José Gomes Mendes: "A minha candidatura é de futuro, a do rival é um pouco do passado"

Há aqui um problema também de competitividade nas nossas ligas profissionais. Como é que tenciona acrescentar competitividade aos dois campeonatos profissionais?

É evidente que se houver um gap grande entre os clubes de topo e os outros, nós temos um campeonato menos competitivo. Temos menos competição, portanto temos um gap muito grande. Nós sabemos que uma boa parte ou quase todos os clubes não vão chegar ao nível do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, ou do Braga.

É assim em todas as ligas. Nós o que não queremos é uma liga na qual se saiba quem é que vai ganhar muitas vezes antes de um jogo, porque o desnível é tão grande. Temos que equilibrar mais isso.

Aliás, apesar de haver clubes muito grandes e muito pequenos em outras ligas, nós sabemos que isso acontece. Ganhar quatro ou cinco vezes seguidas na liga inglesa é uma raridade. Sabemos disso.

E, no entanto, sabemos que há clubes gigantes e há clubes quase de bairro, quase cidade. Nós temos que garantir que haja mais igualdade, que haja mais competitividade. Porque achamos que isso vai valorizar muito o nosso produto e no fim do dia vai gerar receitas para reforçar a tal classe média.

Campeonatos com menos clubes é uma possibilidade para si?

Essa é uma questão que é colocada com alguma frequência. Alguém me dizia há dias num jornal, a quem dei uma entrevista, que na última jornada, ou na penúltima, tivemos três ou quatro jogos com 700 pessoas.

Isso de facto é uma coisa que deixa preocupação. Mas se esses clubes não estivessem naquela liga, essas 700 pessoas iam para onde? Iam ver o futebol de outro clube? Não iam de certeza. Porque sabemos que há aqui uma afiliação social e cultural das pessoas a determinados clubes.

Há que haver um consenso muito alargado dos clubes. Os clubes é que decidem isso, não é o Presidente da Liga.

Mas o Presidente da Liga tem uma ideia sobre isso...

Não é claro para mim que a simples redução de clubes é aquilo que vai garantir o maior equilíbrio.

Porque nós temos que vender um produto audiovisual. Não acho que é fazendo menos jogos que nós vendemos melhor, francamente. E, portanto, há muito por onde trabalhar.

Quer dizer, antes dos quadros, há os formatos. E nós temos que ver como é que tornamos o campeonato mais dinâmico, mais competitivo, até à última jornada, para ser um produto mais acessível. Mas o meu ponto de partida não é a redução do número de clubes, claramente.

Já falou há pouquinho na questão do vídeo-árbitro, e no tempo de espera para as decisões de vídeo-arbitragem. Presumo que se for eleito, tentará mudar algumas coisas na arbitragem, embora esse não seja o dossiê que esteja entregue à Liga, mas sim à Federação Portuguesa de Futebol. Em todo o caso, o que é que mudaria na arbitragem, e em particular no VAR?

Diz muito bem que de facto a arbitragem não está na Liga. Eu tenho uma proposta no meu programa, que eu validei de certa forma com a Federação Portuguesa de Futebol, com o atual presidente, porque de facto é na Federação que está a arbitragem. Nós achamos que a arbitragem tem que ganhar alguma autonomia, tem que ganhar mais profissionalismo e tem que ter investimento tecnológico, nomeadamente no auxílio, como o VAR, o auxílio digital.

E eu acho que ganhando essa autonomia profissionalizante, quer a Federação, quer a Liga, tem que ser parte interessada nisso. Não é para interferir naquilo que é o exercício de arbitragem.

O ato de arbitragem é dos árbitros. Se for profissionalizado, é um ato profissional. Agora, é preciso criar as condições para garantir a tal independência, a tal isenção, a tal profissionalização e o investimento.