Veja como evoluiu a classificação ao longo do campeonato

Entre os fenómenos que se destacam na evolução da classificação, está a queda de rendimento do Sporting com a saída de Ruben Amorim e consequente entrada de João Pereira, e a retoma do bom caminho com Rui Borges ao leme. Realce, também, para o facto de o FC Porto não ter terminado uma única jornada no primeiro lugar. E para a melhoria do Benfica com Bruno Lage, após a saída de Roger Schmidt.

Veja-se também, por exemplo, a queda a pique do Gil Vicente a partir da jornada 17, em que entrou Bruno Pinheiro, e estabilização com César Peixoto. Ou o Boavista, que nos três jogos com Stuart Baxter ganhou dois e renovou a esperança na manutenção.

Também vale referir a queda de rendimento do Vitória de Guimarães com Daniel Sousa, entre as jornadas 16 e 17, e a recuperação com Luís Freire. Ou o início difícil de Hugo Oliveira no Famalicão, onde sucedeu a Armando Evangelista, antes de engatar e começar uma escalada de cinco lugares, para lutar pela Europa.