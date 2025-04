Com o "melhor plantel de sempre", o Valadares Gaia faz frente aos gigantes do futebol feminino

Quem assiste ao treino da equipa sénior feminina do Valadares Gaia percebe a boa disposição que inunda o relvado, contrariamente ao humor que o dia, por estar nublado, emana. Desde a chegada, os cumprimentos à equipa técnica, até à entrada no campo, a motivação é evidente em quem está a viver uma época de destaque e tem como objetivo ser cada vez melhor. Para atingir objetivos, é necessário reconhecer os erros e os pontos a melhorar. O dia começa com uma sessão de visionamento de vídeo do jogo do fim de semana. A equipa já tem presença garantida na meia-final da Taça de Portugal e vai defrontar o Benfica já este sábado, em jogo da primeira mão. O Valadares está ainda nas meias-finais da Taça AF Porto e ocupa o quarto lugar da Liga BPI, que poderá ser a melhor participação na última década. A sessão de vídeo termina e as jogadoras começam a reunir-se no relvado. A minutos de iniciar o treino da equipa, o presidente José Manuel Soares, em entrevista a Bola Branca, assume que esta é a equipa que dá maior visibilidade ao clube, "muito à custa do mérito delas, naturalmente apoiada e suportada por uma direção que privilegia e gosta de ter o futebol feminino." Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O CF Valadares foi fundado em 1911, cem anos depois foi extinto e deu lugar ao Valadares Gaia FC, em 2011. O futebol feminino surgiu apenas em 2012. Ainda assim, o presidente confidencia que a dimensão da equipa já torna o futebol feminino parte do ADN do clube. Apesar dos diferentes contextos e investimentos, em comparação aos "grandes", como o Benfica ou o Sporting, o clube acredita que pode “chegar mais perto a cada ano que passa". "A estrutura tem feito um esforço enorme para estar ao mesmo nível das equipas grandes", explica o dirigente. O Valadares foi pioneiro no lançamento da primeira equipa de futebol feminino em Vila Nova de Gaia. O projeto surgiu como forma de combate à discriminação no que diz respeito à igualdade de oportunidades no futebol feminino e no futebol masculino.

José Manuel Soares confidencia: “Não queríamos ser um clube só de atletas masculinos e o balanço é extremamente positivo da aposta diferenciadora que fizemos.” A aposta surgiu apenas com uma equipa sénior, mas com o crescimento ao longo dos anos, o Valadares Gaia conta, atualmente, com “160, 170 meninas e mulheres a jogar futebol no clube. E a evolução tem sido muito positiva.” No primeiro ano, na segunda divisão, a equipa conseguiu logo a subida à primeira e a chegada à final da Taça de Portugal. O clube regista três presenças em finais da Taça de Portugal e uma Supertaça ganha em 2016.

Para José Manuel Soares, os motivos de orgulho são muitos e confessa que, atualmente, a equipa feminina sénior é o que dá maior prestígio ao clube: “Esta equipa tem uma visibilidade e uma notoriedade muito grande, muito à custa do mérito delas, naturalmente apoiada e suportada por uma direção que privilegia e gosta de ter o futebol feminino. Faz parte do ADN do clube e nós queremos continuar com este projeto e apoiá-las em tudo para termos melhores resultados.” A equipa masculina já passou pelo Campeonato de Portugal, mas hoje compete na primeira divisão distrital da AF Porto, quinto escalão nacional, e está no 17.º lugar na tabela classificativa, a lutar pela manutenção. Uma época "como os grandes" Esta época, o Valadares está no quarto lugar na Liga BPI. Junta-se uma prestação acima da média nas provas a eliminar. Estão na meia-final da Taça de Portugal e nas meias-finais da Taça AF Porto. Na Taça da Liga, caíram nos quartos de final num jogo renhido com o Sporting: a primeira mão deu a vitória à equipa verde e branca, por 3-1, e na segunda mão foi a equipa de Gaia a levar a melhor com o mesmo resultado. Nas grandes penalidades, o Sporting triunfou e deixou o Valadares pelo caminho. Contudo, segundo a capitã da equipa, a defesa Maria Baleia, conhecida apenas pelo seu sobrenome, o balanço da época é muito positivo e a equipa tem-se mantido constante. “Acho que está aos olhos de todos que estamos a fazer uma época muito boa e estável. Isso é o mais importante. Mesmo que não sejamos um clube dito grande, estamos a fazer uma época como os grandes. Muito boa, constante e é isso o que mais importa”, atesta. O pódio da Liga BPI é ocupado pelo Benfica, Sporting e Braga. O Valadares vem logo a seguir, num registo melhor do que o final da época passada, em que terminou no sexto lugar (em igualdade de pontos com o quinto). Ao lado dos “grandes”, a equipa de Gaia não se deixa intimidar e, apesar da “diferença que está sempre à vista porque os contextos são diferentes”, a defesa acredita que pode “chegar mais perto a cada ano que passa e a estrutura tem feito um esforço enorme para estar ao mesmo nível das equipas grandes e isso está à vista.”

O presidente considera que estamos perante “o melhor plantel de sempre do clube”. Afirma que o segredo para o trajeto até agora na época foi ter um plantel equilibrado em que praticamente todas as jogadoras estão ao mesmo nível. Para José Manuel Soares, a homogenia é de louvar. Agora, é pensar nos objetivos ainda por conquistar. “Queremos tentar a melhor classificação possível na Liga BPI. O objetivo é chegar à final da Taça de Portugal novamente, apesar de sabermos que vamos enfrentar o campeão nacional, o Benfica", diz. Há, no entanto, uma boa hipótese do Valadares ainda levantar um troféu este ano: a Taça da Associação Futebol do Porto "É um objetivo do clube, que é a primeira edição este ano, e que temos essa ambição, como é óbvio”, diz José Manuel Soares. O Valadares vai defrontar o Leixões, da terceira divisão, na meia-final. O estado de espírito da equipa é “alegre, confiante e de quem tem uma sensação de maestria”. O treinador Zé Nando tem o trabalho de dosear a euforia, porque a equipa tem “sensações boas, mas não podemos extrapolar isto, porque senão depois queda é maior.”

De fazer história no CAN masculino a uma prestação histórica no Valadares feminino O atual treinador da equipa sénior feminina do Valadares Gaia esteve envolvido muitos anos no futebol masculino. Está há duas épocas no futebol feminino e afirma que “está a ser surpreendente”. Já não pensa voltar atrás. Treinou na primeira liga da Jordânia e do Catar, treinou escalões de formação e esteve envolvido nas três principais divisões nacionais. Foi adjunto de Paulo Duarte na seleção de Burquina Fasso que fez história no CAN [Campeonato Africano das Nações] ao ficar em terceiro lugar: "Foi uma experiência muito gratificante e que eu me vou recordar para toda a vida.”

Em declarações a Bola Branca, a minutos do treino começar e enquanto observava as atletas a chegar, confidenciou que “só faltava o futebol feminino” e que, quando chegou ao Valadares em 2023, não sonhava que o crescimento estava a ser tão notório. Gaiense de gema, refere que a atração surgiu pela novidade do desafio e que tem sido gratificante. “As regras do jogo são iguais, mas depois tudo o resto é diferente e tive de me adaptar. Nem é melhor, nem é pior, é diferente.” Diferenças de realidade Benfica e Sporting têm um passado mais recente ligado ao futebol feminino. Não foi há assim tanto tempo que chegaram à primeira divisão, mas rapidamente criaram um fosso grande para os restantes. Para o presidente do Valadares Gaia, as diferenças têm vindo a ser encurtadas com o tempo, porém, “ainda são muitas”. José Manuel Soares refere que “o que os outros conseguem fazer de uma forma muito mais rápida, nós tem que ser ano após ano”. Como exemplo de melhorias introduzidas, refere a oportunidade dada pela Câmara Municipal de Gaia, ao permitir que a equipa sénior feminina treine no Estádio Municipal da Lavandeira. O plantel passou a ter um espaço exclusivo, com todas as condições necessárias, algo que “não seria possível no complexo de Valadares”. José Manuel Soares refere também que não só em termos de qualidade de plantel, como também em termos de infraestruturas, a evolução tem sido notória e os avanços “acabam por se notar depois, naturalmente, nas classificações e nas prestações que a equipa tem.”

Contudo, nem tudo é um mar de rosas. Continua a existir uma escassez de apoios ao futebol feminino, segundo o dirigente. Defende que o caminho está a ser feito a largos passos e cada vez há maior visibilidade, mas “continua ainda a haver muita discriminação, se compararmos o apoio que existe em relação ao masculino". "As diferenças são gritantes em termos de apoio e valores”, lamenta.

O treinador Zé Nando defende, ainda, que os investimentos são também um fator diferenciador entre os clubes: “No futebol feminino ainda não há muitas jogadoras com uma qualidade de excelência. As que há, como o Benfica aposta, vão todas para lá. As jogadoras de excelência, aquelas jogadoras de seleção e as jogadoras com maior qualidade no futebol feminino vão todas para o Benfica.” Segundo o treinador, isto leva a que as outras equipas tenham menos poder de escolha de forma a “ter a mesma qualidade e a mesma experiência futebolística para lutar pelo jogo.” Entrada do FC Porto no futebol feminino ameaça hegemonia? A entrada do FC Porto no futebol feminino foi a grande novidade desta época. Para o presidente do Valadares Gaia, era algo que já se perspetivava e “como um dos três grandes a nível nacional, já fazia falta no futebol feminino”. “É bom ter clubes vizinhos aqui ao lado também, e clubes de referência, como é o FC Porto, para poder engrandecer ainda mais o futebol feminino", acrescenta.

Por agora, ainda é o Valadares que lidera o futebol feminino no Porto. É a única equipa do distrito na primeira divisão. Os dragões arrancaram por baixo, na terceira divisão, e ainda que a equipa azul e branca possa escalar rapidamente até à I Liga, talvez não seja preciso esperar tanto para que ambas se defrontem. Os dois clubes são prováveis adversários na final da Taça AF Porto, um jogo visto como simbólico pela equipa de Gaia. Zé Nando acredita que “seria ótimo para a cidade do Porto e para o município". "Neste momento, no distrito do Porto e na Associação de Futebol do Porto, a equipa que melhor representa o futebol feminino é o Valadares, porque está na Liga BPI. E o Porto é a grandeza do Porto", declara. “O Valadares encara como se fosse jogar com o Leixões ou com o Rio Ave. A preparação é como se fosse um jogo normal. Agora, obviamente que seria um jogo simbólico”, conclui.

Apesar de serem duas equipas com níveis de experiência diferentes, Baleia acredita que o jogo entre os dois emblemas nortenhos seria algo que toda a gente iria querer ver. “Duas equipas, uma mais experiente do que a outra, mas a que não é experiente quer mostrar que também está aqui para lutar por lugares mais acima, mesmo na terceira divisão. Acho que seria um grande jogo”, afirma. Fim de época atribulado Ao longo da época, o treinador principal confidencia que os objetivos que definiram inicialmente estão a ser atingidos. Estão até a superar expectativas. O Valadares na época anterior ficou em sexto lugar, com os mesmos pontos que o Braga, que foi quinto classificado. Este ano estão em quarto lugar e a ambição é “manter e dignificar o Valadares, apresentar um futebol alegre, um futebol positivo. E é isso que temos feito. As exibições falam por nós e vamos querer continuar.” A época acaba daqui a menos de um mês e o calendário é intenso. Segue-se o Leixões na meia-final da Taça AF Porto e a eliminatória, a duas mãos, da meia-final da Taça de Portugal contra o Benfica. E ainda se sonha com o Jamor e com o dérbi frente ao FC Porto na final da taça local. O campeonato está na reta final, já com apenas duas jornadas por disputar. Alcançar o Braga no terceiro posto já é matematicamente impossível, mas o Valadares soma atualmente os mesmos 35 pontos que o Torrense e mais dois do que o Racing Power. Na penúltima jornada, já depois dos jogos com o Benfica, as gaienses medem forças precisamente com o Torreense, antes de concluir o campeonato, a 11 de maio, com o Estoril Praia.