um estudo extra necessário em gestão para ganhar capacidades que uma decisão tomada tão em cima não tenham permitido?

Obviamente que o grosso dos processos já vou tendo conhecimento, não diria que domino, mas estou minimamente preparado para o que vem aí. Eu gosto muito de estudar, tenho duas licenciaturas e um mestrado. Estudar fará sempre parte, vou sempre à procura de coisas novas, beber muita informação e agora não será diferente. Vou procurar, nos tempos livres, melhorar algumas competências que considero relevantes para presidir um clube e que, neste momento, não dominarei tanto.