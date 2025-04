A Liga do candidato Reinaldo Teixeira: "Fazer história para bem do futebol"

"Quase 50 anos de futebol" dão Reinaldo Teixeira a confiança de que será o próximo presidente da Liga Portugal. Natural de Salir, em Loulé, o empresário e gestor antevê os desafios que o desporto-rei português terá pela frente e como espera enfrentá-los.

Os negócios com o presidente do Benfica são também tema nesta entrevista à Renascença. O presidente da Associação de Futebol do Algarve lamenta o "levantar de suspeitas" e assegura "imparcialidade".

Questionado sobre o que o difere do adversário na corrida à liderança da Liga, Reinaldo Teixeira atira com a experiência acumulada no futebol e no associativismo ligado ao desporto ou "não estar ligado a partido A ou B".

As eleições na Liga Portugal estão marcadas para esta sexta-feira, entre as 10h e as 13h, no Auditório da Arena Liga Portugal, no Porto. Reinaldo Teixeira e José Gomes Mendes correm para a sucessão a Pedro Proença.

Comecemos pela atualidade e pelos negócios e a parceria imobiliária que teve com o Rui Costa, negócios que se materializaram em 2006. O que lhe pergunto é se, depois de assumir o cargo de coordenador dos delegados da Liga Portugal, em 2017, teve mais algum parceiro ligado a algum clube.

A minha vida nasce para a parte imobiliária, para a parte dos negócios, do mundo do turismo, da hotelaria em 1983. Em 2004 começámos um contrato em parceria com uma empresa de Rui Costa, e também outro amigo que infelizmente já faleceu, o João Cruz, e depois formálizamos esse negócio em 2006. Como compreenderá, nós temos uma atividade grande, de várias atividades, e com várias pessoas. Não lhe consigo dizer, com toda a franqueza, se ao longo desta caminhada, quer nos alugueres, quer nos condomínios, quer na medição imobiliária, se de facto, quando chega algum cliente, está associado ao clube A ou do clube B.

O que sei e o que eu prometo, no que faço, no cargo que exerço, fazê-lo com total imparcialidade, seriedade e com transparência. Valores que, no fundo, devem nos nortear na vida. E é isso que prometo nas funções que desempenhei até hoje e naquelas que desempenharei no futuro.

Agora, levantar suspeitas? Vivemos em democracia, é legítimo que cada pessoa diga o que pensa e o que quer dizer, mas depois é preciso comprovar. Passaram 21 anos. Em 2004 foi a assinatura do contrato, em 2006 a formalização da escritura e isso está aberto.

O FC Porto reagiu, o Sporting de Braga também e ate suscitou a questão de ser, em simultâneo, candidato à presidência da Liga Portugal e coordenador dos delegados. Como responde estas reações e, mais do que isso, sente-se atacado?

Atacado não. São opiniões. Fui 20 anos delegado da Liga, há 30 anos que estou na Liga. Há critérios e regras a que estamos sujeitos. A Liga aprecia e age em função disso e nós continuamos, ou não, na função. Se houvesse alguma incompatibilidade, não estaria lá. Penso que é uma não-questão, até porque o meu adversário, o professor universitário Jorge Gomes Mendes, é presidente da Assembleia Geral, está a concorrer e não apresenta admissão. Quando me despedi dos delegados disse que, independente do resultado, após as eleições cessarei as funções de coordenador. É uma questão de princípio, de ética, e assim o farei.

Quando apresentou a candidatura, no dia 17 de março, assumiu ter o apoio de mais de metade das sociedades desportivas. Depois desta polémica, a confiança manteve-se?

Entreguei o dossiê de candidatura com 17 subscrições, mas há muitos mais clubes, que não subscreveram, mas que me deixaram todo o seu apoio. Depois destas questões que se levantaram, devo dizer que a larguíssima maioria das sociedades esportivas, não só incentivam para não ligar, como estão solidárias. Não faz sentido levantar questões que têm tanto tempo de e, mesmo que fossem mais recentes, que provem que houve parcialidade nalgum dos momentos. Comecei de baixo, com 18 anos a trabalhar na vida empresarial, e antes, muito antes disso, também a trabalhar. Quanto mais difícil é o processo, mais tentam, digamos, enfraquecer-nos, mais também mais nos motivam, e mais nos fortalecem.